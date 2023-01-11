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Стартапов, ориентированных на искусственный интеллект, сейчас пруд пруди, но OpenAI привлекла внимание инвесторов после официального выхода генератора изображений DALL-E и чат-бота ChatGPT. Сообщается, что Microsoft, которая уже сотрудничает с OpenAI, планирует инвестировать в компанию 10 миллиардов долларов. Ни одна из компаний еще не подтвердила детали, но если это правда, то после этих инвестиций, стоимость компании OpenAI будет составлять 29 миллиардов долларов.
Журналисты Semafor ознакомились с условиями, описывающими сделку и пока неясно, подписана ли сделка. Источники утверждают, что американская компания намеревалась подписать контракт к концу 2022 года, но официального объявления так и не состоялось. Однако фирма уже позволила сотрудникам продавать свои акции по предложенной оценке в 29 миллиардов долларов.
Сделка включает в себя несколько необычных положений для OpenAI. По словам генерального директора и основателя Сэма Альтмана, каждый раз, когда кто-то взаимодействует с одним из ее продуктов, таких как ChatGPT, это обходится компании в несколько центов. Ранее Microsoft инвестировала 1 миллиард долларов в наличные деньги и кредиты на облачные вычисления, потому что OpenAI использует веб-сервисы Azure. Если ChatGPT станет таким популярным, как некоторые ожидают, это поможет Microsoft конкурировать с лидером рынка Amazon Web Services.
Инвестиции, указанные в перечне условий, включают некоторые необычные положения о разделении прибыли. Microsoft будет получать 75% прибыли OpenAI до тех пор, пока не возместит первоначальные инвестиции — процесс, который может занять годы, в зависимости от того, насколько успешно OpenAI превратит свои исследования в продукты. Когда Microsoft вернет деньги, соглашение вернется к типичной доле владения, при этом Microsoft получит 49% прибыли, а другие инвесторы — 49%. Останется 2% для некоммерческой организации, стоящей за OpenAI.
Этот отчет подтверждает еще одно заявление о том, что Microsoft изучает способы интеграции ChatGPT в поисковик Bing. Чат-бот умеет анализировать и объяснять большие объемы данных в удобной для человека форме. В конце прошлого года Morgan Stanley опубликовал отчет, в котором предположил, что ChatGPT может представлять угрозу доминированию Google среди поисковиков. Если у Microsoft все получится, то 10 миллиардов долларов могут показаться реальной сделкой. В конце концов, это меньше четверти стоимости Twitter.