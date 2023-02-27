реклама
Команда астрономов использовала один из самых мощных телескопов на Земле (и на ее орбите), чтобы провести первое в своем роде наблюдение. Они обнаружили пару карликовых галактик, содержащих сверхмассивные черные дыры, которые сейчас находятся на пути столкновения. На данный момент известно, что карликовые галактики расположены очень далеко от нас и находятся на разных стадиях слияния. Ученые надеются, что это открытие поможет пролить свет на то, как появились такие большие галактики, как наш Млечный Путь.
Карликовая галактика — это галактика, масса которой составляет около одной двадцатой массы Млечного Пути. Многие из них дрейфуют в нашем уголке Вселенной, в том числе несколько вращаются вокруг Млечного Пути. Однако ни одна из них пока не собирается сталкиваться с нами. Нынешний научный консенсус гласит, что крупные галактики, распространенные во Вселенной, возникли в результате слияния более мелких, а древние галактические слияния трудно наблюдать из-за их отдаленности. Команда, возглавляемая астрофизиком Марко Мичичем из Университета Алабамы, решила эту проблему, объединив данные рентгеновской обсерватории Chandra, инфракрасные наблюдения, полученные с помощью NASA Wide Infrared Survey Explorer (WISE), и оптические данные с Канадско-Франко-Гавайского телескопа (CFHT).
Рентгеновский телескоп Chandra был особенно полезен в этом исследовании, поскольку он обнаружил черные дыры, которые становятся все более активными по мере того, как галактики движутся навстречу друг другу. Диск перегретого материала, движущийся по спирали к горизонту событий, нагревается до миллионов градусов, заставляя его излучать энергию рентгеновского излучения. Эти данные позволили выявить сталкивающиеся карликовые галактики, а данные в видимом и инфракрасном диапазонах показали, как взаимодействуют галактики по мере их сближения .
На изображении выше слева показано слияние скопления галактик Abell 133, примерно в 760 миллионах световых лет от Земли. Поскольку галактики находятся на поздних стадиях слияния, ей дали одно имя: Мирабилис, в честь исчезающего вида колибри. Справа — карликовые галактики Эльстир и Вентейль, которые являются отсылкой к роману Пруста «В поисках утраченного времени». Эти галактики все еще разделены, но между ними начал формироваться "мост" из звезд и газа. Эти объекты расположены в скоплении Abell 1758S на расстоянии около 3,2 миллиарда световых лет.
Продолжая наблюдение за этими объектами, астрономы смогут выявят процессы, происходящие при их слиянии. Со временем обе пары галактик станут более крупными галактиками с еще большими центральными черными дырами. Это может привести к тому, что большее количество маленьких галактик притянется к ним, что приведет к большему количеству слияний.