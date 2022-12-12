Коллекционер автомобилей сообщил, что он ехал всего 15 минут, когда на центральном сенсорном экране Tesla внезапно появилось сообщение: «Безопасно остановитесь: автомобиль выключается».

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Компания Tesla попала в неприятную ситуацию из-за очередного сбоя в технике безопасности электромобиля, и на этот раз сохранить инцидент в тайне будет очень сложно. Коллекционер автомобилей и видеоблогер утверждает, что его Tesla приказала ему остановиться незадолго до того, как полностью отключилась, заперев его внутри. Автомобиль на тот момент был почти полностью заряжен.

Владельцем электромобиля оказался Том Экстон, который ведет YouTube-канал TGE TV и у которого тысячи подписчиков. Беглого взгляда на канал Экстона достаточно, чтобы понять, что он настоящий коллекционер, и хотя он склонен к элегантным спортивным автомобилям, у него также есть Tesla Model Y. Электрический кроссовер стал предметом обсуждения, после инцидента, который произошел с Экстоном в четверг.

«Можно с уверенностью сказать, что страшные истории об автомобилях Tesla оказались правдой», — написал Экстон в Твиттере в четверг утром. «Совершенно новый, полностью заряженный электромобиль только что выехал на автостраду. Но затем пришлось воспользоваться аварийным открыванием двери, чтобы выбраться и разбить боковое стекло.

Экстон говорит, что он ехал около 15 минут, когда на центральном сенсорном экране Tesla внезапно появилось сообщение: «Безопасно остановитесь: автомобиль выключается». Экстон следовал инструкциям на экране, а затем понял, что не сможет нормально выйти из машины, так как для открытия дверей (и окон) Теслы требуется питание. В конце концов, он использовал аварийную механическую ручку двери, чтобы выйти, что создало совсем другую проблему: поскольку стекло не могло опуститься, не вмещалось в дверную раму, окно водителя разбилось.

(Фото: Том Экстон/Твиттер)

По словам Экстона, Model Y сообщала, что на момент инцидента у батареи оставался запас хода на 216 миль. Он также говорит, что машине всего три дня. Хотя Tesla, как сообщается, предложила Экстону номер в отеле на ночь после более чем двухчасового ожидания помощи на дороге, ему не предложили бесплатный автомобиль, пока Model Y ремонтировали (в США выдают другой электромобиль на время ремонта).

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Напомню, что это всего лишь последний инцидент из серии постоянных ошибок со стороны Теслы. Только в этом году Tesla подверглась критике за неисправные окна своих автомобилей и сомнительную систему «полного автономного вождения». Владельцы Tesla сообщают о проблемах с качеством и безопасностью своих автомобилей, включая некачественную отделку салона, проблемы с аккумулятором и странные пузыри на обивке. Это уже начинает входить в привычку, потому что исследование надежности транспортных средств, проведенное Consumer Reports в 2020 году, показало, что показатель надежности Tesla неуклонно снижался после того, как водители открыто заявляли о плохо подогнанных панелях кузова и человеческих волосах, застрявших в краске их автомобилей.