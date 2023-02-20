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Вертолет НАСА "Ingenuity" превзошел все ожидания инженеров во время выполнения заданий на красной планете. Сегодня стало известно, что НАСА отправило вертолет в его самый длинный полет за год. Он преодолел расстояние почти 400 метров и приземлился на 29-м "импровизированном" аэродроме.
Как сообщается, это был 43-й полет "Ingenuity" с момента его прибытия на Марс два года назад. Вертолет поднялся в воздух, достигнув высоты 12 метров, а затем пролетел 390 метров, прежде чем приземлиться. В общей сложности на перелет с аэродрома "Гамма" на аэродром "Эпсилон" потребовалось 146 секунд — в начале этого года у НАСА закончились латинские буквы, поэтому они перешли на греческий алфавит.
НАСА не получило новых изображений от "Ingenuity", когда объявило об этой новости, поэтому в твите ниже размещено изображение 42-го полета в начале февраля. Необработанные изображения последнего полета теперь доступны на странице журнала полетов NASA Ingenuity.
Инженеры НАСА заявили, что "Ingenuity" был спроектирован для демонстрации передовых технологий для полета на Марсе, в начале миссии он был прикреплен к "брюху" марсохода Perseverance. Вертолет был построен с использованием готовых компонентов, включая процессор Qualcomm для смартфонов. Большая часть оборудования, размещенного на Марсе или в космосе, должна быть рассчитана на экстремальные температуры и радиацию. Команда не ожидала, что Ingenuity проживет так долго, уж точно не дольше своей первой марсианской зимы, но у него получилось всех удивить.
НАСА было настолько впечатлено Ingenuity, что обновило планы проекта Mars Sample Return, включив в него пару подобных аппаратов. В конечном итоге посадочный модуль, который будет собирать образцы реголита, собранные марсоходом Perseverance, будет иметь два вертолета похожие на Ingenuity. Эта миссия в настоящее время назначена на конец 2020-х годов. Если на Марсе не произойдет сильной бури, то к тому времени Ingenuity все еще будет летать.