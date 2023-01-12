Новая складная модель все еще находится в разработке, но предположительно она будет включать в себя внутренние и внешние дисплеи, как и другие складные модели.

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Microsoft не получила ожидаемого отклика на Surface Duo 2 с двумя экранами, поэтому компания вносит некоторые изменения в свои планы на смартфоны. В новом отчете утверждается, что Microsoft отказалась от своего следующего устройства с двумя экранами и вместо этого выпустит более крупный складной OLED-телефон, похожий на Samsung Galaxy Z Fold4. Это будет означать отсутствие поворота шарнира на 360 градусов, но у смартфона будут другие преимущества.

Surface Duo 2 был выпущен в конце 2021 года и легко понять, почему Microsoft хочет изменить складной смартфон. Цена телефона была поразительно высокой — 1500 долларов и он страдал от многочисленных программных сбоев и медленно обновлялся. Как известно, Surface Duo 2 открывается как книга, при этом становятся доступны два идентичных плоских OLED-экрана. Телефоном неудобно пользоваться одной рукой, а внешнего дисплея нет. Таким образом, почти любое взаимодействие требует, чтобы вы открывали устройство, как ранний телефон-раскладушку. Отзывы были в основном отрицательными.

Согласно Windows Central, Microsoft завершила работу над Duo третьего поколения с более высокими и узкими дисплеями, что облегчило вес устройства. Также добавлены беспроводная зарядка и меньшие рамки. Microsoft планировала выпустить телефон в конце 2022 года, но похоже, что планы поменялись. Новая складная модель все еще находится в разработке, но предположительно она будет включать в себя внутренние и внешние дисплеи, как и другие складные модели. Однако 360-градусный шарнир Duo 2 не будет работать с гибким OLED, поэтому Microsoft перейдет на традиционный 180-градусный шарнир. Похоже, что у Microsoft возникли новые проблемы, потому что различные источники указывают, что новый складной смартфон вероятно, не будет готов к выходу в 2023 году.

Surface Duo 2 с двумя экранами оказался не так полезен, как складной смартфон от конкурентов.

У Microsoft уже есть оболочка Windows, которая позволяет использовать Android и iOS, но Windows Central сообщает, что Microsoft также планирует более функциональный программный пакет для своих телефонов Android. Функция, известная как «Perfect Together», направлено на то, чтобы имитировать тесную интеграцию Apple между iPhone и macOS.

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Хотя ожидание складного устройства от Microsoft, скорее всего, продлится до 2024 года, до этого могут появиться другие телефоны Surface. В том же отчете утверждается, что Microsoft идет ва-банк с аппаратным обеспечением Android и создала несколько прототипов плоских телефонов Android. Компания может выпустить их под брендом Surface в качестве более дешевых вариантов, что позволит будущим складным устройствам рекламироваться как премиальное устройство для энтузиастов.