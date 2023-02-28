Партия из 21 спутника «V2 Mini» отправилась на орбиту на ракете-носителе Falcon 9.

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SpaceX многих удивила быстрым распространением спутникового интернета Starlink, но возможно, компания переусердствовала. Скорость интернета снижается, а цены продолжают расти, и решение заключается в увеличении количества спутников. SpaceX строит планы по созданию своего "мегасозвездия" Starlink Gen 2 и разработала для этого спутники «V2 Mini», которые помогут компании увеличить пропускную способность сети, а также общее покрытие по всей планете.

Starlink запустила первые спутники «V2 Mini» 27 февраля на борту старой ракеты Falcon 9. Эта ракета по-прежнему остается рабочей лошадкой SpaceX, несмотря на годы работы над новой ракетой Starship. Генеральный директор SpaceX Илон Маск ранее заявлял, что Starship выйдет на орбиту в 2022 году, но компания все еще проводит испытания двигателей Starship и его ракеты-носителя первой ступени Super Heavy. SpaceX планирует провести первые орбитальные испытания Starship в ближайшие несколько недель.

Спутники «V2 Mini», по-видимому, являются промежуточным устройствами между старыми спутниками Starlink и будущими полноценными спутниками V2. Сообщается, что ракета Falcon 9 сможет одновременно отправлять в космос только 21 из них. Это далеко от полезной нагрузки в 60 спутников для миссий Starlink V1. По словам Тесларати, это означает, что каждый спутник V2 Mini имеет массу около 830 кг.

Будущие спутники Starlink V2 намного больше, чем текущий дизайн, и будут весить до двух тонн каждый. Эти спутники будут предлагать в 10 раз большую пропускную способность, чем спутники V1, и FCC предоставила SpaceX лицензию на развертывание до 7500 из них на новых орбитах. Ранее SpaceX отправила на эти орбиты несколько спутников V1, вероятно, для проведения тестирования развертывания Gen 2. Очевидно, что SpaceX пришлось увеличить мощность сейчас, а не ждать, пока Starship запустит спутники V2.

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«V2 Mini» не будет обладать возможностями финальной версии, но в них есть несколько важных улучшений по сравнению с версией V1. У них есть более крупная и мощная фазированная антенная решетка, а также две солнечные панели площадью 52,5 квадратных метра. Они будут использовать E-диапазон для транспортной сети, что позволит в четыре раза увеличить пропускную способность сети. Это компенсирует меньшее количество спутников за один запуск. V2 Mini также оснащен новым двигателем Холла на основе аргона, заменяющий более дорогой двигатель на криптоне, от более раннего оборудования Starlink.