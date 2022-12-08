Это может сделать возможным путешествие к планетам, таким как Юпитер, всего за несколько месяцев.

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В новом исследование предлагается новый способ космических путешествий, который можно будет применить в ближайшем будущем. Человечество давно мечтает исследовать планеты нашей Солнечной системы, такие как Марс, Юпитер и даже планеты, которые мы видели только в телескопы. Но две вещи всегда сдерживали нас: расстояние от нашей планеты до этих космических объектов и время, которое необходимо, чтобы туда добраться.

Однако теперь инженеры и ученые, возможно, придумали способ ускорить космические путешествия в геометрической прогрессии. Это может сделать возможным путешествие к планетам, таким как Юпитер, всего за несколько месяцев. Ученые предложили эту идею в новой статье, опубликованной в журнале Frontiers in Space Technology.





Космические путешествия могут кардинально измениться в ближайшем будущем.

Идея, лежащая в основе нового метода космических путешествий, называется динамическим парением, и она основана на той же механике, которую используют морские птицы для полета. По сути, система работает, создавая подъемную силу за счет извлечения энергии в направлении среды, "обдувающей" космический корабль. Это создаст ускоряющийся поток в перпендикулярном направлении.

На первый взгляд, этот способ может показать очень сложным, но ученые утверждают, что это вполне реально и более описывают его в своей статье. Но главное, что здесь следует принять во внимание, это то, что это откроет двери для гораздо более быстрых космических путешествий, чего мы многие десятилетия искали.

Например, во время пилотируемой миссии на Марс, космонавтам пришлось бы находиться на космическом корабле шесть месяцев. Но если мы сможем сократить время, необходимое для космического путешествия, это также снизит риск для костной структуры космонавтов и других проблем, связанных с их телом. Это также избавит от необходимости использовать топливо, которое может быть довольно дорогим для долговременных космических аппаратов

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Возможно, этот новый способ можно будет использовать для создания новых типов космических кораблей, которые позволят нам добраться до новых планет еще более эффективными способами.