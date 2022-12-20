Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Ученые разработали клеточный «клей», который может изменить регенеративную медицину
Нервные клетки трудно исцелить после болезни или травмы, но новое исследование может это изменить.
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

реклама

Несмотря на то, насколько эффективными могут быть клетки в нашем организме, им все еще нужно что-то, что удерживает их все вместе и образует ткани. Эту работу выполняют адгезивные молекулы или белки клеточной поверхности, которые определяют отдельные связи и помогают формировать клеточные матрицы. Эта жизненно важная функция гарантирует, что наши телесные ткани остаются сильными, наша иммунная система остается эффективной, а наши нервные клетки продолжают передавать информацию в мозг. К сожалению, у этой системы есть свои оговорки: адгезивные молекулы связывают клетки вместе так, как им хочется, а в некоторых системах (например, в нервной системе) адгезивных молекул недостаточно для восстановления поврежденных тканей.

Сообщается, что команда ученых стремится изменить это с помощью внешнего вмешательства. Группа биоинженеров и молекулярных фармакологов из Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработала то, что они называют клеточным «клеем». Сконструированные по индивидуальному заказу клетки уже продемонстрировали способность помогать ученым управлять тем, как определенные клетки связываются друг с другом, предлагая уникальную возможность управлять строительством и регенерацией тканей.

Ученые продемонстрировали две перепрограммированные клетки, которые склеились во время лабораторных исследований.

Исследование ученых, которое было опубликовано на прошлой неделе в журнале Nature, описывает процесс перепрограммирования существующих клеток для достижения определенных целей. Сочетая ортогональные (или в данном случае однонаправленные) молекулярные взаимодействия вне клетки с нативными молекулярными взаимодействиями внутри клетки, ученые обнаружили, что они могут использовать существующие клеящие свойства клетки практически любым способом, который им нравится. В конечном итоге это позволило исследователям контролировать межклеточные адгезивные взаимодействия.

«Свойства ткани, например, вашей кожи, в значительной степени определяются тем, как в ней организованы различные клетки», — сказал в своем заявлении первый автор, доктор Адам Стивенс. «Мы разрабатываем способы контролировать эту организацию клеток, которая играет центральную роль в способности синтезировать ткани с теми свойствами, которые мы хотим».

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

Клеточный «клей» ученых может иметь большое значение для регенеративной медицины, в которой ткани и органы восстанавливаются или заменяются после того или иного типа повреждения. Нервная система, как говорилось ранее, печально известна тем, что после травмы или болезни не может самостоятельно восстановиться. Но теперь, когда ученые могут настраивать то, как эти клетки связываются друг с другом, можно надеяться на восстановление функций поврежденных нервных тканей. Открытие команды может также облегчить создание органов для трансплантации или в лечении заболеваний, которые раньше считались безнадежными.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#наука #медицина #ученые #регенеративная медицина #регенерация #фармакология #клеточный клей
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Американский ученый сравнил законы физики со слоями лука, а современное их определение с уравнениями
Иранские ученые построили электростатический ускоритель заряженных частиц
Ученые разработали «декодер настроения» на основе электродов, который лечит депрессию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия перехватила ценный американский беспилотник RQ-20 Puma стоимостью 250 000 долларов
42
Терминалы Starlink будут выбивать артиллерийскими ударами с помощью российской РЭБ "Борщевик"
38
Из-за санкций иностранные производители российских процессоров отказываются их выпускать
7
Илон Маск в поисках инвесторов, которые купят акции Twitter по той же цене, что и он
3
Причина обвального падения цен на SSD - дешевая 3D NAND память YMTC китайского производства
4
NVIDIA подключит "тяжелую артиллерию" для спасения продаж
25
Соседи на Украине пишут друг на друга доносы из-за горящего света
29
Первая версия фанатского воссоздания Duke Nukem Forever выйдет уже на следующей неделе
1
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 5-й: Them’s Fightin’ Herds
12
Новый модернизированный ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт
2
Новейший Bayraktar Akinci (Raider) - весит более 5 тонн, поднимается на 10км и несет до 1300кг
9
Почему танки остаются основной ударной силой СВО, и есть ли аналоги осколочно-фугасным снарядам
4
Бюджетные и средне-бюджетные видеокарты NVIDIA и AMD продолжают дешеветь
10
В Санкт-Петербурге планируется возродить производство ВАЗ-2106 "Шестёрка"
17
Почему сегодня не стоит покупать видеокарты NVIDIA – 6 моделей AMD для любого кошелька
11
Межпланетная станция НАСА Юнона сделала уникальный снимок вулканического спутника Ио
+
Россия намеревается возобновить производство восьмицилиндровых двигателей родом из 1960-х
10
Зачем покупать брендовые видеокарты, и стоит ли переплачивать 25 000 рублей за стабильность и разгон
3
Китай запрещает экспорт чипов Loongson в Россию и другие страны
6
Три 65-ваттных процессора AMD Ryzen 7000 могут получить комплектные кулеры
14

Популярные статьи

Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
148
Поставки Patriot Украине могут свидетельствовать о скором окончании СВО
82
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
219
Опасен ли "потолок цен" на газ для России - разбираемся по пунктам
15
Как я развернул кулер на 90° на AMD Ryzen 7950X и разогнал четыре модуля ОЗУ на 33%
78
Цены на комплектующие растут вслед за долларом — спешим собрать оптимальный игровой ПК
17
О самых неоптимизированных играх на ПК
35
Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше
162
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
99
Почему конфликт, возникший между Россией и Украиной — это закономерный исторический процесс
74

Сейчас обсуждают

Сергей Андросов
15:10
Это ты с Машкой топил испанские легионы под флагом США? 🤣🤣🤣👍
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
wwr222
15:09
Ты вообще понимаешь, что твориться? Видимо очень херово. Но скоро это исправится...
Будни перекупства или как я решил попробовать Asus RX 6600 XT Dual OC
EGWizard
15:09
Обновил пк на 4080 и и5-13600. Теперь плевать на курс. Внутри страны сильно ничего не изменится - денег у населения больше не стало = цены на жилье будут такие же.
Курс доллара обновил рекорд с 11 мая, почти достигнув уровня в 70 рублей
Сергей Андросов
15:09
Ох уж эти сказки от википедора, который сам уже от пиздежа запутался в своих утверждениях, русских до Петра не было, а древнерусское государство было, просто ору 😂😂😂
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
Антон Васильев
15:08
Замечательный петушиный угол для тебя
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
Вежливый N-A-S-A-M_S
15:08
как совок мог придумать Киевскую Русь если Русь появилась за тысячу лет до совка. ну ты и дaлбаеб. а на моей карте Украина. до члениных всяких. мокшей даже крестили позже. потому что Киев - метрополия...
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
Козак Турчинов
15:08
автор красава жму руку! не побоялся про pidorasov манеров рассказать и старые карты. обычная 6600 вообще топ за свои деньги
Будни перекупства или как я решил попробовать Asus RX 6600 XT Dual OC
Антон Васильев
15:08
А чего его жалеть, там больное на голову создание, он сам не понимает, что он копипастит
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
grom9000
15:08
Если RX570-580 не скопытились, значит качественные карты. Хвала им. Но это не значит, что они целки и прослужат еще 10 лет, как прослужила бы новая карта, которую потом еще и продать можно. А древност...
Будни перекупства или как я решил попробовать Asus RX 6600 XT Dual OC
Midosa
15:08
Скорее всего, на каждый сайт выделяется по одному холую - и он нас ненавидит, т.к. для минусов ему приходится на каждый коммент перелогиниваться раз 30 (т.к. всё же нормальные люди ставят плюсики и пе...
В России планируют создать свою Electronic Arts, выпустить две консоли и десятки топовых AAA-игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем