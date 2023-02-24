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Wilson разработала первый в мире безвоздушный баскетбольный мяч, который напечатала на 3D-принтере
Этот мяч – научная работа бренда, позволяющая сильно увеличить срок службы баскетбольного мяча.
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Инженеры компании Wilson создали новый прототип безвоздушного баскетбольного мяча. Производитель спортивного инвентаря использовал технологию аддитивного производства, чтобы создать новый вид баскетбольного мяча из рыхлой шестиугольной решетки. На данный момент вы не сможете купить его, но Wilson планирует доработать свой прототип и отправить футуристический баскетбольный мяч во все спортивные магазины.

Безвоздушный прототип имеет тот же размер и форму, что и традиционный баскетбольный мяч, с восемью лопастными панелями, покрывающими поверхность. Вместо цельной кожаной оболочки компания сделала прототип мяча полым с большими шестиугольными отверстиями. Так что называть его «безвоздушным» немного неправильно — в мяче много воздуха, но он не остается там. Мяч отскакивает от поверхности из-за упругой конструкции, а не из-за находящегося внутри под давлением воздуха.

Wilson начал с проектирования мяча в виртуальной среде. Затем компания объединилась с фирмой по 3D-печати под названием EOS для создания безвоздушного прототипа. В большинстве случаев 3D-печать предполагает нанесение слоев расплавленного пластика с помощью сопла экструдера, но у EOS есть уникальная система, которая уже нашла применение в медицинских устройствах и аэрокосмической отрасли. В нем используется порошок смолы, который затвердевает при попадании лазера. Подобно 3D-принтеру, технология EOS создает мяч слой за слоем, вытравливая структуру из порошка.


Готовую конструкцию можно покрасить в любой цвет, но Wilson выбрал для прототипа сдержанный черный цвет. Компания говорит, что прототип был разработан, чтобы воспроизвести свойства стандартного баскетбольного мяча без воздуха. Это означает, что он должен весить столько же, сколько и стандартный кожаный мяч и иметь одинаковый отскок. Однако Wilson не упоминает, как отверстия по всей поверхности мяча могут повлиять на аэродинамику. На видео выше на удивление мало подпрыгиваний (ноль). Видео в коммерческом стиле ниже показывает немного больше возможностей прототипа.

Мяч дебютировал на турнире НБА Slam Dunk Contest в минувшие выходные. Поскольку это всего лишь прототип, Wilson пока не будет продавать безвоздушный баскетбольный мяч. НБА, которая помогает тестировать мяч, не планирует переходить на безвоздушную конструкцию, но никогда не знаешь, что принесет будущее.


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