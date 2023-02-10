Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Microsoft и Adobe объявили, что браузер Edge будет использовать Acrobat для открытия PDF-файлов
Технология Adobe Acrobat PDF станет доступна пользователям Windows 10 и 11 с марта 2023 года.
рекомендации
-20% на 4070 Ti в Ситилинке
Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

реклама

Если вы используете последнюю версию Windows, то вам не нужно будет устанавливать дополнительный софт для открытия PDF-файлов, потому что браузер Microsoft Edge будет это делать по умолчанию. Microsoft и Adobe объявили, что Acrobat скоро будет интегрирован с Edge для расширенной поддержки PDF. Microsoft, похоже, хорошо осведомлена о наследии Adobe с ее глючным программным обеспечением для существующих браузеров, поэтому проделала огромную работу, чтобы Acrobat работал без лагов в ее браузере.

В блоге Microsoft указано, что замена пользовательского стека PDF на Acrobat будет означать лучшие цвета, более четкую графику, улучшенную производительность и (предположительно) более надежную безопасность. Acrobat в Edge также поддерживает новые функции, такие как чтение вслух и более надежный выбор текста в документах. Все эти базовые возможности останутся бесплатными, поэтому вы не заметите потери функциональности по мере развертывания поддержки Acrobat.

Это не чисто альтруистический шаг Adobe. Основные функции Acrobat бесплатны, но он также продает премиальные подписки и попытается превратить некоторых из 1,4 миллиарда пользователей Microsoft в платных клиентов. Подписка добавляет такие функции, как редактирование текста и изображений, преобразование файлов и объединение файлов. Формулировка сотрудничества в блоге Microsoft немного расплывчата, но похоже, что в интерфейс Edge будет встроена дополнительная функция о платных функциях Acrobat. Когда вы обновите Edge, для разблокировки этих функций можно использовать расширение браузера. Те, у кого уже есть подписка (начиная с 13 долларов в месяц), также смогут использовать расширение для получения премиальных функций.

Еще несколько лет назад платформа Adobe Flash была интегрирована со многими браузерами, но это был кошмар с точки зрения безопасности. Эксперты по безопасности утверждают, что вредоносное ПО для PDF существует, но сейчас оно не очень распространено. Тем не менее, дать Adobe шанс снова испортить безопасность браузера — интересный выбор со стороны Microsoft. В своем блоге Microsoft объясняет, что она реализовала множество технических контрмер, таких как PartitionAlloc (распределитель памяти, оптимизированный для обеспечения безопасности) и fuzzing (автоматическое тестирование уязвимостей). Acrobat также будет включен в программу Microsoft по поиску ошибок, которая, как надеется компания, побудит разработчиков сообщать о проблемах, а не превращать их в эксплойты.

рекомендации
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-19% на 13900KF - цены рухнули
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Edge является основным компонентом Windows 10 и 11 — его даже нельзя удалить. Microsoft знает, что администраторы Windows в управляемых средах могут не захотеть, чтобы обработчик PDF в браузере изменился за одну ночь, поэтому развертывание будет происходить поэтапно. Сообщается, что старый движок Edge PDF будет прекращен в марте 2024 года. Обычным пользователям стоит ожидать, что Acrobat начнет появляться в сборках Edge в следующем месяце.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #windows 10 #windows 11 #adobe #pdf #acrobat #браузер edge
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Google выпустила Chrome 110, не поддерживающий Windows 7
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинцы начали использовать российский высокоточный боеприпас "Краснополь" и показали видео
24
Западные СМИ сообщают о подготовке ВС РФ масштабного наступления с участием колоссального количества бронетехники и авиации
11
Появились кадры применения танка Т-14 «Армата» в зоне СВО
9
Смартфон Realme GT Neo 5 представлен с зарядкой мощностью 240 Вт
1
ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключённых, а Пригожин совершил боевой вылет на самолёте СУ-24
16
Боксер Александр Усик высказался об участии России на Олимпиаде «Париж-2024»
15
Россия покажет на Аero India более 200 образцов военной техники, включая самолеты Су-57Э и Checkmate
1
Украинцы передали молдавской разведке план по дестабилизации молдавского режима
3
Навязчивая реклама в Windows 10 стала работать как вирус-вымогатель, требуя данных банковской карты
3
С начала СВО в акватории Черного моря впервые появился ударный корабль ВМС США
4
В Иране сообщили о трёхкратном увеличении экспорта вооружений за прошлый год
+
Номенклатура военных поставок Украине меняется для возвращения украинских территорий - Блинкен
4
Atomic Heart вызывает оппозицию у украинских блогеров из-за восхваления коммунизма и женских тел
28
Илон Маск запретил использовать Starlink в военных целях в Украине – запускать дроны уже нельзя
4
Акции Google потеряли более 100 миллиардов долларов после того, как чат-бот Бард дал ложный ответ
5
От американских гаубиц M101 запорожское направление "обеззаразил" отечественный комплекс Пенициллин
+
Аэростат из КНР висел долгое время над объектами и сделал более детальные снимки, чем спутник
5
CATL удалось увеличить свою долю рынка тяговых аккумуляторов до 37%
+
В России создали гранаты, способные защитить бойцов и технику от управляемых ракет
1
Ученые работают над экранированием солнечных лучей для торможения глобального потепления
4

Популярные статьи

Подробно об уникальной снайперской винтовке ОРСИС Т-5000, имеющей охотничий вариант за 400 000р
34
Почему советский МиГ-25 лучше американского F-22 даже спустя полвека и причем здесь китайский шар
13
Вместо истребителей F-16 Англия даст Украине старые Тайфуны, которые не пригодны для боевых условий
6
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
32
Heroes of Might and Magic III - игра на все времена с большой буквы, которая актуальна до сих пор
35
Стоит ли покупать Xbox series X
15
Обзор Gigabyte APP Center: Как Gigabyte навязывает проблемную утилиту пользователям Windows 10/11
13
ТОП-12 модулей и комплектов оперативной памяти DDR4 и DDR5 для игрового компьютера в 2023 году
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
25
Истребитель МиГ-29К производства РФ впервые совершил посадку на авианосец Vikrant ВМС Индии — Видео
3

Сейчас обсуждают

warmuza
15:38
на выходе будет аццки тормозить даже на 5090, через полгода можно будет играть
Alan Wake II уже можно пройти от начала и до конца
Алексей Обухов
15:37
Чу! Я слышу интела стон!
Intel теряет рыночную долю, а новый процессор AMD Ryzen 9 7950X3D обойдёт Core i9-13900KS на 30%
grom9000
15:36
Именно такого не говорит, но говорит, что раньше разница картинки между производителями была огромной!!! А перед фразой ТОЛЬКО СЕЙЧАС стоит т.е., но ты настолько тупой, что не понимаешь смысла. Вот и ...
В продаже заметили первую AMD Radeon RX 7900 XT с ценой ниже рекомендованной
SeTi2019
15:35
НЕ чистят- это когда уже ездюлей получили, а до этого тогда тоже байки рассказывали как весь мир технологически отстал от России и воевать не умеет.
Leopard 2 увязнут в грязи, а Abrams отправятся на Тайвань - какие проблемы ждут танки в Украине
Дмитрий
15:35
за 650 они 6900хт продавали годика через два может и будет
В продаже заметили первую AMD Radeon RX 7900 XT с ценой ниже рекомендованной
Иван Кузнецов
15:35
Сижу три года на 2060 super и пока не парюсь. Года через два поменяю,повезет,то через год
В РФ снова дешевеют видеокарты NVIDIA - GeForce GTX 1660 Super можно купить за 17 000р
grom9000
15:34
Кстати интересный момент, на картах 7900 используется термопаста с фазовым переходом, которая никогда не портится и которую не нужно менять.
В продаже заметили первую AMD Radeon RX 7900 XT с ценой ниже рекомендованной
Nutty8703
15:32
Так а мы и не гордимся, что сдали.... Это вы гордитесь, что Херсон у вас никто не отвоевывал, что сами сдали... Кстати, пока вы хвалитесь сдачей, Двуречье никто не оккупировал...
Артемовск в кольце, ВС РФ осложняют переброску войск, обесточивая ЖД
Илья Ковалёвъ
15:31
Прикол со звуком и на 3060 был, пришлось вырубить устройство звуковое хдми через устройства в винде
В продаже заметили первую AMD Radeon RX 7900 XT с ценой ниже рекомендованной
Дмитрий
15:31
я такого не замечал. высовывал 6900хт. вставлял 3080.неделю погонял, потом назад) нормально было
В продаже заметили первую AMD Radeon RX 7900 XT с ценой ниже рекомендованной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем