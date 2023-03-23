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Ученые создали «живой компьютер», используя клетки мозга мыши
Мозг и компьютеры обладают огромной производительностью, почему бы не использовать их совместно.
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Ученые из Университета Иллинойса собрали «живой компьютер» с использованием клеток мозга мыши для проверки концепции, которая в будущем поможет в создании роботов, управляемых мозгом.

Эндрю Доу, аспирант лаборатории микро- и нанотехнологий, возглавил команду ученых, которые перепрограммировали стволовые клетки мыши для получения набора нейронов. Затем команда вырастила около 80 000 нейронов в чашке Петри (чаша для культивирования клеток), создав плоский слой клеток, который в конечном итоге должен был питать живой компьютер.

Компьютер состоит из коробки размером с ладонь, которая находится внутри инкубатора, поддерживающего жизнь живых клеток. Команда Доу поместила слой нейронов на сетку электродов под оптическим волокном, оба внутри коробки, чтобы создать пространство, в котором нейроны будут стимулироваться электричеством и светом. Но этого было недостаточно, чтобы получилось что-то похожее на компьютер; исследователям также пришлось обучить эту систему функционировать как компьютер.

Доу и его коллеги хотели, чтобы их система имитировала нейронную сеть, способную «обучаться» и распознавать связи между данными. С этой целью они обучили компьютер распознавать закономерности, мигая светом и электрическими импульсами в различных ритмах, а затем позволяя нейронам отдыхать в течение 30 минут. После периода отдыха исследователи записывали и анализировали ответы нейронов с помощью обычного компьютерного чипа. 

Лаборатория микро- и нанотехнологий Университета Иллинойса.

Команда Доу измерила производительность компьютера по шкале F1 (от 0 до 1), обычно используемой для тестирования нейронных сетей. Сначала компьютер не мог набрать больше 0,6; нейроны продолжали запускать то, что казалось случайными электрическими сигналами. Команде пришлось разработать «комбинацию химических и дополнительных электрических импульсов», чтобы успокоить эту активность, после чего компьютер набрал 0,98 — почти идеальный результат.

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Относительно быстрый успех "живого компьютера" побудил команду продолжить работу над компьютерами и роботами, работающими на клетках мозга. Другие лаборатории также работают над созданием жизнеспособных биокомпьютеров, и все согласны с тем, что компьютеры, работающие на клетках мозга, могут в конечном итоге хранить больше информации или обрабатывать данные гораздо быстрее, чем наши обычные компьютеры. Обучение живого компьютера Доу заняло гораздо меньше времени, чем обучение обычной нейронной сети; если команда сможет увеличить размер компьютера, то она может справиться с более сложным обучением и запросами. Исследователи также надеются, что увеличение размера и сложности компьютера может привести к «неожиданному поведению», которому они его не обучали.

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#робототехника #наука #нейросеть #биокомпьютер #нанотехнологии
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