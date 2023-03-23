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Взрывное устройство в корпусе USB накопителя взорвалось в редакции новостей Эквадора
Этот инцидент привлек внимание властей и они начали национальное расследование подозрительных USB-накопителей, отправленных журналистам по всей стране.
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С момента появления USB-накопителей, мошенники и хакеры начали использовать их для распространения своих вредоносных программ. Однако теперь USB-накопители стали гораздо опаснее. На этой неделе в несколько редакций новостей по всему Эквадору отправили по почте взрывоопасные USB-накопители и хотя большинство из них оказались неисправными или их не успели открыть, одна такая USB все таки достигла своей цели.

Ленин Артиеда, ведущий телеканала Ecuavisa TV в портовом городе Гуаякиль, получил от неизвестного по почте USB-флешку со взрывчаткой. Конверт, который он получил, выглядел нормальным, поэтому он открыл его посреди отдела новостей. USB-флешка внутри выглядела как обычная, поэтому Артиеда подключил его к своему компьютеру. Взрывное устройство внутри USB немедленно сдетонировало.

Травмы, которые получил Артиеда, были незначительными, но этот взрыв вызвал национальное расследование. Генеральная прокуратура Эквадора объявила в понедельник, что проводит расследование терроризма после того, как подтвердила, что другие СМИ получили аналогичные устройства по почте. Мало того, что все USB-накопители имеют схожие характеристики, но и конверты, содержащие их, также идентичны, поэтому их было не сложно найти среди всех писем. Вскоре после взрыва в Ecuavisa, правоохранительные органы провели контролируемый подрыв USB-накопителя, отправленного на TC Television.

«Это взрывчатка армейского образца, но очень маленькие капсулы», — заявил в понедельник Ксавье Чанго, главный судебно-медицинский эксперт Эквадора. 

Правоохранительные органы ищут взрывчатку у Ecuavisa TV.

Похоже, что неизвестный злоумышленник отправил взрывные устройства только журналистам. Это коснулось региональных организаций, занимающихся защитой свободы слова и обмена информацией. В 2019 году Эквадор учредил Межведомственный комитет по защите журналистов и работников связи, который пообещал снизить риск «нападений, преследований и притеснений в отношении журналистов». Региональные группы, такие как Fundamedios, теперь требуют, чтобы механизмы защиты Комитета были реализованы для предотвращения дальнейшего материального ущерба.

«Любaя пoпыткa зaпyгaть жypнaлиcтoв и cвoбoдy cлoвa — это oтвpaтитeльнoe дeйcтвиe, кoтopoe дoлжнo быть нaкaзaнo co вceй cтpoгocтью пpaвocyдия», — заявило The Guardian во вторник правительство Эквадора. 

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Тем временем Fundamedios опубликовал список способов, с помощью которых журналисты и другие представители СМИ могут снизить риск на работе. Советы организации включают в себя использование зашифрованных каналов связи и отказ от открытия подозрительных вложений.

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#безопасность #usb-накопитель #эквадор #usb-бомба
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