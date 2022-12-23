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Ожидается, что генеральный директор AMD представит процессоры Zen 4 X3D и RDNA3 на выставке CES
Процессоры V-Cache могут значительно повысить производительность в играх, поэтому геймеры с нетерпением ждут Zen 4 X3D.
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Торговая выставка CES состоится через несколько недель на которой генеральный директор AMD выступит с вступительной речью. Доктор Лиза Су выйдет на сцену в Вегасе и как ожидается, представит видение компании на будущее. Сюда должны входить долгожданные процессоры Zen 4 с 3D-кэшем, а также другие члены семейства графических процессоров RDNA3. Основной доклад будет транслироваться в прямом эфире в среду, 4 января 2023 года.

Самый ожидаемый анонс — процессоры Zen 4 с V-Cache. Хотя люди в целом были впечатлены производительностью процессоров Zen 4 при запуске, но геймеры ждали процессоры с технологией V-Cache. AMD даже исключила существующий процессор Zen 3 c 3D V-cache из своих сравнений, по-видимому, потому, что он все еще был конкурентоспособен по сравнению с новой архитектурой. Intel также пыталась скрыть 5800X3D на слайдах сравнения с Raptor Lake. Процессоры V-Cache могут значительно повысить производительность в играх, поэтому геймеры с нетерпением ожидают улучшенные Zen 4.

Ожидается, что компания анонсирует три процессора с V-Cache, что является отходом от своих традиций. Ранее они анонсировали только один процессор X3D и сделали это в самом конце жизненного цикла AM4. На этот раз AMD столкнулась с серьезной угрозой со стороны Intel Raptor Lake, который так же быстр и дешевле, как новые процессоры AMD. Таким образом, ходят слухи, что такое решение принято, чтобы затормозить развитие Intel.

Доктор Су, вероятно, также объявит основную линейку процессоров Zen 4. Это более доступные версии своих процессоров, отличные от X, такие как 7600, 7700 и так далее. Также ожидается, что AMD наконец представит линейку мобильных процессоров серии 8000, а также ранее упомянутые мобильные процессоры Dragon Range. Компания объявила об их существовании в мае этого года, но с тех пор мы ничего не слышали. Тем не менее, компания пообещала предложить самые высокие объемы «потока, ядер и кэша» для мобильных игровых процессоров. Это своевременное обещание в свете того факта, что Intel также готовит 24-ядерный мобильный чип на базе Raptor Lake. Инсайдеры сообщили, что AMD также представит свои APU Phoenix.

AMD пока только анонсировала свои флагманские графические процессоры RDNA3. Поэтому ожидания RX 7800 XT и возможно RX 7700 XT высоки. Nvidia также воздерживается от анонса графических процессоров среднего уровня. Это привело к тому, что рынок жаждет доступных графических процессоров с архитектурой следующего поколения. Nvidia, вероятно, анонсирует RTX 4070 Ti на выставке CES, которая ранее была известна как RTX 4080 Ti. Цены пока не сообщаются, но поскольку это Nvidia, стоит ожидать, что они будут высокие. Это дает AMD возможность еще раз снизить цену на свою продукцию.

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