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НАСА отправит астронавтов на Луну в 2025 году и ищет первую женщину, которая полетит на Луну
Основное внимание уделяется кандидатке, которая станет первой женщиной, ступившей на поверхность Луны.
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НАСА сообщило, что отправит астронавтов на Луну в рамках космической программы Artemis (Артемида). В 2022 году НАСА запустило в космос миссию Артемида 1 с помощью самой большой ракеты из когда-либо построенных - Space Launch System (SLS), которая успешно завершила свой орбитальный полет вокруг Луны и вернулась на Землю. Миссия «Артемида-2» запланирована на 2024 год, а миссия «Артемида-3», которая запланирована через год, вернет астронавтов на поверхность Луны, более чем через 50 лет после того, как люди в последний раз ступили на Луну.

В конце 1960-х — начале 1970-х годов космическая программа «Аполлон» отправила на Луну и обратно 12 мужчин-астронавтов. На этот раз, в запланированный миссии Артемида по лунной поверхности будут ходить женщина и "цветной" человек, и это может быть один и тот же человек.

Поговорим про первую кандидатку. 5 октября 2022 года Николь Аунапу Манн начала пятимесячную миссию на борту Международной космической станции, став первой коренной американкой в космосе. Манн, которая родом из племени валлаки в северо-западной Калифорнии, сказала перед полетом на Международную космическую станцию, что для женщины идея стать астронавтом казалась невозможной. «Я родилась в 1977 году, и в то время это было невозможно».

Манн поступил на службу в Корпус морской пехоты США после окончания Военно-морской академии США в Аннаполисе. В 2013 году она была выбрана для участия в программе подготовки астронавтов НАСА. Манн участвовала в разработке капсул SLS и Orion. После возвращения с Международной космической станции она станет серьезным претендентом на место астронавта на Луне.

Но Манн столкнется с жесткой конкуренцией за право стать первой женщиной-астронавтом, ступившей на поверхность Луны. НАСА объявило первых 18 членов команды Artemis, девять из которых — женщины, включая Манн. Среди них Кристина Кох, принимавшая участие в первых трех полностью женских выходах в открытый космос, ветеран Энн Макклейн, проведшая в космосе 204 дня и бывший игрок Международной лиги регби Джесси Кард Уоткинс (Джессика Уоткинс). Последней станет первая афроамериканка, работающая на Международной космической станции с апреля 2022 года.

Николь Аунапу Манн

«Мы еще не знаем, кто будет первой женщиной, ступившей на Луну», — сказала Эмили Марголис, куратор истории американских женщин в Вашингтонском музее авиации и космонавтики и Смитсоновской астрофизической лаборатории в Массачусетсе. «Но мы знаем, что у нее будут сильные навыки и выдающиеся достижения. Женщины в команде Artemis имеют ученые степени в области естественных наук, технологий, инженерии и математики, в их число входят астронавты космических челноков, командиры коммерческих экипажей и заслуженные пилоты».

Как сообщается, НАСА давно запланировало отправить женщину в космос. «Конечно, женщины в равной степени заинтересованы и способны к космическим полетам», — сказал Марголис. «После 20 лет существования, НАСА приняло своих первых женщин-астронавтов в 1978 году. Хотя НАСА прямо не запрещало женщинам подавать заявки на получение статуса кандидатов в астронавты до этой даты, но были негласные требования, которые косвенно исключали их. Но со временем квалификация астронавтов изменилась, как и восприятие обществом того, какая профессия подходит женщинам. Когда НАСА приняло на работу первых астронавтов в космический шаттл, общество приняло эту новость довольно положительно».

Некоторые специалисты утверждают, что давнее нежелание НАСА отправлять женщин-астронавтов в космос связано с потенциальной сильной реакцией общественности в случае катастрофической аварии с участием женщин. К сожалению, Криста Маколифф, первый гражданский астронавт США, совершившая полет в космос, погибла в 1986 году в результате катастрофы космического корабля "Челленджер". Космический шаттл взорвался, когда через 73 секунды после запуска вышла из строя внешняя твердотопливная ракета-носитель.

Смерть Маколифф, возможно, оказала большее влияние на американскую общественность. Но куратор музея Эмили Марголис сказала, что это больше связано с тем, что Криста Маколифф была учительницей и простолюдинкой, а не из-за ее пола.

«Причина, по которой смерть Маколифф оказала такое большое влияние, заключается в том, что она стала первым учителем в летевшим космоса», — сказала Марголис. «Ее полет был очень ожидаем, поэтому авария вызвала шок».

Смерть Маколифф привела к отмене Гражданской космической программы НАСА. «НАСА считала, что риски для гражданских лиц слишком велики, чтобы продолжать космическую миссию», — сказала Марголис. «Общественность считает, что космический челнок - это безопасное и комфортное путешествие на орбиту. Но ”Челленджер” стал трагедией и до сих пор напоминает об возможных опасностях».

Первой американкой в космосе была Салли Райд, которая поднялась в космос на том же космическом корабле «Челленджер» 18 июня 1983 года, за три года до аварии космического корабля в 1986 году.

Хотя Райдер была первой американкой в космосе, но она была лишь третьей космонавткой в мире. За двадцать лет до того, как Райдер отправилась в космос из Космического центра Кеннеди во Флориде, советская космонавтка Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе на борту космического корабля «Восток-6». Ее путешествие в космос завершилось 16 июня 1963 года, всего через два года после того, как первый космонавт Юрий Гагарин совершил такой же подвиг.

Другая женщина побывала в космосе только через 19 лет после того, как Терешкова завершила свой космический полет. В 1982 году советская космонавтка Светлана Савицкая отправилась в космос, всего на год раньше Райдера.

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Теперь же основное внимание уделяется тому, кто станет первой женщиной, ступившей на Луну. Марголис объяснила, что процесс отбора будет строгим, но «это компетенция Управления астронавтов НАСА, которое обычно не комментирует этот процесс».

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