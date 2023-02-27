Qualcomm объявила о партнерстве с некоторыми из самых известных производителей смартфонов в мире, чтобы обеспечить возможность подключения Snapdragon Satellite к телефонам потребительского класса.

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Спутниковая технология Snapdragon от Qualcomm для смартфонов позволяет пользователям направлять свои телефоны в небо для отправки и получения сообщений, даже если они находятся вне сети и не могут подключиться к наземным сотовым сетям.

Для справки, американский производитель чипов представил Snapdragon Satellite в январе. Теперь же компания заявляет, что первые телефоны с поддержкой этой функции уже в пути.

Qualcomm заявляет, что первыми производителями телефонов, внедрившими возможности Snapdragon Satellite в свои телефоны, являются Honor, Motorola, Nothing, Oppo, Vivo и Xiaomi.

Клиенты смогут использовать свои телефоны для подключения к спутниковой сети Iridium, чтобы отправлять и получать экстренные сообщения, а также использовать SMS или другие поддерживаемые службы обмена текстовыми сообщениями практически из любой точки планеты.

Есть несколько вещей, о которых следует помнить. Во-первых, для услуги требуется прямая видимость спутника — вам нужно находиться на улице и иметь возможность направить телефон в открытое небо и подождать несколько секунд, пока он подключится к сети для отправки и получения сообщений.

Вам также, скорее всего, придется заплатить абонентскую плату, чтобы фактически использовать спутниковую услугу, но вполне вероятно, что плата будет варьироваться в зависимости от телефона и тарифного плана.

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Qualcomm заявляет, что планирует сделать Snapdragon Satellite доступным «во всех будущих системах 5G Modem-RF и на мобильных платформах Snapdragon», что в основном означает, что эта функция не будет ограничена флагманскими телефонами с процессорами серии Snapdragon 8. К тому же Snapdragon Satellite также должен появиться в будущих бюджетных и средних устройствах с чипами Snapdragon 4, 6 и 7 серий.