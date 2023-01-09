Астрономы сосредоточили свое внимание на галактике, известной как EGS-23205, которая выглядит так же, как и 11 миллиардов лет назад.

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Космический телескоп Джеймса Уэбба работает менее года, но уже заставил астрономов переосмыслить некоторые давние представления о ранней Вселенной. Команда из Техасского университета использовала новый космический телескоп НАСА, чтобы заглянуть в некоторые чрезвычайно далекие и следовательно древние галактики. Новейшее оборудование Уэбба показало, что в этих галактиках есть структуры, известные как перемычки, в существование которых астрономы не верили, когда возраст Вселенной составлял всего 25% от ее нынешнего возраста.

Известно, что спиральные галактики распространены по всей Вселенной (наш Млечный Путь один из них), и многие из них являются так называемыми галактиками с перемычкой. По крайней мере, сегодня так считается. Эти структуры, по-видимому, развиваются по мере того, как спиральные галактики «созревают», притягивая газ от периферии к центру, где он подпитывает звездообразование со значительно ускоренной скоростью. Оглядываясь назад во времени, астрономы заметили меньше перемычек в спиральных галактиках, и это привело к широкому предположению, что они не сформировались в ранние эпохи существования.

Теперь у нас есть не один, а два примера спиральных галактик с перемычкой в ранней Вселенной. Уэбб сосредоточил свое внимание на галактике, известной как EGS-23205, которая выглядит так же, как и 11 миллиардов лет назад. Изображения EGS-23205, полученные с помощью телескопа Хаббл, показывают просто круглое пятно, но массивная линза Уэбба позволила рассмотреть перемычку у этой галактики. Выше вы можете видеть снимок EGS-23205, сделанный Хабблом слева, и снимок Уэбба справа. Также команда обнаружила EGS-24268, еще одну древнюю спираль с перемычкой примерно того же возраста, что и EGS-23205. Исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, включает еще четыре галактики с перемычкой, хотя все они на несколько миллиардов лет моложе.





Хаббл наблюдал все эти галактики в прошлом, но даже при всей своей мощности по сравнению с наземными телескопами он не смог рассмотреть детали. Уэбб имеет несколько преимуществ перед Хабблом, в том числе из-за его большого главного зеркала, площадь поверхности которого для сбора света более чем в пять раз больше. Он также работает в инфракрасном спектре, что позволяет ему видеть за слоями пыли и газа малоизвестные части Вселенной.

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Открытие того, что спирали с перемычкой были обычным явлением между 8 и 11 миллиардами лет назад, бросает вызов современным моделям галактической эволюции. Команда планирует протестировать различные модели в будущих исследованиях, но последствия для ранней Вселенной заметны. Например, древние галактики могли быть гораздо более активными в звездообразовании, чем ожидалось, из-за наличия перемычек. Эти структуры также могут направлять вещество в сверхмассивные черные дыры, скрывающиеся в центрах больших галактик, увеличивая их массу с большей скоростью, чем считалось ранее.