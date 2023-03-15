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Новая камера Sony за 600 долларов проецирует изображения на сетчатку глаза фотографа
Японская компания представила компактную фотокамеру DSC-HX99 RNV, предназначенную для людей с нарушениями зрения.
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Во вторник Sony объявила о новом пополнении к своему набору камер: DSC-HX99 RNV. В отличие от некоторых своих предшественников, DSC-HX99 RNV, также известная как Retina Projection Camera, не может похвастаться огромным набором функций или причудливой системой автофокусировки; вместо этого она помогает фотографам с нарушениями зрения, проецируя изображения непосредственно на сетчатку.

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В основе DSC-HX99 RNV лежит Cybershot DSC-HX99, которую Sony выпустила в 2019 году как самую маленькую компактную камеру в мире. Она оснащена оптической и электронной стабилизацией, 30-кратным мощным зум-объективом и возможностью записи видео в 4K. Но в сочетании с Retissa Neoviewer от японской компании QD Laser, производящей лазеры, она расширяет доступ фотографов к их ремеслу.  

QD Laser работает над проектом под названием «With My Eyes» с декабря 2020 года. Проект направлен на то, чтобы люди во всем мире у которых есть проблемы со зрением, могли заниматься фотографированием. В марте 2022 года Sony начала оказывать финансовую поддержку «With My Eyes» и поставлять оборудование, которое помогло в разработке Retissa Super Capture. Поскольку компании работали вместе над итерацией видоискателя, они в конечном итоге изменили название на Retissa Neoviewer.


Retissa Neoviewer использует маломощный полупроводниковый лазер RGB для проецирования изображения DSC-HX99 на сетчатку глаза пользователя. Благодаря 60-градусному горизонтальному полю зрения, частоте обновления 60 Гц и эффективному разрешению 720p, это изображение избавляет глаза от необходимости фокусироваться, что часто бывает сложно (или просто раздражает) для фотографов с дальнозоркостью, близорукостью или астигматизмом.  

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Cybershot DSC-HX99 раньше стоила около 470 долларов. Этим летом Sony планирует продавать DSC-HX99 RNV за 600 долларов, заявив, что это покроет большую часть стоимости Retissa Neoviewer. Хотя 600 долларов могут показаться высокой ценой для устройства, ориентированного на людей с проблемами со зрением, это довольно низкая цена по сравнению с большим количеством других вариантов камер Sony, таких как RX100 VII (которая стоит вдвое дороже) или любимая фанатами Alpha 7R V (которая стоит 3900 долларов).

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#sony #cybershot dsc-hx99 #dsc-hx99 rnv #qd laser #компактная фотокамера #фотограф
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