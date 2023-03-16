Руководство компании считает, что самолет с неподвижным крылом будет легче внедрить в существую систему авиаперевозок, чем электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).

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Дни двигателей внутреннего сгорания похоже, что сочтены, поскольку электромобили продолжают стремительно распространяться, но заменить самолеты и их загрязняющие окружающую среду двигатели будет намного труднее. Стартап под названием Beta Technologies — один из нескольких, продвигающих полностью электрические авиаперевозки, и у него в разработке новый электросамолет. Сосредоточившись на электрическом самолете с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), компания анонсировала версию с неподвижным крылом, которая сможет перевозить пассажиров уже в ближайшем будущем.

По словам представителей Beta, прототип электросамолета CX300 уже пролетел более 35 405 тестовых километров. В отличии от версии электрического самолета с вертикальным взлетом и посадкой ALIA-250, CX300 использует конструкцию с неподвижным крылом для взлета и посадки, как у обычного самолета; поэтому он называется электрический самолет с обычным взлетом и посадкой (eCTOL).

Beta Technologies из Вермонта сумела так быстро разработать прототип eCTOL, потому что он основан на дизайне eVTOL, над которым компания работала в течение нескольких лет. Оба самолета имеют обращенный назад пропеллер для прямой тяги, но версия eVTOL оснащена четырьмя крыльчатыми несущими винтами, которые обеспечивают возможность вертикального взлета и посадки. Такой электросамолет имеет 15 метровый размах крыльев, а места достаточно для пяти пассажиров и пилота.

Самолет вертикального взлета и посадки теоретически более гибкий способен взлетать и приземляться в любом открытом плоском пространстве. Однако большинство авиапассажиров летят из одного аэропорта в другой, и правила для обычных самолетов хорошо известны. Beta Technologies полагает, что конструкция CX300 с неподвижным крылом предлагает более легкий путь к полной нормативной сертификации, поскольку он впишется в существующую сегодня инфраструктуру. Это предоставило бы компаниям легкий путь к сокращению выбросов углерода от авиаперелетов.





CX300 уже прошел предварительную сертификационную проверку Федерального управления гражданской авиации (FAA). Это единственный электрический самолет, который летает в воздушном пространстве классов B и C, которое является самым загруженным в США. Beta подала заявку на сертификацию в FAA в прошлом году и рассчитывает получить разрешение на поставку самолетов своим первым клиентам в 2025 году.

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Компания по обслуживанию вертолетов Bristow Group уже заказала 50 электросамолетов CX300 после того, как ранее приобрела самолет eVTOL у Beta. United Therapeutics, которая перевозит медицинские образцы и органы для трансплантации, также заказала несколько CX300. Air New Zealand также разместила заказ на три самолета CX300 с возможностью добавления еще 20. Beta также строит сеть быстрой зарядки постоянного тока на аэродромах по всей территории США, увеличивая среднюю дальность полета самолета до 620 км. Планируется, что к моменту начала поставок будет запущено 150 зарядных станций.