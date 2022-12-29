Но AMD до сих пор считает, что все температуры в норме и они заявлены в спецификации.

реклама

Эпопея с перегревом видеокарт серии Radeon 7900 продолжается и к сожалению, она по-прежнему остается нерешенной. С момента первого сообщения о перегреве видеокарты на прошлой неделе произошло несколько новых событий. Некоторые пользователи пытались повторно подключить свои видеокарты из-за того, что по мнению AMD температура в горячих точках 110 °C считается нормой, но им было в этом отказано. В этой неразберихе один из партнеров AMD не выдержал и решил вмешаться, чтобы попытаться придать ситуации некоторую организованность.

Напомним, шумиха началась неделю назад. На веб-сайте в Германии появились сообщения, что несколько пользователей наблюдали сильные скачки температур на видеокартах Radeon RX 7900 XTX, разработанных AMD. Это красный и черный «эталонные» дизайны. Проблема не затрагивала партнерские платы с другими кулерами. Это намекает на то, что проблема связана с тем, как кулер взаимодействует с чиплетами на печатной плате. В некоторых случаях дельта между основным кристаллом и точкой доступа достигала 53°C, что не соответствует техническим характеристикам. Это привело к тому, что видеокарты работали при температуре 110 ° C, что привело к тепловому троттлингу и работе вентиляторов на полной скорости. AMD объявила, что расследует эту проблему и на этом наступило затишье.

Тема в сабреддите AMD (это такой подфорум на сайте Reddit) называется «Не покупайте 7900 XTX или что-либо еще, непосредственно у AMD». Пользователь столкнулся с проблемой перегрева и говорит, что AMD сообщила ему, что все «в соответствии со спецификацией». Тем не менее, ветка привлекла достаточно внимания, чтобы AMD согласилась поменять видеокарту. Другому пользователю сайта Reddit с такой же проблемой, AMD отказала в замене. В своем сообщении он рассказал, что AMD заявила ему: «Температуры в норме». Это вызвало бурю негодования на сабреддите AMD.

Пост инженера Radeon Technology Group на Reddit.

Наконец, инженер AMD вмешался в тему, чтобы внести некоторую ясность. Ведущий инженер по имени Кевин сообщил, что AMD знает об этой проблеме и активно исследует ее, собирая серийные номера и пытается воспроизвести проблему. Кроме того, Кевин написал, что дельта 90°C на основном кристалле с точкой доступа 110°C находится «в пределах спецификации». Однако он считает, что дельта 70°C и 110°C «не идеальна». Помимо этого, он добавил, что инженеры изучают как можно смягчить проблему с помощью прошивки или драйверов, но «пока результата нету».

Поскольку среди участников форума все еще царила некоторая путаница по поводу того, с кем говорить по этому поводу, появился "герой". Пользователь по имени PowerColorSteven присоединился к дискуссии, чтобы предложить помощь от компании PowerColor. Стивен сказал, что все должны отправить ему электронное письмо или сообщение на Reddit, независимо от того, какая у них видеокарта. Он начнет собирать серийники, а потом передаст эту информацию AMD. Описывая количество пострадавших, он написал: «Больше, чем предполагалось».

Похоже, что на данный момент PowerColorSteven является ответственным в этой ситуации. Через него должна проходить вся информация, которая затем будет распространяться на AMD и ее партнеров. Как только он соберет достаточно данных, он обещает опубликовать всю имеющуюся у него информацию. Главный вопрос заключается в том, почему видеокарта нагревается до 110C с самого начала, и соответствует ли это спецификации, как говорит AMD? Кроме того, что такого в дизайне AMD, что обеспечивает такое поведение?

Одним из интересных моментов является то, что Wccftech "откопал" старую запись в блоге AMD о серии RX 5700 от 2019 года. В блоге обсуждались рабочие температуры видеокарты. В нем AMD объяснила, что 110C — это нормально. Также сообщалось: «Ожидается работа при температуре до 110 ° C во время обычного использования в играх и в пределах спецификации». Конечно, это другая архитектура, но было бы удивительно, если бы такое же поведение ожидалось и на 7900 XTX. Если AMD придется публично признать это, чтобы разрядить обстановку, это может усугубить ситуацию. Для справки, ожидалось, что большинство видеокарт будут работать при температуре около 70°С или около того, включая видеокарты AMD. К тому же ранее сообщалось, что PCMag не обнаружил перегрева в своем обзоре RX 7900 XTX.





рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

На данный момент расследование продолжается. Но уже можно с уверенностью сказать, что реальная проблема, а не ошибка пользователя или возможный брак. Мы пока не знаем, насколько она широко распространена, но надеюсь, скоро появится больше информации. Однако это настоящий облом для AMD, у них также продолжается история с глючными драйверами, и Красная команда усердно работает над восстановлением доверия геймеров. Это безусловно провал, но неясно, как это повлияет на репутацию AMD среди геймеров.