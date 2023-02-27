Рентгеновский телескоп Chandra обнаружил две галактики с черными дырами, которые очень скоро столкнутся.

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Команда астрономов использовала один из самых мощных телескопов на Земле (и на ее орбите), чтобы провести первое в своем роде наблюдение. Они обнаружили пару карликовых галактик, содержащих сверхмассивные черные дыры, которые сейчас находятся на пути столкновения. На данный момент известно, что карликовые галактики расположены очень далеко от нас и находятся на разных стадиях слияния. Ученые надеются, что это открытие поможет пролить свет на то, как появились такие большие галактики, как наш Млечный Путь.

Карликовая галактика — это галактика, масса которой составляет около одной двадцатой массы Млечного Пути. Многие из них дрейфуют в нашем уголке Вселенной, в том числе несколько вращаются вокруг Млечного Пути. Однако ни одна из них пока не собирается сталкиваться с нами. Нынешний научный консенсус гласит, что крупные галактики, распространенные во Вселенной, возникли в результате слияния более мелких, а древние галактические слияния трудно наблюдать из-за их отдаленности. Команда, возглавляемая астрофизиком Марко Мичичем из Университета Алабамы, решила эту проблему, объединив данные рентгеновской обсерватории Chandra, инфракрасные наблюдения, полученные с помощью NASA Wide Infrared Survey Explorer (WISE), и оптические данные с Канадско-Франко-Гавайского телескопа (CFHT).

Рентгеновский телескоп Chandra был особенно полезен в этом исследовании, поскольку он обнаружил черные дыры, которые становятся все более активными по мере того, как галактики движутся навстречу друг другу. Диск перегретого материала, движущийся по спирали к горизонту событий, нагревается до миллионов градусов, заставляя его излучать энергию рентгеновского излучения. Эти данные позволили выявить сталкивающиеся карликовые галактики, а данные в видимом и инфракрасном диапазонах показали, как взаимодействуют галактики по мере их сближения .





На изображении выше слева показано слияние скопления галактик Abell 133, примерно в 760 миллионах световых лет от Земли. Поскольку галактики находятся на поздних стадиях слияния, ей дали одно имя: Мирабилис, в честь исчезающего вида колибри. Справа — карликовые галактики Эльстир и Вентейль, которые являются отсылкой к роману Пруста «В поисках утраченного времени». Эти галактики все еще разделены, но между ними начал формироваться "мост" из звезд и газа. Эти объекты расположены в скоплении Abell 1758S на расстоянии около 3,2 миллиарда световых лет.

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Продолжая наблюдение за этими объектами, астрономы смогут выявят процессы, происходящие при их слиянии. Со временем обе пары галактик станут более крупными галактиками с еще большими центральными черными дырами. Это может привести к тому, что большее количество маленьких галактик притянется к ним, что приведет к большему количеству слияний.