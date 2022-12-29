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Эпопея с перегревом видеокарт серии Radeon 7900 продолжается и к сожалению, она по-прежнему остается нерешенной. С момента первого сообщения о перегреве видеокарты на прошлой неделе произошло несколько новых событий. Некоторые пользователи пытались повторно подключить свои видеокарты из-за того, что по мнению AMD температура в горячих точках 110 °C считается нормой, но им было в этом отказано. В этой неразберихе один из партнеров AMD не выдержал и решил вмешаться, чтобы попытаться придать ситуации некоторую организованность.
Напомним, шумиха началась неделю назад. На веб-сайте в Германии появились сообщения, что несколько пользователей наблюдали сильные скачки температур на видеокартах Radeon RX 7900 XTX, разработанных AMD. Это красный и черный «эталонные» дизайны. Проблема не затрагивала партнерские платы с другими кулерами. Это намекает на то, что проблема связана с тем, как кулер взаимодействует с чиплетами на печатной плате. В некоторых случаях дельта между основным кристаллом и точкой доступа достигала 53°C, что не соответствует техническим характеристикам. Это привело к тому, что видеокарты работали при температуре 110 ° C, что привело к тепловому троттлингу и работе вентиляторов на полной скорости. AMD объявила, что расследует эту проблему и на этом наступило затишье.
Тема в сабреддите AMD (это такой подфорум на сайте Reddit) называется «Не покупайте 7900 XTX или что-либо еще, непосредственно у AMD». Пользователь столкнулся с проблемой перегрева и говорит, что AMD сообщила ему, что все «в соответствии со спецификацией». Тем не менее, ветка привлекла достаточно внимания, чтобы AMD согласилась поменять видеокарту. Другому пользователю сайта Reddit с такой же проблемой, AMD отказала в замене. В своем сообщении он рассказал, что AMD заявила ему: «Температуры в норме». Это вызвало бурю негодования на сабреддите AMD.
Наконец, инженер AMD вмешался в тему, чтобы внести некоторую ясность. Ведущий инженер по имени Кевин сообщил, что AMD знает об этой проблеме и активно исследует ее, собирая серийные номера и пытается воспроизвести проблему. Кроме того, Кевин написал, что дельта 90°C на основном кристалле с точкой доступа 110°C находится «в пределах спецификации». Однако он считает, что дельта 70°C и 110°C «не идеальна». Помимо этого, он добавил, что инженеры изучают как можно смягчить проблему с помощью прошивки или драйверов, но «пока результата нету».
Поскольку среди участников форума все еще царила некоторая путаница по поводу того, с кем говорить по этому поводу, появился "герой". Пользователь по имени PowerColorSteven присоединился к дискуссии, чтобы предложить помощь от компании PowerColor. Стивен сказал, что все должны отправить ему электронное письмо или сообщение на Reddit, независимо от того, какая у них видеокарта. Он начнет собирать серийники, а потом передаст эту информацию AMD. Описывая количество пострадавших, он написал: «Больше, чем предполагалось».
Похоже, что на данный момент PowerColorSteven является ответственным в этой ситуации. Через него должна проходить вся информация, которая затем будет распространяться на AMD и ее партнеров. Как только он соберет достаточно данных, он обещает опубликовать всю имеющуюся у него информацию. Главный вопрос заключается в том, почему видеокарта нагревается до 110C с самого начала, и соответствует ли это спецификации, как говорит AMD? Кроме того, что такого в дизайне AMD, что обеспечивает такое поведение?
Одним из интересных моментов является то, что Wccftech "откопал" старую запись в блоге AMD о серии RX 5700 от 2019 года. В блоге обсуждались рабочие температуры видеокарты. В нем AMD объяснила, что 110C — это нормально. Также сообщалось: «Ожидается работа при температуре до 110 ° C во время обычного использования в играх и в пределах спецификации». Конечно, это другая архитектура, но было бы удивительно, если бы такое же поведение ожидалось и на 7900 XTX. Если AMD придется публично признать это, чтобы разрядить обстановку, это может усугубить ситуацию. Для справки, ожидалось, что большинство видеокарт будут работать при температуре около 70°С или около того, включая видеокарты AMD. К тому же ранее сообщалось, что PCMag не обнаружил перегрева в своем обзоре RX 7900 XTX.
На данный момент расследование продолжается. Но уже можно с уверенностью сказать, что реальная проблема, а не ошибка пользователя или возможный брак. Мы пока не знаем, насколько она широко распространена, но надеюсь, скоро появится больше информации. Однако это настоящий облом для AMD, у них также продолжается история с глючными драйверами, и Красная команда усердно работает над восстановлением доверия геймеров. Это безусловно провал, но неясно, как это повлияет на репутацию AMD среди геймеров.