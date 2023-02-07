Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
12-ядерный мобильный процессор AMD Dragon Range на 31% быстрее, чем Intel Core i9-12900HX в PassMark
Мобильный Ryzen 9 7845HX — это 12-ядерный процессор Zen 4 с 24 потоками и графикой RDNA 2.
рекомендации
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
-19% на 13900KF - цены рухнули
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

реклама

В мае прошлого года AMD рассказала о своих планах относительно мобильных устройств Zen 4. Компания объявила, что готовит мощный процессор, получивший название Dragon Range. AMD утверждала, что это семейство процессоров позволит ей добиться «доминирования в мобильных устройствах». Это громкое заявление и теперь у нас есть тест, который показывает, что AMD не бросала слова на ветер. Новый результат PassMark для мобильного процессора второго уровня Ryzen 9 показал, что это мощный чип. В этом единственном тесте он оказался на самом верху списка лидеров мобильных процессоров. Он не только превзошел мобильный процессор Intel Alder Lake, но и на 90% быстрее, чем флагманский мобильный процессор Zen 3.

Ryzen 9 7845HX — это 12-ядерный процессор Zen 4 с 24 потоками и графикой RDNA 2. Мощность у него 55 Вт, базовая тактовая частота 3 ГГц, а в бусте впечатляющие 5,2 ГГц. Его TDP варьируется от 75 до 45 Вт. Он содержит 76 МБ кэш-памяти L2 и L3, что является частью стратегии AMD Dragon Range, предлагающей больше ядер, потоков и кэш-памяти, чем предложения Intel. В PassMark 7845HX набрал невероятные 46 791 балл, свергнув Intel Core i9-12900HX. Этот показатель на 31% выше, чем у процессора Intel, и на 90% выше, чем у Ryzen 9 6900HX. Это также на 78% выше, чем у недавно выпущенного Apple M2 Max. Однако по однопоточной производительности новейшие SoC от Apple по-прежнему лидируют.

Что интересно, это даже не флагманский процессор в семействе. Как отмечает HotHardware, 16-ядерный 32-поточный Ryzen 9 7945HX ждет своего часа; этот чип будет разгоняться до 5,4 ГГц. Однако AMD официально еще не выпустила ни один из этих процессоров. Таким образом, даже этот 12-ядерный тест официально не подтвержден и является инсайдерской информацией. Но если все это окажется правдой, то это впечатляющий результат для мобильных устройств Zen 4.

Это указывает на то, что у Intel будет жесткая борьба, когда она в конечном итоге запустит мобильную версию Raptor Lake. Тем не менее, Intel, похоже, хорошо подготовила свой процессор Core i9-13980HX. Intel сможет превзойти AMD по количеству ядер и сравняться с ним по количеству потоков. В то время как 7945HX имеет 16 ядер и 32 потока, гибридный процессор Intel будет иметь 24 ядра (8p ядер + 16e ядер) и 32 потока. Intel также допускает максимальную тактовую частоту 5,6 ГГц по сравнению с 5,4 ГГц для 7945HX. Этот процессор будет иметь максимальную TDP 157 Вт, поэтому он будет использоваться в ноутбуках, заменяющих настольные компьютеры.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Ожидается, что и мобильные Raptor Lake, и Dragon Range скоро появятся на ноутбуках партнеров. Это даст нам более достоверные данные из обоих лагерей. Это будет интересное противостояние, поскольку Dragon Range — первое семейство мобильных процессоров с чиплетным дизайном. Как и процессоры для настольных ПК, 12- и 16-ядерные процессоры AMD будут оснащены двумя ПЗС-матрицами, а также чипом ввода-вывода, оба производства TSMC.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #мобильный процессор #amd dragon range #intel 6900hx #ryzen 9 7845hx
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

DLSS 2.5 против FSR 2.1 - преимущество до сих пор за Nvidia. Разбираемся на примере Forspoken
APU AMD Phoenix 2 c урезанным iGPU RDNA 3 заметили в коде Coreboot
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Польше трудоустроенным украинцам стали вручать повестки
32
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
19
Прокуратура Украины официально вызвала основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на допрос
26
Илон Маск отреагировал на сбитие китайского шпионского аэростата мемом в твиттере
1
Первое боевое применение F-22 за последние 10 лет и самое высотное поражение воздушной цели
11
Владимир Зеленский ввёл санкции против атомной отрасли России
9
Россия запускает в производство новый беспилотник, превосходящий "Герань" и иранские Shahed
6
Ситуация с поставками Leopard 2 превращается в комедию
10
Voyah представила премиальный электромобиль для России – новый конкурент для Toyota Camry и Kia K5
+
Майнеры зарабатывают 3 доллара с одной видеокарты RTX 3080 Ti
12
Стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor провел свой первый воздушный бой
4
Ученые обнаружили планету, лишь половина которой пригодна для жизни
4
Подержанные видеокарты после майнинга могут стать выгодной покупкой
1
Астрономы нашли потенциально обитаемый мир всего в 31 световом году от нас
4
Финальный список из 39 флагманов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 к лету 2023г
1
Китай недоволен сбитием их «шпионского аэростата» ВВС США
+
Китайские воздушные шары шпионили не раз в воздушном пространстве США, но оставались незамеченными
+
Техноблогер рассказал, как Intel собирается отвоевывать рынок дискретных карт
7
Американская компания начнёт производить новые танки Abrams для Украины
5
Steam опубликовал данные по железу пользователей
4

Популярные статьи

5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
60
Windows 11 и DISM-Scripts - весомый повод перехода с Windows 10 на новую ОС
26
Как я весь год просидел на Radeon RX 6500 ХТ, и почему не хочу покупать GeForce RTX 3070 Ti
108
Турция может отказаться от покупки F-16 у США и купить их у Европы, Китая или России
27
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
76
О невероятно шумных PlayStation 4 Pro - личный опыт
10
12 лучших процессоров для мощных игровых ПК в феврале 2023 года
5
Краткий обзор XFX Qick 319 Radeon RX 6700 XT Black - топ за свои деньги
54
Как китайский "шар" унизил США, добавил политических очков Китаю и почему это плохо для Украины
3
Обзор и тестирование видеокарты GIGABYTE Intel Arc A380 WINDFORCE OC
22

Сейчас обсуждают

Nowhere_Man
15:54
Скорее всего сбивали не ракетой, а из авиапушки, т.к. сбивать ракетой аэростат это пздц как тупо - равносильно стрельбы из пушки по воробьям.
Транспортный самолёт-рекордсмен Ан-225 «Мрия» появится в Microsoft Flight Simulator
Доброволец Z
15:50
"Отсрочка! Хирург с многолетним стажем! Качественно ломаю руки под анестезией! Закрытый перелом, гарантия сто процентов! Срастается за месяц, отсрочка от мобилизации на 6 месяцев. Гарантия лучшей цены...
ЧВК “Вагнер” против “Грузинского легиона” - победитель сражения получит контроль над Бахмутом
-=metallist=-
15:50
Да будет всё как у це Европе, кроме зарплат и пенсий.
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
Всегда Готов
15:49
Ну да, ну да, через 5 лет можно продолжать пользоваться афоней... Да через 5 лет iOS просто подвесит железо афони, не соответствующее требованиям новой системы. И хомячок, плача, побежит за новым афон...
Финальный список из 39 флагманов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 к лету 2023г
-=metallist=-
15:49
Аппетит приходит во время еды. Вот смотрят они как магазины на видюхах бабло рубят и хотят так же.
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
-=metallist=-
15:48
Пару лет уже берут комиссию. Точнее с почтой России не заключили договор почему то и не только Ростелеком, но и коммунальщики многие. Поэтому сильно не на что не повлияет, разве что её еще поднимут.
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
tunderklep
15:47
С какого бодуна ты это написал? Неосведомленность из жопки прёт?
Главные игры февраля 2023 года
Johan_888
15:46
Зеля исполняет свою "просьбу"
Украина готовит элитное подразделение «Лютых» для уничтожения ЧВК «Вагнер» Пригожина
-=metallist=-
15:45
Это за какую скорость? Переходи на мтс.
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
Ruhama_Sama
15:45
RTX 4090. При своей гигантской производительности сколько денег за нее просят — копейки
Топ 3 лучших бюджетных видеокарт, которые стоит купить в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем