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Все модели Samsung Galaxy S23 могут получить разогнанный чип Snapdragon 8 Gen 2
Ожидается, что Samsung представит линейку Galaxy S23 в феврале 2023 года.
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Qualcomm завершила производственный 2022 год, анонсировав чип Snapdragon 8 Gen 2, который будет использоваться во многих самых популярных телефонах 2023 года. Одним из первых, кто будет использовать новый процессор Qualcomm, станет Galaxy S23. Ранние появившиеся тесты показали, что топовый S23 Ultra от Samsung будет иметь разогнанный Gen 2, и теперь, как сообщают различные источники, ванильная модель также будет оснащена этим процессором.

Первые намеки на разогнанный процессор в модели S23 появились несколько недель назад, когда в результатах Geekbench появился неанонсированный Galaxy S23 Ultra. Он показал максимальную тактовую частоту 3,36 ГГц, а стандартный Snapdragon 8 Gen 2 работает только на частоте 3,19 ГГц. Инсайдеры также утверждают, что обновленный чип также увеличит тактовую частоту графического процессора с 680 МГц до 719 МГц.

Сегодня появилась аналогичная утечка бенчмарка для базовой модели Galaxy S23 (SM-S911B), показывающая те же повышенные тактовые частоты. Если топовая и базовая модели линейки S23 имеют улучшенный чип, можго с уверенностью предположить, что все три версии, включая S23+, будут иметь этот чип. Результаты тестов для модель S23 несколько ниже, чем у S23 Ultra, но это предварительные версии устройств. Могут быть проблемы с оптимизацией, или у более компактного S23 имеются проблемы с охлаждением. Эта проблема давно известна у чипов Snapdragon.

Прошлогодний Snapdragon 8 Gen 1 был быстрым чипом, но время от времени он перегревался и сильно тормозил. Обновленный Snapdragon 8+ Gen 1 улучшил тепловые характеристики и общую производительность, а ранние тесты Gen 2 на эталонном оборудовании показывают постоянное улучшение. Gen 2 также перешел на более новый дизайн процессора для своего ядра с самой высокой тактовой частотой, поэтому может появиться больше теплового запаса для небольшого разгона. Но также возможно, что это будет ошибка, которая сделает S23 менее эффективным для длительных рабочих нагрузок. Это вероятно будет зависеть от тепловой конструкции телефона — трудно отводить тепло без активного вентилятора, как это происходит с ультратонкими ноутбуками и некоторыми игровыми смартфонами.

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Ожидается, что Samsung представит линейку S23 в феврале 2023 года. За оставшееся время мы должны узнать, будет ли сделка Samsung с Qualcomm включать этот разогнанный чип Snapdragon во все варианты S23. В прошлом Samsung использовала свои чипы Exynos в южнокорейской и европейской версиях своих телефонов S-серии, и ее фанаты зашли так далеко, что написали петиции, чтобы получить версии Snapdragon.

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#samsung #смартфон #qualcomm #snapdragon 8 gen 2 #samsung galaxy s23
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