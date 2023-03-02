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Sony представила экспериментальный искусственный интеллект в Gran Turismo 7
Этот искусственный водитель не будет появляться в стандартных гонках, но Sony предлагает игрокам возможность бросить вызов этому продвинутому ИИ в течение ограниченного времени в специальных мероприятиях.
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Sony недавно выпустила большое обновление для Gran Turismo 7, своего топового гоночного симулятора. Обновление до версии v1.29 включает поддержку PSVR2, новые автомобили и новые трассы. Также есть улучшенный искусственный интеллект, известный как GT Sophy. Этот искусственный водитель не будет появляться в стандартных гонках, но Sony предлагает игрокам возможность бросить вызов продвинутому ИИ в течение ограниченного времени в специальных мероприятиях.

Напомню, что Gran Turismo 7 была выпущена в прошлом году, и ее искусственный интеллект водителя подвергся резкой критике за то, что он слишком предсказуем и ограничен. Это могло бы подойти для гонок в аркадном стиле, но Gran Turismo - это симулятор приближенный к реальным гонкам. GT Sophy научилась хорошему вождения во время своих тренировок. В то время как стандартный искусственный интеллект может воспользоваться первой же возможностью, чтобы обогнать другую машину, Sophy может выбрать правильный момент, чтобы гарантировать, что она останется в лидерах. Она также может использовать такие методы, как составление плана гонки, чего обычный ИИ на самом деле не понимает.

Sony создала лабораторию искусственного интеллекта в 2020 году, и Sophy — одна из ее первых крупных инноваций. GT Sophy стала предметом исследования, опубликованного в журнале Nature в прошлом году. Команда разработчиков искусственного интеллекта  считает, что гоночные симуляторы — отличный полигон для решения реальных проблем ИИ. Он требует непрерывного контроля в реальном времени со сложными правилами и быстро меняющимися условиями. Соревнуясь с большим количеством игроков, GT Sophy будет улучшать свои навыки, но она уже сейчас демон скорости. Некоторые игроки, у которых нет проблем с опережением стандартного игрового ИИ, говорят, что Sophy непобедима на более высоких уровнях сложности.

Драйвер искусственного интеллекта был обучен с помощью нового метода обучения, которое вознаграждает ИИ, когда он делает что-то правильно. На протяжении тысяч смоделированных гонок ИИ изучает не только правила игры, но и нюансы обгона игроков-людей. Некоторые из этих методов могут в конечном итоге помочь в разработке беспилотных автомобилей.

Игроки Gran Turismo 7, которые хотят бросить вызов GT Sophy, должны будут использовать новый режим «Гонка вместе». Вы можете бросить вызов ИИ в одной из четырех разных гонок, от новичка до эксперта. У GT Sophy для каждой гонки своя машина, а также есть режим 1 на 1, в котором вы можете соревноваться с ИИ на идентичной машине.

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За эти гонки нет наград, и режим доступен только до 31 марта. Sony говорит, что GT Sophy все еще находится в разработке, поэтому она использует ее в качестве тестового прогона, который поможет в разработке новых гонок. Имейте в виду, если вы купите Gran Turismo 7 завтра и сразу же захотите бросить вызов GT Sophy, то у вас ничего не получится. Режим «Гонка вместе» доступен только игрокам, достигшим 6-го уровня коллекционера.

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