Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Motorola выпустила бюджетные и среднего класса смартфоны E13, G13, G23, G53 и G73
Все новые смартфоны оснащены 6,5-дюймовыми IPS-дисплеями и батареями емкостью 5000 мАч.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Motorola обновила свою линейку смартфонов бюджетного и среднего класса, выпустив новый смартфон начального уровня Moto E13 с программным обеспечением Android 13 (Go Edition) и четыре новые модели серии Moto G, которые будут поставляться с программным обеспечением Android 13, не менее 4 ГБ оперативной памяти и поддержкой дисплея с частотой до 120 Гц.

реклама

Новые телефоны будут доступны в Европе, Латинской Америке и Азии, по рекомендованным ценам от 120 до 300 евро.

Moto G73

Все новые телефоны оснащены 6,5-дюймовыми IPS-дисплеями и только Moto G73 стоимостью 300 евро имеет экран FHD+ с разрешением 2400 x 1080 пикселей. Другие модели имеют экраны с разрешением 1600 x 720 пикселей.

Moto G73 также оснащен дисплеем с частотой 120 Гц, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти, процессором MediaTek Dimensity 930 и поддерживает быструю зарядку в 30 Вт. Другие модели имеют меньше внутренней и оперативной памяти, менее мощные процессоры и более медленную зарядку.

Но все телефоны оснащены батареями емкостью 5000 мАч, которые должны обеспечить длительное время автономной работы, и несколькими функциями, такими как устройства чтения карт памяти microSD и разъемы для гарнитуры 3,5 мм, которые все еще довольно распространены в телефонах среднего класса, но их все труднее найти на телефонах флагманского класса.

Вот краткое изложение основных характеристик новых телефонов Motorola серий E и G:

Moto G53

Moto G23


рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #motorola #android 13 #moto g #бюджетные смартфоны #android 13 (go edition) #g73 #moto e13
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сети 5G в России начнут свою экспансию из под земли — первые базовые станции появятся в метро Москвы
Coca-Cola готовит к выпуску собственный смартфон
Android 14 не позволит установить сильно устаревшие приложения даже при помощи APK-файла
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК "Моцарт" планирует заключить контракт на обучение ВСУ
29
Отгрузка нефти в балтийских портах выросла на 50%, большинство танкеров идут в Индию
1
Украина предлагает Белоруссии заключить пакт о ненападении, наподобие Пакта Молотова-Риббентропа
17
Ученые создали искривленное пространство-время в лаборатории, используя холодные квантовые газы
5
США обеспокоены количеством случаев онкологии в своих ракетных войсках
1
NTFS устарела, Microsoft незаметно включила поддержку ReFS для Windows 11
17
В МИД России пообещали перемолоть немецкие, американские и французские танки и победить в СВО
8
Процессоры AMD Ryzen 7000 показывают нулевое масштабирование производительности после 200 Вт
11
Поединок между непробиваемым Challenger 2 против маневренного скорострела Т-90 состоятся уже в 2023г
2
Apple приостанавливает разработку очков дополненной реальности из-за технических проблем
+
ExeKiller - гибрид классического боевика, киберпанка 80-х и вестерна на Диком Западе
1
SSD Samsung 990 Pro стали массово деградировать ускоренными темпами
35
Intel заваливает рынок дешёвыми процессорами – полки переполнены, AMD и NVIDIA теряют деньги
17
Энтузиаст доказал бесперспективность покупки Ryzen 5 7600 и рекомендует экономить с Ryzen 5 5600
8
Почему наступление в Артемовске может свидетельствовать о переходе СВО в финальную стадию
6
6 народных видеокарт NVIDIA и AMD до 40 000 р, которые вы можете купить со скидками в магазинах РФ
20
Steam Deck появились в магазинах «М.Видео» — цены удивляют
31
В Норвегии задержали экс-командира ЧВК «Вагнера», который просил убежище
12
Удачливый майнер добыл блок с Биткоинами с шансом 1-к-27 000 000 и заработал 10 000 000 рублей
4
Ремейк Resident Evil 4 «удивит» даже «закалённых ветеранов» оригинальной игры
4

Популярные статьи

Чем опасен для армии РФ британский Challenger 2 – комфортный танк, умеющий заваривать ароматный кофе
11
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
52
Вертолет, стратегическая ракета, ракетоносец - какое оружие появится в армии России в 2023 году
24
Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
11
Microsoft прекратила поддержку Windows 7 и Windows 8.1 - разбираемся, что делать их пользователям
16
ДНК выявила «строгий» кровосмесительный обычай эгейской цивилизации
5
Дедолларизация: медленно, но верно - Россия и Китай против США
55
Что нужно знать о Leopard 2 перед его отправкой на Украину - его сильные и слабые стороны
36
В Украине назвали Киев неприступным – может ли армия РФ взять столицу Украины
95
Мир танков и боевой пропуск: Тридевятое царство, насколько грозен танк Карачун, он же японский O-Ho
4

Сейчас обсуждают

БАБУЙНЯ
19:58
вы заблуждаетесь
"Бронекрепость" Challenger 2 против маневренной силы T-90М - кто победит
Ruslan К
19:56
Какой мир? Англо ,саксов пусть историю поучат.Поссия щабирает свои исторические земли
Бывший президент Польши Лех Валенса - у немцев есть уникальный шанс разобраться с Россией
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
19:56
Посол РФ в США устроил истерику из-за передачи танков Abrams Украине Россия боится операции по освобождению Крыма и стратегического поражения. В официальных кругах РФ разразилась истерия после информ...
"Бронекрепость" Challenger 2 против маневренной силы T-90М - кто победит
skydan
19:55
Заметки бомжа двухканальщика
Святой Грааль разгона памяти - как DDR5 в режиме Command Rate 1T "рвет в хламину" 2Т
БАБУЙНЯ
19:55
Ого. Целых четыре видеоролика. )) Думаю что нужно искать независимых девушек, т.е. таких, которые не хотят родить ребёнка и ничего не делать, а таких, у которых есть какие-то интересы в жизни, кроме ...
Святой Грааль разгона памяти - как DDR5 в режиме Command Rate 1T "рвет в хламину" 2Т
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
19:55
NYT: Кладбище «вагнеровцев» в РФ за два месяца увеличилось в семь раз
"Бронекрепость" Challenger 2 против маневренной силы T-90М - кто победит
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
19:54
Leopard-2A6 является лучшим вариантом, который Германия могла поставить для ВСУ, - СМИ
"Бронекрепость" Challenger 2 против маневренной силы T-90М - кто победит
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
19:52
рахе санкции, Украине танки. справедливо. Следующий пакет санкций ЕС против РФ будет самым строгим, - МИД Польши
Что нужно знать о Leopard 2 перед его отправкой на Украину - его сильные и слабые стороны
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
19:51
Министр обороны Испании Роблес подтвердила предоставление Украине Leopard-2
"Бронекрепость" Challenger 2 против маневренной силы T-90М - кто победит
bisgaard
19:50
Мы отправимся в рай, а они просто сдохнут..
Бывший президент Польши Лех Валенса - у немцев есть уникальный шанс разобраться с Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем