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Ученые из MIT разработали процесс переработки пластика в пропан
Химики из Массачусетского технологического института разработали процесс превращения ранее непригодных для переработки пластмасс в пропан, который затем можно использовать в качестве топлива.
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Большинство из нас к настоящему времени осознали, что обычная переработка пластика — это скорее фантастика, чем реальность. Несмотря на все наши попытки сортировать пластик от других бытовых отходов в надежде, что это сделает нашу планету чище, только 6 процентов пластиковых отходов во всем мире полностью перерабатывается. Остальное попадает на свалки, в океан или в другие нежелательные места, где угрожает местным экосистемам и создает неприятный ландшафт.

Химики всего мира пытаются решить эту проблему. Сообщается, что команда ученых из Массачусетского технологического института разработала процесс превращения ранее не подлежащего переработке пластика в пропан, который затем может быть использован в качестве топлива или включен в состав нового продукта. Более того, этот процесс подходит для нескольких типов пластика, что является ключевым элементом любой успешной борьбы с пластиковыми отходами.

Одноразовые пластиковые товары не всегда имеют одинаковый химический состав. Бутылки для воды сделаны из другого типа пластика, чем контейнеры для молока, а ваша кредитная карта состоит химически иного материала, чем красные стаканчики для вечеринок. Сортировка этих материалов не только требует времени и денег, но и полностью исключает часть отходов из процесса переработки. Но, несмотря на их различия, у этих пластиков есть кое-что общее: углерод и водород, которые составляют большую часть их химических цепей.

В основу взят химический процесс, а если точнее разновидность гидрогенолиза, где используется кобальт и цеолит (зернистое пористое вещество) в качестве катализатора для разрушения полиэтилена и полипропилена. В реакторе кобальт и цеолит работают вместе, чтобы «редактировать» химический состав пластика: кобальт поддерживает активность цеолита, поскольку его поры ограничивают молекулярные реакции пластика. В конце процесса выделяется газ, состоящий в основном из пропана.

Пропан имеет множество применений, но наиболее узнаваемый как топливо, а именно для газовых плит, грилей на заднем дворе, походных печей, генераторов и некоторого сельскохозяйственного оборудования. Он также может быть использован в качестве строительного блока для новых материалов, таких как другие пластмассы.

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Новый химический процесс предлагает способ переработки пластика, который в противном случае был бы выброшен на свалку, но как и у большинства вещей, у него есть свои недостатки. Реакция, ответственная за этот химический процесс, в настоящее время проводится только в небольших количествах, а это означает, что ее необходимо улучшить, прежде чем ее можно будет считать практичной. Некоторые пластмассы, такие как поливинилхлорид или ПВХ, будут производить токсичные газообразные побочные продукты, если их использовать вместе с более безопасными материалами, поэтому процесс далек от совершенства. Тем не менее, в мире, где проблема пластиковых отходов становится все более серьезной, такой способ переработки пластика будет актуален даже в таком виду.

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#экология #mit #переработка пластика #массачусетский технологический институт #пропан #химики
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