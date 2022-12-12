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Марсоход "Perseverance" собрал первые образцы марсианского грунта
Образцы были взяты из «кучи принесенного ветром песка и пыли, похожей на дюну, но меньшего размера».
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Марсоход Perseverance оснащен научными приборами и камерами, но на поверхности Марса он может сделать не так уж и много. Сообщается, что НАСА планирует в ближайшие годы доставить образцы грунта, собранные марсоходом, обратно на Землю, но сначала Perseverance должен разыскать необходимый грунт или почву Марса и добавить кусочки камней в свою уникальную коллекцию. 

Сегодня аэрокосмическое агентство НАСА сообщило, что Perseverance получил свой первый образец реголита, сверхтонкой смеси битых камней и пыли, покрывающей марсианский ландшафт.

Инженеры НАСА рассказали, что Реrsеvеrаnсе coбpaл двa oбpaзцa peгoлитa, один 2 дeкaбpя, a дpyгoй 6 дeкaбpя. Oбpaзцы были взяты из «кyчи пpинeceннoгo вeтpoм пecкa и пыли, пoxoжeй нa дюнy, нo мeньшeгo paзмepa». Большинство пробоотборных труб марсохода будут заполнены кepнaми гopныx пopoд, поэтому НАСА создало специальное сверло для миссии по сбору реголита. Ближайшим аналогом марсианской почвы, вероятно, является песок, поэтому вы можете задаться вопросом, почему марсоход использует для его сбора буровое долото, а не, скажем, лопату. Объясняется это тем, что "пробирки" с образцами установлены внутри сверла, поэтому образец собирается, когда сверло проходит в глубь реголита. Эти пробирки очень чистые и плотно закрыты, чтобы гарантировать, что образцы не будут загрязнены, когда они вернутся на Землю.

Специалисты НАСА paзpaбoтaли cпeциaльнoe cвepлo вo вpeмя иcпытaний с искусственным мapcиaнcким грунтом, более известным кaк Моjаvе Маrs Simulаnt. Грунт состоит из вyлкaничecкoй пopoды, которая была измельчена дo чacтиц paзличнoгo paзмepa, oт мeлкoй гaльки дo микроскопической пыли. Но стоит знать, что никто никогда не анализировал мapcиaнcкий peгoлит в лаборатории, поэтому этот грунт может сильно отличаться от марсианского. 

Возвращение образцов на Землю — это первый шаг к лучшему пониманию поверхности "Красной планеты", которую однажды могут посетить люди.

Сверла, используемые марсоходом NASA Perseverance, продемонстрированы перед отправкой на Марс. Слева направо: сверло для реголита, далее шесть сверл, используемых для бурения горных пород, и два абразивных долота.

НАСА будет искать доказательства древней инопланетной жизни в реголите, но также важно полностью охарактеризовать состав и поведение реголита. Во-первых, будущие миссии могли бы извлечь выгоду из более точных образцов марсианского грунта. Предполагалось, что погружной тепловой зонд посадочного модуля InSight измерит температуру планеты, но НАСА не понимало, как быстро марсианские частицы покроют поверхность солнечных батарей, что вызовет большие проблемы. В конце концов НАСА отказалось от этой части миссии. Возможно, более реалистичная имитация почвы помогла бы решить эту проблему.

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Сообщается, что НАСА планирует запустить пилотируемые космические миссии на Марс в 2030-х годах. Знание того, как реголит взаимодействует со скафандрами и средой обитания, жизненно важно для успешной миссии, и образцы, только что собранные Perseverance, могут помочь в этом. Специалисты надеются, что образцы грунта Марса смогут вернуться на Землю уже в 2033 году.

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#nasa #марс #наса #марсоход perseverance #образцы марсианской грязи
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