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ASRock представила карту расширения для четырех твердотельных накопителей PCIe Gen 5
Компания назвала ее «Blazing Quad M.2 Card».
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Твердотельные накопители PCIe Gen 5 еще не появились, а ASRock уже подготовила для них карту расширения. Компания представила роскошную карту расширения PCIe, которая вмещает четыре SSD и теоретически поддерживает максимальную пропускную способность 16 ГБ/с для каждого диска. В итоге она может обеспечить передачу данных со скоростью до 64 ГБ/с, но для этого придется раскошелиться. Если вы рассматриваете возможность установки HEDT (высокопроизводительную платформу) со многими линиями PCI Express, это может быть удобным дополнением, если вы работаете с большими объемами данных.

ASRock назвала ее «Blazing Quad M.2 Card». Это новейшая серия карт расширения PCIe для твердотельных накопителей компании. Ее карта PCIe 3.0 была помечена как «ultra», а модель PCIe 4.0 как «hyper», согласно Hot Hardware. Она оснащена интерфейсом PCIe 5.0 x16 и поддерживает до четырех твердотельных накопителей. Каждому твердотельному накопителю разрешен доступ к соединению x4 с разветвлением PCIe, поскольку на борту нет центрального процессора. Каждый SSD может иметь длину до 110 мм.

В ранних сообщениях о твердотельных накопителях PCIe Gen 5 указывалось, что они будут намного горячее существующих. ASRock решит эту проблему как с пассивным, так и с активным охлаждением. С обеих сторон печатной платы имеются термопрокладки. После установки твердотельных накопителей сверху устанавливается алюминиевый радиатор с двумя небольшими вентиляторами с регулируемой скоростью. Похоже, что оба вентилятора питаются от одного четырехконтактного кабеля питания.

Карта ASRock Blazing M.2 оснащена шестиконтактным кабелем питания, чтобы обеспечить достаточное питание твердотельных накопителей. (Изображение: ASRock)

Несмотря на то, что слот PCI Express обеспечивает мощность до 75 Вт, ASRock добавила шестиконтактный разъем для дополнительных 75 Вт. Каждый твердотельный накопитель устанавливается под углом 45 градусов, что, по ее словам, обеспечивает кратчайшие пути прохождения. Также сообщается, что это помогает улучшить целостность сигнала во время передачи данных.

На бумаге это, безусловно, звучит как устройство без недостатков. Плохая новость заключается в том, что в настоящее время он доступен только с недавно анонсированной материнской платой ASRock W790 для рабочих станций Xeon. Но подобная карта имеет большой смысл, когда у вас есть до 112 полос PCI Express для игры. Несмотря на это дорогостоящее требование, предполагается, что ASRock в конечном итоге будет продавать его как отдельный продукт. Однако на данный момент компания еще не сообщила о цене или доступности материнской платы.

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Твердотельные накопители PCIe Gen 5 еще не доступны. В Японии был выставлен на продажу один диск, но его очень трудно достать в других странах, особенно в России. На выставке CES в этом году несколько компаний продемонстрировали твердотельные накопители Gen 5, но ни один из них не был готов к поставке. Ни одна из компаний не сообщила никаких подробностей, кроме теоретических характеристик. Поэтому предполагается, что им нужно еще несколько месяцев тестирования в лабораториях перед официальным запуском.

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