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Intel выпустила процессоры Xeon Scalable 4-го поколения, самый дорогой стоит 17 000 долларов
Процессоры Xeon Scalable 4-го поколения предназначены для общего использования на серверах, а чипы Xeon CPU Max Series предназначены для центров обработки данных.
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Intel представила свои новейшие процессоры Xeon Scalable 4-го поколения под кодовым названием Sapphire Rapids. Согласно опубликованным спецификациям, эти чипы предназначены для высокопроизводительных вычислений на серверах и в центрах обработки данных. Xeon Scalable 4-го поколения поддерживают до 60 ядер на сокет и ускорители для множества высокопроизводительных вычислительных приложений.

Искусственный интеллект станет основным направлением работы процессоров Xeon Scalable 4-го поколения. В настоящее время большинство моделей машинного обучения работают на аппаратном обеспечении графического процессора, что является единственным способом поддерживать пропускную способность для сложного искусственного интеллекта. В новых процессорах Xeon используется технология Intel Advanced Matrix Extensions (AMX), которая ускоряет умножение плотных матриц, лежащих в основе многих рабочих нагрузок машинного обучения. Intel заявляет о 10-кратном увеличении производительности ИИ по сравнению с компонентами Xeon 3-го поколения. Этого может быть недостаточно для обучения сложной модели, но этого может быть достаточно для их запуска и модификации без использования дискретного графического процессора.

Новые процессоры также оснащены ускорителями для криптообработки, Advanced Vector Extensions, In-Memory Analytics, Advanced Vector Extensions и многое другое. Каждая из этих технологий предназначена для конкретных рабочих нагрузок, что делает процессор Intel самым эффективным серверным процессором на рынке.

Технически в семействе Sapphire Rapids есть два класса продуктов. Процессоры Xeon Scalable предназначены для общего использования на серверах, а чипы Xeon CPU Max Series предназначены для центров обработки данных. Процессоры Xeon используют мозаичную архитектуру, которая позволяет Intel настраивать ее для различных приложений. В процессорах серий Extreme Core Count (XCC) и Max используется 4-элементная компоновка для поддержки максимально возможного количества ядер, но пакет кристаллов Max отказывается от некоторых ссылок на ускорители в пользу расширенной пропускной способности памяти для лучшей обработки больших наборов данных.

«Основные» процессоры 4-го поколения Xeon используют Medium Core Count (MCC), в котором количество ядер снижается до 32 или меньше, но при этом обеспечивается более высокая тактовая частота и меньшая задержка. Также стоит отметить, что все ядра в последних процессорах Intel Xeon являются более быстрыми «P-ядрами» Golden Cove, тогда как Raptor Lake и другие компоненты Intel Core в настоящее время имеют сочетание ядер производительности и эффективности. Также сообщается, что новые процессоры Xeon поддерживают память DDR5 и PCIe 5.0. Они также имеют Compute Express Link (CXL) 1.1 для более высокой пропускной способности данных.

Ранее Intel надеялась, что первой выведет на рынок такие технологии, как DDR5, PCIe 5.0 и Compute Express Link (CXL) для серверных чипов. Однако выпуск задержался и поэтому AMD первая выпустила прошлой осенью чипы Epyc Genoa с такими функциями. Сообщается, что задержка связана из-за технологического узла Intel 7, который, несмотря на название, на самом деле представляет собой улучшенную 10-нм технологию. Intel выбрала это название, потому что считает, что усовершенствованный 10-нм процесс сравним по функциональности с 7-нм конструкциями, выпускаемыми фабриками TSMC и Samsung.

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Существует несколько десятков моделей новых процессоров Xeon Scalable в семействах продуктов Standard и Max. Они будут продаваться как Bronze, Silver, Gold, Platinum и Max SKU, при этом самый мощный 60-ядерный процессор Max будет продаваться по цене 17 000 долларов, а лучший 56-ядерный Platinum Xeon будет стоить немногим более 10 000 долларов.

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