Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Ученые впервые обнаружили окаменелости мегараптора в Чили
Мегараптор находился на вершине пищевой цепочки в этом регионе.
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

реклама

Археологи из Чили обнаружили окаменелости четырех динозавров, которых раньше не находили в этом регионе. Эти новые окаменелости включают два вида птиц, а также двух динозавров, похожих на велоцирапторов. Главным среди открытий является окаменелости мегараптора.

Окаменелости чрезвычайно важны для ученых, потому что долина, где они были обнаружены, представляет собой негостеприимную долину в чилийской Патагонии. Однако в последние годы эта долина превратилась в важное месторождение ископаемых, и она продолжает ставить ученых в тупик открытиями, которые они там делают.

Ученые утверждают, что обнаруженные окаменелости мегараптора в долине Лас-Чайна являются уникальными, потому, что раньше здесь не находили таких древних динозавров. Они рассказали, что опознали хищника благодаря его кoгтям, мaлeньким зyбaм, которые отлично подходили для разрыва плоти, и его бoльшим вepxним кoнeчнocтям. Эти идентификаторы ставили мегараптора нa вepшинy пищeвoй цепочки в этом peгиoнe.

Скелет мегараптора в музее привлекает больше всего внимания у посетителей.

Другие окаменелости, идентифицированные с окаменелостями мегараптора, включают два экземпляра Unenlagniinae - этот вид, тесно связан с велоцирапторами. Однако эти существа имеют «новый эволюционный характер», что указывает на возможность появления нового вида unenlagia или даже возможно это представитель совершенно новой подгруппы.

По данным сайта Phys, ученые опубликовали свои выводы об окаменелостях мегараптора в Журнале южноамериканских наук о Земле в декабре прошлого года. Ранее ученые обнаружили в Чили и другие уникальные виды динозавров, в том числе динозавра с хвостом, похожим на меч. Еще одной находкой прошлого года является динозавр, который выглядел как бронированный тираннозавр.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Действительно интересно наблюдать, что эти новые открытия происходят так часто. Тем более, что они дают нам более широкое представление о существах, которые раньше бродили по нашей планете и являлись единственными хозяевами Земли. Изучив более детально окаменелости мегараптора, обнаруженного в Чили, мы сможем узнать больше о пищевой цепочке того периода и региона.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ученые #динозавр #окаменелости #чили #мегараптор
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ученые выяснили, почему древние римские постройки сохранились до наших дней
Ученые нашли объяснение кольцевым галактикам, самым редким во Вселенной
Ученые разработали новую более экологичную технологию охлаждения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый основной боевой танк Китая - копия русского Т-14 "Армата"
12
Хакеры из России выпустили релиз игры Diablo IV раньше самой компании Blizzard
6
Майнер из РФ заплатит штраф в размере 29 000 000р за попытку скрыть от государства свою ферму
28
Майнинг становится прибыльным, а бычье ралли Биткоина может привести к подорожанию видеокарт
9
Цены на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ вернулись к отметкам середины декабря
11
На первой открытой экзопланете обнаружена атмосфера
1
Товарооборот между Россией и Китаем в прошлом году достиг рекордного показателя
+
У Сбербанк Онлайн истекает срок действия SSL-сертификата — данные карт могут быть украдены
3
Проблема с дефицитом чипов для банковских карт в России решена
2
В магазине Регард за сутки раскупили почти всю оперативную память DDR5-7200, DDR5-7600 и DDR5-7800
31
США оказались не в состоянии пополнить запас нефти, находящийся на самом низком уровне с 1984 года
2
GeForce RTX 4080 получает новую версию графического процессора и может подешеветь
15
Многие компании прекращают поддержку устройств умного дома спустя всего 2-3 года после их выхода
+
Rabid Mining уже успел опробовать новинку на различных алгоритмах в майнинге
+
Польская актриса фильмов для взрослых Bunny Marthy участвует в захвате движений для CD Projekt Red
17
Количество переданных Украине терминалов Starlink от SpaceX перевалило за 30 тысяч
4
Уровень отказа видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX достигает 11%
104
Специалисты Digital Foundry сравнили Xbox Series S и PS 4 Pro в крупнейших релизах 2022 года
3
Новый драйвер Intel исправляет для видеокарт Arc ошибки в Fortnite на высоких настройках графики
2
AMD не смогла заменить неисправную RX 7900 XTX Игорю из Igors Lab
29

Популярные статьи

На Западе назвали самое важное достижение малозаметных истребителей Су-57 ВКС РФ на Украине
7
Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя
64
8 лучших связок шестиядерных процессоров и материнских плат для игровых ПК в начале 2023 года
51
Корабль XBOX тихо идет ко дну
22
ASTRON Rex - новая имба, разрывающая рандом World of Tanks
30
Обзор компактного смартфона Cubot King Kong mini 3 – маленький экран и большой набор функций
18
Самые ожидаемые игровые мониторы 2023 года: 540 Гц, OLED и ультраширокий экран
32
История появления геймпадов Xbox 360 и сравнение их плат версий Elite и S - подробно и с разбором
11
Топ-5 смартфонов на новейшем железе, которые стоит рассматривать в 2023 году к покупке
2
О параллельном импорте компьютерного железа
13

Сейчас обсуждают

Вдова Zystax
14:47
Для тех кто читать не умеет, борода видео записал, по твой просьбе.
Radeon RX 7900 XTX закончились не начавшись, а AMD не может заменить 11% бракованных видеокарт
betrayer
14:44
Операция «Мертвый снег» надо на первое место, а Глубину на третье, после Оверлорд.
Фильмы ужасов на военную тематику: очень субъективный обзор
Антон Васильев
14:42
Британия рассматривает возможность поставки на Украину ударных вертолётов Apache
Иван Федотов
14:42
Ну да человек просидел 5лет в университете ..потом 5 лет перед телескопом увидел каким цветом моргает эта планета и сделал вывод что там можно жить . "смогли обнаружить спектры некоторых молекул"🤣это...
Спикер ВВС ВСУ: У России не закончатся ракеты
Ultimauser
14:38
А потом побегут к викону пробитые aoz/sic/ncp сдавать. Особенно хорошо если их на память пробьет, чтобы и гпу и память сразу менять)
AMD не смогла заменить неисправную RX 7900 XTX Игорю из Igors Lab
Ultimauser
14:36
Проц нормальный купи, и будет 60-70%. У меня тесты прямо перед глазами, 2 системы сравниваю. В 4к с dldsr 2.25x разница больше 50% всегда.
AMD не смогла заменить неисправную RX 7900 XTX Игорю из Igors Lab
Евгений Сом
14:36
поэтому я и сделал скриншот чтобы больше не писать гору текста )))
Radeon RX 7900 XTX закончились не начавшись, а AMD не может заменить 11% бракованных видеокарт
Евгений Сом
14:35
ты это серьезно? это даже можно занести в новый скрин, насколько ты ничтожна ))) Какие доказательства? что AMD купил ATI в 2006 году? и хуанг там уже давно не работал (я про AMD) т.к. в 1993 году была...
Radeon RX 7900 XTX закончились не начавшись, а AMD не может заменить 11% бракованных видеокарт
Дмитрий
14:35
100 тысяч это уже не народный 😁 вот 60 тысяч еще ладно 12100+ 3060 8гб
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра в QuadHD (Январь)
Сергей Андросов
14:34
И что здесь ужасного? В пригороде европейских городов все тоже самое
Фильмы ужасов на военную тематику: очень субъективный обзор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем