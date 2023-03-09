Если бы она дожила до наших дней, то она могла бы вытолкнуть Землю с орбиты.

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Команда астрономов утверждает, что если бы между Марсом и Юпитером существовала планета, то она могла бы вызвать серьезные последствия для Земли. Согласно новой статье, опубликованной в журнале Planetary Science Journal, многие астрономы считают, чтобы между Марсом и Юпитером существовала планета, компенсирующая мертвое пространство. Но если бы это было так, наша планета оказалась бы в непригодной для жизни среде.

Жизнь на Земле зародилась 4 миллиарда лет назад, и Солнечная система, которую мы называем домом, не самая стабильная во Вселенной. Фактически, предыдущие исследования утверждали, что даже незначительное смещение орбиты Юпитера может иметь страшные последствия для Земли. Но что, если мы поместим целую планету между Юпитером и Марсом? По словам астрофизика UCR Стивена Кейна, это могло сделать Землю непригодной для жизни.

Причина по которой Земля стала бы менее пригодной для жизни, могла быть связана с изменениями, которые планета между Марсом и Юпитером оказала бы на общую орбиту планет в пределах нашей Солнечной системы. Согласно моделированию астрономов, в этом районе могли существовать небольшие планеты определенного размера, но им не потребовалось бы много времени, чтобы привести Солнечную систему в беспорядок, что, возможно, в результате сделало бы Землю непригодной для жизни.

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Стивен Кейн заявил, что достаточно большая планета, существующая между Марсом и Юпитером, фактически полностью сбила бы Землю с орбиты. Конечно, никакой планеты там нет, так что все эти домыслы в долгосрочной перспективе не имеют значения. Но представленные данные могут помочь нам в поисках жизни за пределами Земли. Это потому, что знание обстоятельств, которые сделают Землю непригодной для жизни, может помочь нам определить, могут ли другие системы поддерживать жизнь.