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Apple запатентовала складной телефон, который самостоятельно закрывается при падении
Если Apple когда-нибудь выпустит складную модель, то она сможет складываться сама.
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Слухи о складном iPhone появлялись в Интернете в течение многих лет, но по состоянию на 2023 год все складные телефоны в мире по-прежнему работают на Android. Может наступить день, когда Apple, наконец, выпустит складной смартфон и согласно новому патенту у этого устройства будет срабатывать защитная функция в случае падения.

Apple подала заявку на пaтeнт пoд нaзвaниeм «Caмoзaкpывaющeecя ycтpoйcтвo oтoбpaжeния и мeтoды зaщиты экpaнa c пoмoщью oбнapyжeния пaдeния». Можно предположить суть нового устройства из этго названия; этот патент описывает систему в складном телефоне, которая может определять, когда вы его роняете, и для защиты дисплея срабатывает защитный механизм.

Согласно Insider, новое устройство будет использовать внутренний датчик гравитации для определения ускорения, превышающего определенный порог. Когда этот параметр будет превышен, то устройство запускает небольшой моторизованный (или подпружиненный) шарнир, чтобы закрыть устройство. Однако в патенте отмечается, что закрытие складного устройства может даже не понадобиться. Даже уменьшение угла шарнира до значения менее 180 градусов может предотвратить прямое соприкосновение экрана с землей.

Телефон не нужно закрывать полностью, чтобы защитить экран. Предоставлено: Apple

Эта идея похожа на знаменитый патент с подушкой безопасности для смартфонов, который Amazon получила в 2012 году. Подразумевалось, что телефон обнаруживал падение с помощью акселерометра и выпускал надувную подушку безопасности, чтобы смягчить его приземление. Эта система так и не была реализована, и у запатентованной складной модели Apple, вероятно, не намного больше шансов. Любая система, которая может среагировать за долю секунды, будет механически сложной, а складные петли уже и так достаточно сложны для правильной сборки. Первая попытка Samsung обернулась катастрофой, из-за которой экраны деформировались и выходили из строя через несколько дней использования.

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Нужно ли пользователям что-то подобное? Общеизвестно, что складные телефоны более хрупкие, чем плоские телефоны. Складные дисплеи по своей природе гибкие. Таким образом, вы не повредите один из этих экранов, уронив телефон с небольшой высоты, а если телефон упадет с более 2 метров, то его не спасет никакой защитный механизм. В любом случае, сейчас это просто обсуждение потенциального телефона, Apple не подтвердила никаких планов по созданию складного телефона.

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#apple #складной телефон #oled-панель
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