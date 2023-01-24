В тестах производительности MacBook Pro на базе M2 обошел все современные ноутбуки с Windows.

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Появились первые обзоры нового MacBook Pro от Apple с обновленным процессором M2. Как и ожидалось, новый ноутбук превосходит все показатели предшественника с чипом M1. Что еще более впечатляет, так это то, что Apple также добилась огромных успехов в энергоэффективности. IT-специалисты из PCMag протестировали 16-дюймовый Pro с чипом M2 Max на тестовом стенде, и он продемонстрировал поразительное время автономной работы - почти 27 часов.

Ноутбук, который они тестировали, является довольно дорогой моделью. Apple прислала топовую версию со всеми возможными обновлениями, кроме объема памяти. Тестируемый MacBook Pro оснащен топовым чипом M2 Max с 12 процессорными и 38 графическими ядрами. Данная модель также поставляется с M2 Pro, который имеет тот же центральный процессор, но только половину ядер графического процессора - 19. Ноутбук имел твердотельный накопитель емкостью 4 ТБ, хотя Apple также предлагает версию с 8 ТБ "всего" за 2200 долларов. К тому же, MacBook Pro оснащен 96 ГБ оперативной памяти, что является максимальным объемом. По сути, в значительной степени это устройство уровня рабочей станции. Он весит 2,2 кг и стоит 5 299 долларов.

В ходе тестирования PCMag сравнил его с предыдущими ноутбуками Mac на базе M1, а также с несколькими устройствами с Windows. Сообщается, что ноутбуки на базе Windows были оснащены высокопроизводительными мобильными процессорами Intel и AMD. Это были Ryzen 9 5900HX, Core i9-12700H и Core i9-11950H 11-го поколения. Ни Intel, ни AMD ещё не выпустили мобильные версии своих нынешних архитектур, но обе компании, скорее всего, дадут Apple хорошую конкуренцию.

В тестах производительности MacBook Pro на базе M2 обошел все машины с Windows, что неудивительно. Например, в тесте Handbrake 1.4 время преобразования было вдвое меньше, чем у Dell XPS 17, в котором установлен процессор Intel 12-го поколения. Тем не менее, несмотря на такой уровень производительности, именно в тесте на время автономной работы, тестировщики действительно удивились.

В ходе тестирования на срок службы батареи воспроизводилось видео 720p с яркостью дисплея, установленной на 50% и максимальной громкостью. Несмотря на обещание Apple обеспечить 22 часа автономной работы, ее тестовая машина превзошла все ожидания. В конце концов, ноутбук отключился через 26 часов и 51 минуту. Это позволило ему с большим отрывом пережить любую другую машину в лаборатории, включая старые Mac на базе M1. Ноутбуки с Windows демонстрируют приличную производительность в течение всего дня, но даже близко не 26 часов. Этот результат почти на семь часов больше, чем у его предшественника, 16-дюймового Pro с M1 Max.

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То, что Apple сделала с M2, впечатляет. Однако нам все еще нужно дождаться, когда Intel и AMD выпустят свои последние мобильные процессоры, чтобы увидеть, как на самом деле выглядит новый процессор по сравнению с конкурентами. До сих пор мы видели только неподтвержденные сообщения от инсайдеров, но в 2023 году обе компании обещают оживить рынок мобильных устройств. У Intel есть процессоры 13-го поколения HX, HK и H, в то время как AMD уже несколько месяцев дразнит своими "огнедышащими" процессорами Dragon Range. Специалисты не сомневаются, что обе компании составят достойную конкуренцию Apple за свои деньги с точки зрения производительности, но еще неизвестно, смогут ли они сделать это, предлагая аналогичное время автономной работы.