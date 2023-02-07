Мобильный Ryzen 9 7845HX — это 12-ядерный процессор Zen 4 с 24 потоками и графикой RDNA 2.

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В мае прошлого года AMD рассказала о своих планах относительно мобильных устройств Zen 4. Компания объявила, что готовит мощный процессор, получивший название Dragon Range. AMD утверждала, что это семейство процессоров позволит ей добиться «доминирования в мобильных устройствах». Это громкое заявление и теперь у нас есть тест, который показывает, что AMD не бросала слова на ветер. Новый результат PassMark для мобильного процессора второго уровня Ryzen 9 показал, что это мощный чип. В этом единственном тесте он оказался на самом верху списка лидеров мобильных процессоров. Он не только превзошел мобильный процессор Intel Alder Lake, но и на 90% быстрее, чем флагманский мобильный процессор Zen 3.

Ryzen 9 7845HX — это 12-ядерный процессор Zen 4 с 24 потоками и графикой RDNA 2. Мощность у него 55 Вт, базовая тактовая частота 3 ГГц, а в бусте впечатляющие 5,2 ГГц. Его TDP варьируется от 75 до 45 Вт. Он содержит 76 МБ кэш-памяти L2 и L3, что является частью стратегии AMD Dragon Range, предлагающей больше ядер, потоков и кэш-памяти, чем предложения Intel. В PassMark 7845HX набрал невероятные 46 791 балл, свергнув Intel Core i9-12900HX. Этот показатель на 31% выше, чем у процессора Intel, и на 90% выше, чем у Ryzen 9 6900HX. Это также на 78% выше, чем у недавно выпущенного Apple M2 Max. Однако по однопоточной производительности новейшие SoC от Apple по-прежнему лидируют.

Что интересно, это даже не флагманский процессор в семействе. Как отмечает HotHardware, 16-ядерный 32-поточный Ryzen 9 7945HX ждет своего часа; этот чип будет разгоняться до 5,4 ГГц. Однако AMD официально еще не выпустила ни один из этих процессоров. Таким образом, даже этот 12-ядерный тест официально не подтвержден и является инсайдерской информацией. Но если все это окажется правдой, то это впечатляющий результат для мобильных устройств Zen 4.

Это указывает на то, что у Intel будет жесткая борьба, когда она в конечном итоге запустит мобильную версию Raptor Lake. Тем не менее, Intel, похоже, хорошо подготовила свой процессор Core i9-13980HX. Intel сможет превзойти AMD по количеству ядер и сравняться с ним по количеству потоков. В то время как 7945HX имеет 16 ядер и 32 потока, гибридный процессор Intel будет иметь 24 ядра (8p ядер + 16e ядер) и 32 потока. Intel также допускает максимальную тактовую частоту 5,6 ГГц по сравнению с 5,4 ГГц для 7945HX. Этот процессор будет иметь максимальную TDP 157 Вт, поэтому он будет использоваться в ноутбуках, заменяющих настольные компьютеры.

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Ожидается, что и мобильные Raptor Lake, и Dragon Range скоро появятся на ноутбуках партнеров. Это даст нам более достоверные данные из обоих лагерей. Это будет интересное противостояние, поскольку Dragon Range — первое семейство мобильных процессоров с чиплетным дизайном. Как и процессоры для настольных ПК, 12- и 16-ядерные процессоры AMD будут оснащены двумя ПЗС-матрицами, а также чипом ввода-вывода, оба производства TSMC.