Количество спутников на орбите удвоилось с 2019 года, что может иметь серьезные последствия для науки.

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Пространство вокруг Земли стало гораздо более перегруженным, чем было всего несколько лет назад, и многие в астрономическом сообществе обеспокоены этим. На этой неделе международная группа астрономов выступила со страшным предупреждением, назвав распространение спутниковых мегасозвездий «беспрецедентной глобальной угрозой природе».

Аргументы астрономов изложены в серии исследований и комментариев, опубликованных в журнале Nature Astronomy. Возможно, наиболее ощутимая угроза увеличения присутствия спутников заключается в том, что столкновения становятся более вероятными. Уже было несколько серьезных инцидентов, которые побудили космические агентства разработать новые протоколы связи, но мало что можно сделать, когда новые спутники запускаются десятками. С 2019 года количество спутников увеличилось более чем вдвое, в основном благодаря тому, что SpaceX развернула свою спутниковую интернет-систему Starlink, а несколько других компаний планируют запустить такое же количество орбитальных аппаратов.

Все это не только увеличивает вероятность столкновения, но в итоге эти столкновения могут быстро выйти из-под контроля. Даже небольшие обломки на орбите движутся достаточно быстро, чтобы уничтожить спутники и космические корабли. По мнению исследователей, цепная реакция столкновения, которую иногда называют синдромом Кесслера, становится все более возможной с каждым новым спутником.

Существует также проблема со спутниками, мешающими астрономическим наблюдениям, на что несколько команд астрономов жаловались с тех пор, как первые партии спутников Starlink появились на низкой околоземной орбите. Несмотря на обещания генерального директора SpaceX Илона Маска о том, что его новые спутники будут менее отражающими, астрономы по-прежнему регулярно видят яркие полосы на пересекающихся изображениях созвездия.

Анализ того, как изменится ночное небо в ближайшие годы, не рисует радужной картины. Модель, основанная на строящейся обсерватории Веры Рубин, предполагает, что самые темные части ночного неба через 10 лет станут на 7,5% ярче, что на столько же уменьшит количество видимых звезд. Это добавит как минимум год к обзору телескопа, что обойдется проекту в 21,8 миллиона долларов.

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Астрономы также указывают на более серьезную угрозу, которую представляют собой дополнительные мегасозвездия. Ночное небо не будет выглядеть так же, когда вы посмотрите вверх, даже в изолированных местах, где сегодняшнее небо выглядит так, как оно было много веков назад. На протяжении всей истории человечества мы смотрели на звезды, чтобы найти смысл. Они помогли первым мореплавателям найти свой путь и легли в основу историй и мифов, которые сохранились до сих пор. Меняя небо, возможно, мы теряем что-то важное.