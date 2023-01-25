Motorola обновила свою линейку смартфонов бюджетного и среднего класса, выпустив новый смартфон начального уровня Moto E13 с программным обеспечением Android 13 (Go Edition) и четыре новые модели серии Moto G, которые будут поставляться с программным обеспечением Android 13, не менее 4 ГБ оперативной памяти и поддержкой дисплея с частотой до 120 Гц.
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Новые телефоны будут доступны в Европе, Латинской Америке и Азии, по рекомендованным ценам от 120 до 300 евро.
Все новые телефоны оснащены 6,5-дюймовыми IPS-дисплеями и только Moto G73 стоимостью 300 евро имеет экран FHD+ с разрешением 2400 x 1080 пикселей. Другие модели имеют экраны с разрешением 1600 x 720 пикселей.
Moto G73 также оснащен дисплеем с частотой 120 Гц, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти, процессором MediaTek Dimensity 930 и поддерживает быструю зарядку в 30 Вт. Другие модели имеют меньше внутренней и оперативной памяти, менее мощные процессоры и более медленную зарядку.
Но все телефоны оснащены батареями емкостью 5000 мАч, которые должны обеспечить длительное время автономной работы, и несколькими функциями, такими как устройства чтения карт памяти microSD и разъемы для гарнитуры 3,5 мм, которые все еще довольно распространены в телефонах среднего класса, но их все труднее найти на телефонах флагманского класса.
Вот краткое изложение основных характеристик новых телефонов Motorola серий E и G: