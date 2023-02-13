В целом в 2022 году поставки центральных процессоров и выручка снизились на 21 и 19% соответственно по сравнению с предыдущими годами.

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Если вы являетесь руководителем Intel или AMD и отвечаете за прогнозы продаж, то похоже, что у вас возникли большие проблемы. В 2022 году обе компании представили свои новые процессоры, которые показали высокую производительность и функции следующего поколения. Поскольку многие пользователи не могли обновить свои компьютеры во время пандемии, налицо были все составляющие бурного периода праздничных распродаж. К тому же появились новые мощные видеокарты, которые полностью раскрываются только на процессорах последнего поколения. В целом, это казалось идеальным временем для сборки или покупки нового ПК. Как ни странно, этого не произошло. Вместо этого, по данным Mercury Research, четвертый квартал стал худшим периодом для продаж процессоров за 30 лет.

Президент компании по анализу рынка Дин Маккаррон обсудил мрачные новости с компьютерными экспертами. Продажи процессоров снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34%, а по сравнению с предыдущим кварталом — на 19%. Это самое большое снижение обоих показателей, которое Mercury регистрировала за 30 лет своего существования.

Причины снижения включают избыточные запасы процессоров на складах и низкий спрос на процессоры. Нематериальные факторы также могут играть роль, например, глобальная экономическая неопределенность. Текущие цифры совпадают с данными IDC, которая также недавно опубликовала мрачный отчет о поставках ПК за четвертый квартал. Показатели IDC из 90 стран показали снижение на 28,1% по сравнению с прошлым годом. Это падение было в два раза выше, чем в третьем квартале, что сделало четвертый квартал особенно провальным для индустрии ПК.

Эксперты утверждают, что Intel и AMD в настоящее время недопоставляют процессоры. Руководители обеих компаний признали это в своих недавних отчетах о доходах. Однако генеральный директор AMD сказал, что в первом квартале этого года компания будет наращивать производство. Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер сказал, что “объем отгрузки в четвертом квартале был значительно выше, чем за весь год”. Несмотря на эту стратегию, поставки ЦП как для ноутбуков, так и для настольных ПК резко сократились в квартале, который обычно считается стабильным. Intel также пострадала от своего решения объявить о повышении цен на процессоры. Это заставило некоторых из ее партнеров купить акции до того, как цена выросла в четвертом квартале.

Несмотря на мрачный отчет, не все так плохо для рынка ПК. В целом в 2022 году поставки ЦП и выручка снизились на 21 и 19% соответственно по сравнению с предыдущими годами. Однако это была эпоха пандемии, волшебное время рекордной прибыли для всех полупроводниковых компаний. Несмотря на снижение продаж, показатели 2022 года все же были лучше, чем в допандемические годы. Хотя прогнозируется, что данная ситуация будет продолжаться квартал или два, а в конце этого года ожидается перелом.

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Одним из неожиданных результатов этой волатильности стало то, что AMD смогла отобрать долю рынка у Intel. Согласно отчету IDC, предоставленному HotHardware, AMD в настоящее время принадлежит более 30% рынка x86. Но доля рынка Intel по-прежнему более чем в два раза выше, за последний год она потеряла 5,6%.