В браузере Microsoft Edge появилась технология VSR (Video Super Resolution), которая при помощи ИИ может повышать разрешение видеороликов.

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Отойдите в сторону от искусственного интеллекта; в тренде пoявилocь нoвoe модное словечко: Vidео Suреr Rеsоlutiоn (VSR). Это нoвaя тexнoлoгия, кoтopaя иcпoльзyeт аппаратное обеспечение вaшeгo гpaфичecкoгo пpoцeccopa для пoвышeния кaчecтвa видеоконтента, просматриваемого в браузере. Nvidia первая вышла на рынок с видео RТХ Suреr Rеsоlutiоn, которое было выпущено неделю назад. Затем было обнаружено, что некоторые графические процессоры Intel также поддерживают эту версию. Теперь Microsoft также анонсировала собственную версию. Примечательно, что версия Microsoft работает на графических процессорах Nvidia и AMD, в том числе на более старых, но с некоторыми оговорками.

Microsoft объявила в своем блоге о новых функциях в Canary-версии своего браузера Edge. Эта версия доступна инсайдерам для тестирования и обычно содержит больше всего ошибок из-за своего экспериментального характера. Компания заявляет, что треть видео, воспроизводимых в Edge, имеют разрешение 480p или ниже. Это может быть связано с тем, что источник имеет низкое разрешение или у зрителя нет быстрого подключения к Интернету. Чтобы бороться с этим, браузер использует машинное обучение для автоматического масштабирования этих видео. Microsoft не говорит, до какого разрешения масштабируется VSR, просто сообщила, что технология значительно улучшает качество видео. Это достигается за счет удаления артефактов и увеличения разрешения.





В некоторых сценариях для такого масштабирования могут потребоваться значительные ресурсы графического процессора. Из-за этого Microsoft разрешает это только при соблюдении определенных критериев. Во-первых, технология работает только на графических процессорах Nvidia GeForce 20/30/40. Что касается AMD, Microsoft заявила, что VSR работает с чем-то более новым, чем RX 5700, включая «серию RX 7800», которая никогда не анонсировалась. Тем не менее, это довольно таки широкий спектр графических процессоров. Это контрастирует с версией Nvidia, которая работает только на графических процессорах серий 30 и 40.

Далее, видео должно быть 720p или ниже, с высотой и шириной более 192 пикселей. Вы также должны быть подключены к источнику питания. Аналогичное замечание было оставлено в комментариях разработчиков к версии Intel: технология не может работать от батареи. Наконец, видео не может быть защищено никаким DRM.

Если у вас все пункты выполнены, вы сможете запустить VSR в Edge. Если вы хотите попробовать это вручную и использовать сборку Canary, введите эту команду: edge://flags/#edge-video-super-resolution в адресной строке. Компания говорит, что все еще пытается найти лучший способ, чтобы включить технологию на ноутбуках с двумя графическими процессорами (дискретными и интегрированными). Теперь вы должны изменить настройки Windows, чтобы заставить Edge работать на dGPU.

Как отмечает Tom's Hardware, версия VSR от Microsoft немного более ограничена, чем у Nvidia. Например, с версией Nvidia вы можете масштабировать видео 1080p до 4K. Это принесет пользу тем, у кого есть мониторы с высоким разрешением, которые много смотрят YouTube. Кроме того, поскольку это первая попытка Microsoft использовать эту технологию, будущие версии могут масштабироваться выше. Версия Nvidia также работает как с Edge, так и с Chrome, тогда как версия Microsoft предназначена только для Edge. Кроме того, Nvidia позволяет настроить масштабирование в панели управления Nvidia. В версии Microsoft это просто двоичный переключатель.

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Несмотря на различия, для рынка все же хорошо, что компании работают над этими проектами. Видео низкого качества раздражает людей с момента изобретения Интернета. Кроме того, у большинства из нас есть мощные графические процессоры с незадействованными ресурсами, пока мы просматриваем контент в Интернете. Найти способ заставить эти ресурсы работать на благо человечества — похвальная цель. Однако Microsoft не предоставила никакого визуального руководства, показывающего преимущества, которые она предлагает. Будем надеяться, что скоро технология станет общедоступной в браузере Edge, и мы все сможем посмотреть старые видеоролики в новом качественном формате.