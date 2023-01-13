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Intel Core i9-13900KS с тактовой частотой 6 ГГц уже доступен в Newegg
Intel пообещала, что P-ядра Core i9-13900KS будут достигать 6 ГГц.
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Intel сегодня представила новый топовый процессор Core i9-13900KS и почти сразу же американский онлайн-ритейлер Newegg выставил на продажу новинку. В интернет-магазине можно купить новейший чип Intel и хотя его цена немного выше, чем рекомендованная производителем розничная цена в 699 долларов, это единственный способ получить процессор с частотой 6 ГГц без разгона — по крайней мере на данный момент.

Для справки, i9-13900KS — не совсем новый чип. Это процессор семейства Raptor Lake с той же аппаратной настройкой, что и у Core i9-13900K, с восемью P-ядрами и шестнадцатью E-ядрами, что дает до 24 ядер и 32 потоков. Преимуществом 13900KS является немного увеличенная тактовая частота. В то время как P-ядра Core i9-13900K достигают максимальной частоты 5,8 ГГц, 13900KS может достигать 6 ГГц.

Intel заявила, что этот процессор специального выпуска, который имеет более высокое качество, чем 13900K, что позволяет ему использовать дополнительные 200 МГц. Базовая потребляемая мощность выше на 25 Вт, а новый профиль Extreme Power Delivery Profile позволяет увеличить мощность до 320 Вт с ICCMax на 400 А. Это много для скромного увеличения тактовой частоты.

Также стоит отметить, что максимальная частота 6 ГГц предназначена только для Boost-режима — процессор сможет достичь этой частоты на двух ядрах, и то только в течение нескольких секунд. Любое увеличение производительности будет в лучшем случае незначительным. Тем не менее, есть люди, которые хотят получить самое мощное оборудование, независимо от цены. В конце концов, смехотворно высокая рекомендованная розничная цена Nvidia в размере 1600 долларов не помешала людям выстроиться в очередь, чтобы купить GeForce RTX 4090 несколько месяцев назад.

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Если у вас есть подходящая материнская плата и лишние деньги, вы можете купить себе самый быстрый процессор и похвастаться перед друзьями. С этим желанием вам поможет Newegg, который с гордостью заявляет, что у него есть необходимые запасы. Напомню, что рекомендованная производителем розничная цена в 699 долларов уже является существенной прибавкой на 110 долларов по сравнению с Core i9-13900K, а цена Newegg еще выше — 729 долларов.

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#intel #процессор #newegg #intel core i9-13900ks
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