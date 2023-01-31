Среди приоритетов Декларации — защита прав человека и цифровой конфиденциальности.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

реклама

В пятницу Белый дом объявил, что подписал административное соглашение с Европейским союзом, посвященное взаимному сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Новое соглашение основано на существующих технологических контрактах и будет уделять приоритетное внимание международному сотрудничеству, направляя ресурсы искусственного интеллекта на конкретные отрасли.

Сообщается, что соглашение о сотрудничестве между США и ЕС в области искусственного интеллекта объединит экспертов в области искусственного интеллекта для решения «основных глобальных проблем» в рамках совместной модели развития. Хотя в заявлении советника по национальной безопасности Джейка Салливана не указывается, какие конкретные проблемы призвано решить соглашение о сотрудничестве в области ИИ, в нем говорится, что США и ЕС будут совместно направлять исследовательские усилия на пять областей, представляющих интерес: прогнозирование экстремальных погодных и климатических условий, управление реагированием на чрезвычайные ситуации, здоровье и медицина, оптимизация электросетей, и оптимизация сельского хозяйства.

К тому же данное соглашение о сотрудничестве в области ИИ прокладывает четкий путь вперед для Совета по торговле и технологиям США-ЕС (TTC), который в декабре определил риски использования искусственного интеллекта. Документ также основывается на Декларации о будущем Интернета, политическом обязательстве США и 60 других стран, которое направлено на продвижение «позитивного видения Интернета и цифровых технологий». Среди приоритетов Декларации — защита прав человека и цифровой конфиденциальности, содействие свободному обмену информацией и поощрение доступного подключения к Интернету.

Эксперты ожидают, что подписание соглашения о сотрудничестве США и ЕС в области искусственного интеллекта ознаменует принятие первых законов об искусственном интеллекте в западных странах. (На данный момент в США отсутствуют какие-либо формальные правила, прямо запрещающие использование инвазивного или дискриминационного ИИ.) Они также ожидают, что соглашение приведет к появлению новых продуктов для компаний-разработчиков программного обеспечения и государственных подрядчиков, которые могли бы неплохо заработать на аудите систем ИИ и обеспечении их соответствия будущим законодательным требованиям.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Это не первый раз, когда Белый дом проявляет интерес к развитию ИИ. Представленная в октябре «Грамота о правах в области искусственного интеллекта» администрации Байдена напоминает как частному, так и государственному секторам о необходимости разрабатывать и поддерживать системы ИИ, которые смягчают человеческие предубеждения и обеспечивают личную конфиденциальность. Хотя документ служит только в качестве необязательного предложения, несколько федеральных агентств уже создали офисы для реализации и обеспечения соблюдения его руководящих принципов.