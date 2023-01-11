Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Intel продемонстрировала процессор с тактовой частотой 6 ГГц - для его работы не нужен жидкий азот
Сотрудник компании Intel сказал, что маркетинговое видео выложили, чтобы «подразнить совершенно новым процессором», название которого он пока не может назвать.
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

реклама

Intel выпустила новое маркетинговое видео, в котором демонстрируется Core i9-13900KS. Компания еще официально не анонсировала процессор, но намекала на это уже несколько месяцев. В новом видео два сотрудника Intel болтают возле испытательного стенда и один из них изобразил удивление, услышав некоторую информацию. Ведущие называют процессор самым лучшим, что не удивительно и заявили, что он способен работать на частоте 6 ГГц «из коробки», без «уловок», таких как жидкостный охладитель или перепрошитый BIOS.

Одним из ведущих является Алехандро Ойос, технический "евангелист" Intel. К нему присоединился Джейсон Се, ведущий специалист по игровому техническому маркетингу. Джейсон говорит, что это видео выложили, чтобы «подразнить совершенно новым процессором», название которого он пока не может назвать. Однако еще в сентябре, еще до выхода Raptor Lake, Intel говорила о том, что станет первой компанией, которая достигнет 6 ГГц на потребительском процессоре с обычным охлаждением. Это делает Core i9-13900KS несомненно наиболее ожидаемым процессором на компьютерном рынке. На видео Джейсон показан в лаборатории с установкой RVT, которая, по его словам, является эталонной и проверочной платформой. Также можно увидеть зеленую материнскую плату, но производителя и модель не различить, а для охлаждения процессора используется кулер Corsair AIO. Затем Алехандро запускает тест 7-Zip с открытым HWINFO, чтобы можно было увидеть частоты ядра.


На видео видно, как два ядра работают на частоте 5,985 ГГц, что достаточно близко к 6 ГГц. Однако вы можете видеть, что он достигает этой частоты только в течение нескольких секунд, прежде чем упасть до 5,5 ГГц. Джейсон объясняет, что процессор гарантированно выдаст эту частоту из коробки, но может остаться на ней не долго. Он говорит, что здесь играет роль множество факторов, в том числе бюджет мощности, производительность охлаждения и то, как Windows распределяет рабочие нагрузки между ЦП. Чтобы доказать, что никакого обмана не происходит, Джейсон показывает программное обеспечение для разгона Intel XTU, в котором все опции выделены серым цветом. Это указывает на то, что это стандартные настройки, и ничего не трогали. Он также говорит, что платформа RVT в любом случае не допускает разгона, поэтому все заблокировано для целей тестирования.

Поскольку первый тест проводился на материнской плате Intel, которую вы сейчас не можете купить, они также показали, что тот же процессор работает и на плате Asus Z790. На этой платформе частота достигла 6000 МГц, но опять же, только на короткую секунду. В этом прогоне только одно ядро заметно достигало 6 ГГц, хотя программное обеспечение показало, что второе ядро также смогло достичь этого, хотя, предположительно, за кадром.

Подводя итог, Джейсон сказал, что это так же просто, как показано на видео, в том смысле, что он будет работать на частоте 6 ГГц для любого, кто его купит. Однако это не означает, что эта частота будет постоянной. Неясно, какое охлаждение потребуется для поддержания этой частоты, хотя мы можем представить, что оно должно быть мощным, как это было с предыдущим Core i9-12900KS. Этот чип смог достичь 99 оC при тестировании даже с подключенным к нему 360-мм AIO.

рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Это впечатляющий результат, наконец-то можно достичь 6 ГГц без необходимости возиться с азотом. Это ставит Intel прямо впереди AMD в гонке тактовой частоты. Тем не менее, AMD собирается выпустить линейку процессоров X3D,  ориентированных на геймеров. Они устроят довольно серьезную борьбу за звание «самого быстрого игрового процессора», как ранее это делал 5800X3D. Intel явно хочет опередить AMD в этом, поэтому вполне вероятно, что Core i9-13900KS появится очень скоро. Как всегда, цена и детали еще не определены, но запуск кажется неизбежным.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #процессор #hwinfo #core i9-13900ks #asus z790
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel показала в работе новый процессор Raptor Lake-S с тактовой частотой 6,0 ГГц «из коробки»
Intel выпустила процессоры Xeon Scalable 4-го поколения, самый дорогой стоит 17 000 долларов
Intel представила серверные ЦП Xeon Scalable 4го поколения и анонсировала модели для рабочих станций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия активно применяет истребители пятого поколения Су-57 в рамках СВО
13
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
200
В США верят в то, что Россия из-за санкций не сможет развивать проект перспективного истребителя Су-75 Checkmate
49
В Турции объяснили, почему страна перестала поставлять «Байрактары» на Украину
9
Производители полупроводников нашли замену неону из России и Украины, обрушив его стоимость
8
Новая видеокарта от Intel за 10 тысяч рублей тянет Cyberpunk 2077 с "лучами" и высоким фреймрейтом
11
По итогу анализа первых обзоров RTX 4070 Ti назвали хорошим, но дорогим выбором для игр в WQHD
3
Великобритания намеревается поставить танки Challenger 2 на Украину
19
Геймеры подали иск против приобретения Activision Blizzard корпорацией Microsoft
2
Steam достиг рубежа в 10 миллионов одновременно активных игроков
+
Владельцы видеокарт сталкиваются с отказом в гарантийном обслуживании, причина — виноваты сами
88
Пентагон спустя полгода всё-таки поставит Украине ракетные системы VAMPIRE
2
В Bloomberg рассказали, что помогло Европе успешно справиться с энергетическим кризисом
6
В США нарастает волнение по поводу роста влияния ЧВК Вагнер в различных частях света
8
В S.T.A.L.K.E.R. 2 будут представлены гендерные меньшинства: обновлено, комментарий разработчиков
15
США грозят Китаю наказанием за его поддержку России
18
Mercury Marine представила первый подвесной лодочный электромотор Avator 7.5e
2
Почему флагманы NVIDIA не дешевеют в магазинах РФ – сколько просят за новую GeForce RTX 4070 Ti
20
В крупных магазинах с полок начали исчезать RTX 3080, RTX 3090 и RTX 3090 Ti
17
Пул Aleo начал снижать вознаграждение майнерам
4

Популярные статьи

Скоро Challenger 2 появится в войсках ВСУ, в чем хорош и в чем плох основной британский танк
40
16 или 32 ГБ — сколько памяти нужно в игровом компьютере в 2023 году
162
Кулеры, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
85
Как получить лицензионную Windows 10 бесплатно - разбираю несколько вариантов
42
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить - исправляем ошибки
18
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
66
Эксперты из США рассказали о битве за Тайвань – почему Китай проиграет, а армия РФ не придёт
26
Какие интересные игры попадут в Game Pass в 2023 году
4
Как конфликт между Россией и Украиной заставил переосмыслить роль кибер-операций
42
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
28

Сейчас обсуждают

Козырной Туз
19:01
Так если тебя там банят навсегда. То получается там одни скучные зануды остались вроде порнозвезды "спасти рядового шешу"
Польша передаст Украине роту «Леопардов»
Kasyan
18:58
Радио помойка, можно дальше не читать! Зато западные самолеты вообще не падают, у них же не бывает таких случаев, когда эффективные манагеры решили сэкономить на программистах отдав на аутсорс индус...
«Аэрофлот» до 2025 года получит больше 60 отечественных самолётов
Артур Васильев
18:57
Дело в том, что как раз таки самые массовые танки и есть советские, такие как Т-55, Т-64, Т-72. И они принимали участие в очень большом количестве боевых действий по всему миру, в отличии от леопардов...
Польша передаст Украине роту «Леопардов»
Скиталец
18:56
Да я сижу пиво пью, развлекаюсь
Польша передаст Украине роту «Леопардов»
Hakuna Matata
18:56
сочувствую, у меня 2ГБ вин жрёт после запуска)
16 или 32 ГБ — сколько памяти нужно в игровом компьютере в 2023 году
SmaSheR
18:56
Да тут возможны также юридические выкрутасы - можно и наклейки купить на авито или озоне и пройти проверку (и еще никто с аудитом не придет, в отличие от официальных корп лицензий, правда теперь это н...
Как получить лицензионную Windows 10 бесплатно - разбираю несколько вариантов
Anti-Vatnik
18:55
вас послушаешь, и от нацистов не отличишь Раши́зм (руси́зм, росси́йский фаши́зм, англ. rashism, ruscism) — термин, применяемый рядом исследователей, политиков и журналистов для описания идеологии, со...
В Кремле заявили об отсутствии перспектив мирных переговоров с Киевом
Козырной Туз
18:55
Короче не интересно там, я понял.
Польша передаст Украине роту «Леопардов»
Скиталец
18:53
Нет, там мы сразу за любое всё что не связано с железом в пермак пожизненно.
Польша передаст Украине роту «Леопардов»
Козырной Туз
18:53
А бандеровцы недобитые там есть?
Польша передаст Украине роту «Леопардов»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем