Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
MacBook Pro с процессором M2 Max от Apple обеспечивает 27 часов автономной работы
В тестах производительности MacBook Pro на базе M2 обошел все современные ноутбуки с Windows.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

реклама

Появились первые обзоры нового MacBook Pro от Apple с обновленным процессором M2. Как и ожидалось, новый ноутбук превосходит все показатели предшественника с чипом M1. Что еще более впечатляет, так это то, что Apple также добилась огромных успехов в энергоэффективности. IT-специалисты из PCMag протестировали 16-дюймовый Pro с чипом M2 Max на тестовом стенде, и он продемонстрировал поразительное время автономной работы - почти 27 часов.

Ноутбук, который они тестировали, является довольно дорогой моделью. Apple прислала топовую версию со всеми возможными обновлениями, кроме объема памяти. Тестируемый MacBook Pro оснащен топовым чипом M2 Max с 12 процессорными и 38 графическими ядрами. Данная модель также поставляется с M2 Pro, который имеет тот же центральный процессор, но только половину ядер графического процессора - 19. Ноутбук имел твердотельный накопитель емкостью 4 ТБ, хотя Apple также предлагает версию с 8 ТБ "всего" за 2200 долларов. К тому же, MacBook Pro оснащен 96 ГБ оперативной памяти, что является максимальным объемом. По сути, в значительной степени это устройство уровня рабочей станции. Он весит 2,2 кг и стоит 5 299 долларов.

В ходе тестирования PCMag сравнил его с предыдущими ноутбуками Mac на базе M1, а также с несколькими устройствами с Windows. Сообщается, что ноутбуки на базе Windows были оснащены высокопроизводительными мобильными процессорами Intel и AMD. Это были Ryzen 9 5900HX, Core i9-12700H и Core i9-11950H 11-го поколения. Ни Intel, ни AMD ещё не выпустили мобильные версии своих нынешних архитектур, но обе компании, скорее всего, дадут Apple хорошую конкуренцию.

В тестах производительности MacBook Pro на базе M2 обошел все машины с Windows, что неудивительно. Например, в тесте Handbrake 1.4 время преобразования было вдвое меньше, чем у Dell XPS 17, в котором установлен процессор Intel 12-го поколения. Тем не менее, несмотря на такой уровень производительности, именно в тесте на время автономной работы, тестировщики действительно удивились.

 

В ходе тестирования на срок службы батареи воспроизводилось видео 720p с яркостью дисплея, установленной на 50% и максимальной громкостью. Несмотря на обещание Apple обеспечить 22 часа автономной работы, ее тестовая машина превзошла все ожидания. В конце концов, ноутбук отключился через 26 часов и 51 минуту. Это позволило ему с большим отрывом пережить любую другую машину в лаборатории, включая старые Mac на базе M1. Ноутбуки с Windows демонстрируют приличную производительность в течение всего дня, но даже близко не 26 часов. Этот результат почти на семь часов больше, чем у его предшественника, 16-дюймового Pro с M1 Max.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

То, что Apple сделала с M2, впечатляет. Однако нам все еще нужно дождаться, когда Intel и AMD выпустят свои последние мобильные процессоры, чтобы увидеть, как на самом деле выглядит новый процессор по сравнению с конкурентами. До сих пор мы видели только неподтвержденные сообщения от инсайдеров, но в 2023 году обе компании обещают оживить рынок мобильных устройств. У Intel есть процессоры 13-го поколения HX, HK и H, в то время как AMD уже несколько месяцев дразнит своими "огнедышащими" процессорами Dragon Range. Специалисты не сомневаются, что обе компании составят достойную конкуренцию Apple за свои деньги с точки зрения производительности, но еще неизвестно, смогут ли они сделать это, предлагая аналогичное время автономной работы.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #macbook pro #m2 max
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple приостанавливает разработку очков дополненной реальности из-за технических проблем
Apple выпустила iOS 16.3 с поддержкой физических ключей безопасности
Apple разрабатывает планшет для умного дома
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Массивные системы охлаждения на видеокартах отрывают видеочипы от текстолита
33
На Украине стальной сеткой пытаются поймать и остановить российские Ланцеты
16
ЧВК "Моцарт" планирует заключить контракт на обучение ВСУ
26
Морские пехотинцы обманули военного робота с помощью трюка из игры Metal Gear Solid
5
Современные танки Т-90М «Прорыв» стали всё чаще появляться в зоне СВО
14
Поставкам Leopard 2 Украине быть: Германия не против передачи немецких танков
8
Африканская страна передала Украине 20 танков Т-72Б
29
56 смартфонов Xiaomi серии Redmi Note и Redmi получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
4
Почему старые флагманы NVIDIA дорогие, и как GeForce RTX 4070 Ti стала самой выгодной видеокартой
2
Первый малый модульный ядерный реактор одобрен для использования в США
1
США обеспокоены количеством случаев онкологии в своих ракетных войсках
1
Tom's Hardware назвали лучшие видеокарты по параметру FPS/$
21
Пентагон испытывает новые танки Abrams SEPv4 на летальность и живучесть
+
Дорогие SSD Samsung 990 PRO столкнулись с проблемой ухудшения работоспособности
38
NTFS устарела, Microsoft незаметно включила поддержку ReFS для Windows 11
15
Впервые африканская страна отправила на Украину советские танки
4
Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 восхитили поклонников, опубликовав новые изображения из игры
14
Leopard-2 уже на Украине, очевидцы сообщают о якобы увиденных танках в районе Николаева
16
Разрабатываемый китайцами беспилотник способен взять на борт пять тонн груза
+
Материнская компания Google сокращает 12 тысяч рабочих мест по всему миру
1

Популярные статьи

США озабочены полетами истребителя шестого поколения ВВС Китая - Military Watch
10
7 простых настроек, которые сохранят ресурс вашего SSD и продлят срок его службы
58
Слабые места и уязвимости передовых западных танков, таких как Leopard, Leclerc и Abrams
32
Оптимальный выбор термопасты: цена / качество в 2023 году
78
Jung_E (Чон И) - немножко хорошей фантастики
9
Нестареющая легенда - NVIDIA GeForce GTX 1060
27
Sony может купить компанию Ubisoft
4
Вертолет, стратегическая ракета, ракетоносец - какое оружие появится в армии России в 2023 году
19
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
37
Microsoft прекратила поддержку Windows 7 и Windows 8.1 - разбираемся, что делать их пользователям
10

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100560
19:19
Давай сразу фио и пол придумаем этому куску железа.)) Просто на украине такого нет и не будет, завидуй молча.
«Москвич» в этом году начнёт выпускать ещё две модели автомобилей
Кружит голову Боярышник
19:19
В играх можно в драйвере ограничение fps выставить, например 60 и она не будет не греться ни кушать много энергии, за то все игры сегодняшнего и завтрашнего дня будут летать на ней. Или в афтербернер...
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
Уцы
19:18
У меня свет 5 руб 78 коп. Это херня жрёт под 300 Вт, зачем мне всё это когда я могу просто поставить 3060 и она будет жрать 100 Вт
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
Кружит голову Боярышник
19:15
4080 без игр мало ест энергии
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
Midnight Sun
19:13
Леопард-2 встал на вооружение в конце 1970х. Абрамсы на пару лет моложе. Свежие модификации никто на убой не отправит. В лучшем случае пришлют старый металлолом. При этом сами по себе танки, без регул...
СМИ: Дюжина стран готова передать Украине около 100 танков Leopard
хахахер
19:13
немцы прекрасно помнят,чем эти истории с танками заканчиваются
Генсек НАТО не смог выбить танки Леопард у ФРГ
Уцы
19:13
Так я кроме fortnite ничего не играю. Я не знаю что то с ней делать, с такой мощностью, сейчас поставил rtx 3060, также в fortnite на таких же настройках киберспортивных без проблем тянет.
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
Кружит голову Боярышник
19:12
А почему ты сам ей не хочешь пользоваться?
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
Za9c
19:11
А детишки чиновников, что отдыхают в странах наших врагов - это аще как? Они же прямые заложники получается. На них могут выйти спец службы, завербовать и всячески оказывать влияние на гос аппарат наш...
В Госдуме предложили лишить заработка «звёзд», убежавших из России
Уцы
19:11
Несомненно, ты был прав, когда ты мне написал: все уже поверили то что она у тебя есть. Когда я ещё скриншоты посылал. Ну за 85 пускай стоит
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем