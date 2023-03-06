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Tesla снижает цены на Model S и X на фоне снижения спроса
Базовая цена Model X упала до 99 990 долларов, что на 9% меньше первоначальной.
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Илон Мacк oбъявил нa днe инвecтopa, чтo кoмпaния тeпepь cнижaeт цeны нa двa cвoиx лyчшиx элeктpoмoбиля, Mоdеl S и Mоdеl Х. «Жeлaниe людeй влaдeть Теslа чpeзвычaйнo вeликo. Oгpaничивaющим фaктopoм являeтcя иx cпocoбнocть плaтить зa Теslа», — cкaзaл Мacк. Ранее автопроизводитель снизил цены до 20% после снижения спроса, а появление новых моделей от конкурирующих традиционных автопроизводителей ясно показало, что модельный ряд Tesla устарел.

Дело в том, что электромобили Илона Маска больше не выглядят космическими. Автолюбители впервые сели в Tesla Model S в 2009 году, когда это был прототип, и на тот момент это было что-то из будущего. Четырнадцать лет спустя программное обеспечение, запас хода и часть аппаратного обеспечения автомобиля многократно обновлялись и совершенствовались. Но это по-прежнему в основном один и тот же автомобиль внутри и снаружи, только отсутствие решетки радиатора и противоречивый новый руль являются наиболее очевидным отличием для неопытного глаза. И, как известно любому автопроизводителю, 12 модельных лет — это абсолютная вечность для автомобиля, который остается на рынке без новой платформы и нового стиля. Модель X выпускается восьмой модельный год, Model 3 — шестой, и только Y все еще достаточна нова, чтобы соответствовать новому поколению электромобилей.

Стоимость Model S теперь начинается с 89 900 долларов, что на 5 000 долларов меньше, а комплектация Plaid получила скидку 4% до 109 990 долларов. Базовая цена Model X упала до 99 990 долларов, что на 9% меньше, а производительная версия Plaid стоит 109 990 долларов, что на 8% меньше. Как сообщает CNBC, ни один из автомобилей не является продуктом массового спроса, как и следовало ожидать в верхней части модельного ряда. На долю обоих приходится всего 4% продаж Tesla в 2022 году; на меньшие по размеру и менее дорогие Model 3 и Model Y приходится остальные 96%.

Tesla Model X (Источник: Tesla)

Снижение цен последовало за несколькими крупными сокращениями за последние несколько месяцев, особенно в январе, когда автопроизводитель снизил цены до 20% — это после неоднократных заверений Маска в том, что скидки и акции остались в прошлом. Некоторый ущерб репутации Теслы и положению на рынке, по-видимому, по крайней мере косвенно связан с его покупкой Twitter за 44 миллиарда долларов, который он с тех пор использовал, чтобы заявить о себе.

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Неудачи также преследовали компанию. Несколько недель назад Tesla объявила об отзыве почти 363 000 автомобилей из-за потенциального риска аварий благодаря бета-версии программного обеспечения для полного самостоятельного вождения (FSD), после того как недавно были обнародованы показания из судебного дела 2022 года, связанного с аварией 2018 года, в которых инженер Tesla признал, что широко разрекламированное видео Tesla с самостоятельным вождением было подделано. Tesla также объявила, что откладывает массовое производство Cybertruck до следующего года, хотя это уже на два года позже первоначального обещания Маска о выпуске в 2021 году.

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