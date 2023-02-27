Он будет доступен для покупки в июле 2023 года по цене 1649 евро (1740 долларов).

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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Lenovo значительно увеличила производительность своего тонкого и легкого ноутбука ThinkPad Z13 с новым процессором AMD Ryzen 7000, мобильной графикой Radeon 700M, 64 ГБ двухканальной памяти LPDRR5x. Также в обновленном ноутбуке можно установить твердотельный накопитель до 2 ТБ PCIe Gen 4, а за передачу изображения отвечает 13,3 дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8K.

Но, честно говоря, самой необычной вещью в этом ноутбуке все таки является его крышка: в то время как некоторые модели имеют простую серую алюминиевую крышку, Lenovo также предлагает новый вариант бронзового цвета с использованием натуральных волокон льна.

Новая крышка придает ноутбуку характерный вид, но также кажется, что это попытка завоевать некоторый экологический характер. Lenovo заявляет, что дополнительная крышка представляет собой «материал, армированный натуральным волокном, прикрепленный к верхней крышке из переработанного алюминия», и что она «сделана из 100% сельскохозяйственного продукта, собранного при сборе льна».

Другие функции включают веб-камеру FHD с защитной шторкой и дополнительную поддержку ИК-камеры для распознавания лиц, аккумулятор емкостью 51,5 Втч с поддержкой быстрой зарядки, два порта USB4, аудиоразъем 3,5 мм и поддержку WiFi 6E, Bluetooth 5.1 и дополнительную поддержку 4G LTE.

Ноутбук имеет размеры около 294 x 200 x 14 мм и Lenovo оснастила его большой тактильной сенсорной панелью, а также фирменной системой TrackPoint с джойстиком в центре клавиатуры.

Хотя компания прямо не указывает, какие процессоры AMD Ryzen серии 7000 будут будут установлены на ThinkPad Z13, но мы знаем, что единственными чипами Ryzen 7000, которые AMD объявила на данный момент с мобильной графикой Radeon 700, являются семейство Ryzen 7040HS, которые представляют собой процессоры мощностью 35-45 Вт с 8 ядрами Zen 4 и имеют мобильную графику Radeon 780M с 12 ядрами RDNA 3 GPU.

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Вполне возможно, что в этих ноутбуках могут быть установлены чипы, о которых AMD еще не объявила — ожидается, что Lenovo ThinkPad Z13 не появится в магазинах до июля 2023 года. Lenovo заявляет, что в Европе он будет продаваться по цене 1649 евро и выше.