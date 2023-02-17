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Пермский завод возродил производство велосипеда советской эпохи
Этот велосипед знаком каждому мальчишке до 90 года рождения.
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Один из самых популярных велосипедных брендов в Советском Союзе был возрожден российским заводом после десятилетий забвения. Это последний продукт российского производства, появившийся на прилавках, поскольку в стране возрождается отечественное производство в ответ на западные санкции.

Первоначально серийно производившийся на государственном советском заводе в российском городе Пермь, велосипед Кама стал популярным в 1970-х и 1980-х годах благодаря своей складной конструкции и характерной красной раме, но вышел из употребления после распада СССР в 1991 году.

Теперь российский завод «Форвард» возрождает марку «Кама» с новой моделью, напоминающей ее советский аналог, предлагая новому поколению велосипедистов то, что когда-то считалось винтажным коллекционным предметом.

«Он был не у всех, но все мечтали о нем», — сказал коммерческий директор «Форвард» Алексей Боярышников.

При цене 98 рублей — примерно половине средней советской месячной зарплаты в 1980 году — это был не самый доступный велосипед на рынке, но он пользовался большим спросом.

«В то время особого выбора не было. Не было большого разнообразия велосипедов», — сказал он. «Этот велосипед был самым популярным и интересным». «Хотя, наверное, прошло уже два поколения с тех пор, как люди впервые покатались на велосипеде… наш велосипедный завод решил снова начать выпуск «Камы», потому что мы находимся в Перми, и он является прародителем большого велосипедного завода».

Новая модель будет стоить около 10 000 рублей и будет производиться из деталей, поставляемых из России и из-за рубежа, заявила компания, хотя из-за санкций стало немного сложнее производить даже велосипед российского производства, такой как «Кама».

«Мы выпускаем много моделей велосипедов, более 300. Мы сейчас лишены деталей, которые используем для нашего производства, из Японии, Тайваня, Чехии, Франции... Что касается «Камы» — не хватило краски. Мы использовали финскую краску, но теперь приходится переходить на свою".

Почти с самого начала специальной-военной операции были введены западные санкции и последующий отток иностранных компаний, которые вынудили российских производителей отказаться от зависимости иностранного импорта и развивать собственные бренды и товары.

Десятки западных продуктов были заменены отечественными аналогами, поскольку российские предприниматели стремятся извлечь выгоду из ухода таких брендов, как Coca-Cola и McDonald's.

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В прошлом году бывший завод французского автопроизводителя Renault был куплен местными властями и перепрофилирован для производства линейки автомобилей «Москвич» советской эпохи с новым дизайном, который едва ли напоминает их советского предшественника.

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#кама #россиия #пермский завод #пермь
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