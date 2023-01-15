Мегараптор находился на вершине пищевой цепочки в этом регионе.

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Археологи из Чили обнаружили окаменелости четырех динозавров, которых раньше не находили в этом регионе. Эти новые окаменелости включают два вида птиц, а также двух динозавров, похожих на велоцирапторов. Главным среди открытий является окаменелости мегараптора.

Окаменелости чрезвычайно важны для ученых, потому что долина, где они были обнаружены, представляет собой негостеприимную долину в чилийской Патагонии. Однако в последние годы эта долина превратилась в важное месторождение ископаемых, и она продолжает ставить ученых в тупик открытиями, которые они там делают.

Ученые утверждают, что обнаруженные окаменелости мегараптора в долине Лас-Чайна являются уникальными, потому, что раньше здесь не находили таких древних динозавров. Они рассказали, что опознали хищника благодаря его кoгтям, мaлeньким зyбaм, которые отлично подходили для разрыва плоти, и его бoльшим вepxним кoнeчнocтям. Эти идентификаторы ставили мегараптора нa вepшинy пищeвoй цепочки в этом peгиoнe.

Скелет мегараптора в музее привлекает больше всего внимания у посетителей.

Другие окаменелости, идентифицированные с окаменелостями мегараптора, включают два экземпляра Unenlagniinae - этот вид, тесно связан с велоцирапторами. Однако эти существа имеют «новый эволюционный характер», что указывает на возможность появления нового вида unenlagia или даже возможно это представитель совершенно новой подгруппы.

По данным сайта Phys, ученые опубликовали свои выводы об окаменелостях мегараптора в Журнале южноамериканских наук о Земле в декабре прошлого года. Ранее ученые обнаружили в Чили и другие уникальные виды динозавров, в том числе динозавра с хвостом, похожим на меч. Еще одной находкой прошлого года является динозавр, который выглядел как бронированный тираннозавр.

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Действительно интересно наблюдать, что эти новые открытия происходят так часто. Тем более, что они дают нам более широкое представление о существах, которые раньше бродили по нашей планете и являлись единственными хозяевами Земли. Изучив более детально окаменелости мегараптора, обнаруженного в Чили, мы сможем узнать больше о пищевой цепочке того периода и региона.