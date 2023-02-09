Окончательная дата отгрузки процессоров Rocket Lake наступает 24 февраля 2024 года.

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Если вы были в коме, только что проснулись и планировали перейти на процессор Rocket Lake, вам лучше действовать быстро. Intel опубликовала «уведомление об изменении продукта», в котором говорится, что «программа прекращения производства» началась для линейки процессоров Rocket Lake. Эта программа началась 6 февраля, так что часы окончания срока службы уже тикают. Rocket Lake был запущен в марте 2021 года и стал последним 14-нм продуктом компании. Intel заменила его на Alder Lake всего семь месяцев спустя, когда компания наконец-то перешла на Intel 7 (ранее известный как 10-нм) для своих настольных процессоров.

В руководстве Intel говорится, что программа прекращения производства уже началась, но ЦП не исчезнут в одночасье. У предприятий есть время до 25 августа, чтобы отправить свои окончательные заказы в Intel. Сюда входят заказы в коробках и в лотках (оптом), которые, что неудивительно, не подлежат возврату. Окончательная дата отгрузки любых процессоров Rocket Lake наступает 24 февраля 2024 года. По данным Tom's Hardware, в тот же период прекращается выпуск чипсетов серий 400 и 500.

Rocket Lake был странным продуктом для Intel. С одной стороны, это была первая "полуновая" архитектура компании за очень долгое время. Эксперты отмечали, он отличался от Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake, Whiskey Lake и Comet Lake использованием архитектуры Cypress Cove. Секрет был в том, что архитектура была основана на 10-нм мобильной архитектуре Ice Lake с Sunny Cove, которая была перенесена на 14-нм для Rocket Lake. Это позволило Intel достичь более высоких тактовых частот, необходимых для конкуренции с AMD.

Несмотря на высокие тактовые частоты, тот факт, что Intel выпустила еще один восьмиядерный процессор на 14-нанометровом техпроцессе, вызвал у многих недоумение. К тому времени AMD уже использовала 7-нм техпроцесс через TSMC и имела 12-ядерный процессор с 24 потоками в Ryzen 9 5900X. Высокая тактовая частота Core i9-11900K и однопоточная производительность позволили ему конкурировать с AMD в играх. Однако в многопоточных тестах он не мог сравниться с Ryzen 9.

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В общем, это знаменует собой закрытие главы в истории Intel, которую, как мы полагаем, компания стремится забыть. Борьба за переход с 14 нм на 10 нм стала одной из легенд. Когда появилась Rocket Lake, AMD твердо контролировала рынок оверклокеров и энтузиастов. Запуск процессоров 11-го поколения мало что изменил. Intel смог переломить ситуацию благодаря своим архитектурам Alder и Raptor Lake. Также появилась информация, что компания собирается перейти с Intel 7 на Intel 4 для Meteor Lake, который должен появиться в 2023 году.