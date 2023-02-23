Тесты показали, что ноутбук Chuwi GemiBook xPro обеспечивает плавную работу в офисных приложениях, при просмотре веб-страниц и даже в некоторых играх.

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Chuwi GemiBook xPro — ноутбук с 14,1-дюймовым жидкокристаллическим IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD и поддержкой WiFi 6 и Bluetooth 5.2.

Это также первый ноутбук китайского производителя персональных компьютеров Chuwi с процессором Intel Alder Lake-N. Компания сообщила, что GemiBook xPro скоро должен появиться в продаже менее чем за 300 долларов.

Для справки, процессоры Intel Alder Lake-N — это недорогие чипы с низким энергопотреблением, предназначенные для повышения производительности в ноутбуках начального уровня и мини-ПК. Они являются преемниками чипов на базе Intel Atom предыдущего поколения, таких как процессоры Jasper Lake, Gemini Lake и Apollo Lake, которые продавались под брендами Celeron и Pentium Silver.

По сути, процессоры Alder Lake-N — это то, что вы получите, если возьмете чип серии Alder Lake-U 12-го поколения и удалите ядра Performance, оставив только ядра Efficiency.

Chuwi GemiBook xPro будет оснащен процессором Intel N100, который представляет собой 6-ваттный, 4-ядерный, 4-поточный чип с поддержкой буста процессора до 3,4 ГГц и графикой Intel UHD 750 МГц с 24 исполнительными блоками.

Ноутбук имеет толщину менее 19,9 мм и весит менее 1,4 кг. Имеет шарнир на 180 градусов. Chuwi пока не раскрывает подробностей о портах ноутбука, блоке питания, веб-камере или других функциях. Но, учитывая цену в 300 долларов, я бы не ожидал слишком много премиальных функций — например, маловероятно, что у ноутбука будет клавиатура с подсветкой.

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