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На данный момент блоки питания для персональных компьютеров используют одинаковую компоновку. Кабель питания подключается с задней стороны, а разъемы размещаются с другой стороны, обращенной к передней части корпуса. Такая конструкция получила наибольшую популярность, потому что идеально совместима со стандартом ATX. Тем не менее, во многих случаях это приводит созданию "крысиного гнезда" кабелей в нижней или верхней части корпуса, поэтому многие производители корпусов начали прятать блок питания кожухом. Но Corsair пошли дальше и придумали другой подход к приведению в порядок проводки корпуса, а именно сместила разъемы на боковую сторону блока питания.
Изображения нового типа блока питания были размещены в Твиттере известным инсайдером Momomo_us. Продукт получил подходящее название Shift, и это может означать появление нового семейства блоков питания от Corsair. Или, возможно, компания предложит свою традиционную линейку блоков питания, но также включит вариант «Shift».
Сообщается, что Corsair будет предлагать три версии: 850 Вт, 1000 Вт и 1200 Вт. Однако при новом расположении разъемов они будут установлены прямо на боковую панель. Как отмечает PC Gamer, это может упростить добавление или удаление кабеля "на лету". В нынешнем виде доступ к разъемам в полностью собранной системе может быть невероятно сложным. Тем не менее, это кажется довольно запутанным подходом, если цель состоит в том, чтобы скрыть кабели, а также по мнению экспертов, такой блок питания не подойдет для многих корпусов ATX.
Такой вариант хорошо работает в корпусе с вырезом специально для этой ориентации, но обращенным в другом направлении. Это позволит вам держать все кабели позади материнской платы, прокладывая кабели к нужным разъемам. В некоторых корпусах ATX такая компоновка уже есть, но их трудно найти. В идеале такой блок питания позволит получить чистый вид при взгляде через прозрачную боковую панель корпуса.
Возможно даже, что Corsair будет производить корпуса, совместимые с новой компоновкой. Подавляющее большинство её текущих корпусов включают кожух над областью блока питания. Такой тип крышки кажется несовместимым с силовыми кабелями, идущими к боковой панели. Возможно сейчас компания работает над линейкой корпусов Shift, ориентированной на более чистую проводку.
На данный момент неизвестно на какой стадии находится новый продукт. Есть одна вещь, которая вызывает подозрения - на плакате написано, что это блок питания Intel ATX 3.0, но там нет разъема 12VHPWR. Можно предположить, что возможно, в блоке питания используется адаптер, например, два в один, но это маловероятно, поскольку люди хотят, чтобы он изначально поддерживался без адаптеров.