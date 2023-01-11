Сотрудник компании Intel сказал, что маркетинговое видео выложили, чтобы «подразнить совершенно новым процессором», название которого он пока не может назвать.

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Intel выпустила новое маркетинговое видео, в котором демонстрируется Core i9-13900KS. Компания еще официально не анонсировала процессор, но намекала на это уже несколько месяцев. В новом видео два сотрудника Intel болтают возле испытательного стенда и один из них изобразил удивление, услышав некоторую информацию. Ведущие называют процессор самым лучшим, что не удивительно и заявили, что он способен работать на частоте 6 ГГц «из коробки», без «уловок», таких как жидкостный охладитель или перепрошитый BIOS.

Одним из ведущих является Алехандро Ойос, технический "евангелист" Intel. К нему присоединился Джейсон Се, ведущий специалист по игровому техническому маркетингу. Джейсон говорит, что это видео выложили, чтобы «подразнить совершенно новым процессором», название которого он пока не может назвать. Однако еще в сентябре, еще до выхода Raptor Lake, Intel говорила о том, что станет первой компанией, которая достигнет 6 ГГц на потребительском процессоре с обычным охлаждением. Это делает Core i9-13900KS несомненно наиболее ожидаемым процессором на компьютерном рынке. На видео Джейсон показан в лаборатории с установкой RVT, которая, по его словам, является эталонной и проверочной платформой. Также можно увидеть зеленую материнскую плату, но производителя и модель не различить, а для охлаждения процессора используется кулер Corsair AIO. Затем Алехандро запускает тест 7-Zip с открытым HWINFO, чтобы можно было увидеть частоты ядра.





На видео видно, как два ядра работают на частоте 5,985 ГГц, что достаточно близко к 6 ГГц. Однако вы можете видеть, что он достигает этой частоты только в течение нескольких секунд, прежде чем упасть до 5,5 ГГц. Джейсон объясняет, что процессор гарантированно выдаст эту частоту из коробки, но может остаться на ней не долго. Он говорит, что здесь играет роль множество факторов, в том числе бюджет мощности, производительность охлаждения и то, как Windows распределяет рабочие нагрузки между ЦП. Чтобы доказать, что никакого обмана не происходит, Джейсон показывает программное обеспечение для разгона Intel XTU, в котором все опции выделены серым цветом. Это указывает на то, что это стандартные настройки, и ничего не трогали. Он также говорит, что платформа RVT в любом случае не допускает разгона, поэтому все заблокировано для целей тестирования.

Поскольку первый тест проводился на материнской плате Intel, которую вы сейчас не можете купить, они также показали, что тот же процессор работает и на плате Asus Z790. На этой платформе частота достигла 6000 МГц, но опять же, только на короткую секунду. В этом прогоне только одно ядро заметно достигало 6 ГГц, хотя программное обеспечение показало, что второе ядро также смогло достичь этого, хотя, предположительно, за кадром.

Подводя итог, Джейсон сказал, что это так же просто, как показано на видео, в том смысле, что он будет работать на частоте 6 ГГц для любого, кто его купит. Однако это не означает, что эта частота будет постоянной. Неясно, какое охлаждение потребуется для поддержания этой частоты, хотя мы можем представить, что оно должно быть мощным, как это было с предыдущим Core i9-12900KS. Этот чип смог достичь 99 оC при тестировании даже с подключенным к нему 360-мм AIO.

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Это впечатляющий результат, наконец-то можно достичь 6 ГГц без необходимости возиться с азотом. Это ставит Intel прямо впереди AMD в гонке тактовой частоты. Тем не менее, AMD собирается выпустить линейку процессоров X3D, ориентированных на геймеров. Они устроят довольно серьезную борьбу за звание «самого быстрого игрового процессора», как ранее это делал 5800X3D. Intel явно хочет опередить AMD в этом, поэтому вполне вероятно, что Core i9-13900KS появится очень скоро. Как всегда, цена и детали еще не определены, но запуск кажется неизбежным.