Технология Adobe Acrobat PDF станет доступна пользователям Windows 10 и 11 с марта 2023 года.

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Если вы используете последнюю версию Windows, то вам не нужно будет устанавливать дополнительный софт для открытия PDF-файлов, потому что браузер Microsoft Edge будет это делать по умолчанию. Microsoft и Adobe объявили, что Acrobat скоро будет интегрирован с Edge для расширенной поддержки PDF. Microsoft, похоже, хорошо осведомлена о наследии Adobe с ее глючным программным обеспечением для существующих браузеров, поэтому проделала огромную работу, чтобы Acrobat работал без лагов в ее браузере.

В блоге Microsoft указано, что замена пользовательского стека PDF на Acrobat будет означать лучшие цвета, более четкую графику, улучшенную производительность и (предположительно) более надежную безопасность. Acrobat в Edge также поддерживает новые функции, такие как чтение вслух и более надежный выбор текста в документах. Все эти базовые возможности останутся бесплатными, поэтому вы не заметите потери функциональности по мере развертывания поддержки Acrobat.

Это не чисто альтруистический шаг Adobe. Основные функции Acrobat бесплатны, но он также продает премиальные подписки и попытается превратить некоторых из 1,4 миллиарда пользователей Microsoft в платных клиентов. Подписка добавляет такие функции, как редактирование текста и изображений, преобразование файлов и объединение файлов. Формулировка сотрудничества в блоге Microsoft немного расплывчата, но похоже, что в интерфейс Edge будет встроена дополнительная функция о платных функциях Acrobat. Когда вы обновите Edge, для разблокировки этих функций можно использовать расширение браузера. Те, у кого уже есть подписка (начиная с 13 долларов в месяц), также смогут использовать расширение для получения премиальных функций.

Еще несколько лет назад платформа Adobe Flash была интегрирована со многими браузерами, но это был кошмар с точки зрения безопасности. Эксперты по безопасности утверждают, что вредоносное ПО для PDF существует, но сейчас оно не очень распространено. Тем не менее, дать Adobe шанс снова испортить безопасность браузера — интересный выбор со стороны Microsoft. В своем блоге Microsoft объясняет, что она реализовала множество технических контрмер, таких как PartitionAlloc (распределитель памяти, оптимизированный для обеспечения безопасности) и fuzzing (автоматическое тестирование уязвимостей). Acrobat также будет включен в программу Microsoft по поиску ошибок, которая, как надеется компания, побудит разработчиков сообщать о проблемах, а не превращать их в эксплойты.

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Edge является основным компонентом Windows 10 и 11 — его даже нельзя удалить. Microsoft знает, что администраторы Windows в управляемых средах могут не захотеть, чтобы обработчик PDF в браузере изменился за одну ночь, поэтому развертывание будет происходить поэтапно. Сообщается, что старый движок Edge PDF будет прекращен в марте 2024 года. Обычным пользователям стоит ожидать, что Acrobat начнет появляться в сборках Edge в следующем месяце.