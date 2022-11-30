Epson прекратит продажи всех лазерных принтеров к 2026 году, чтобы улучшить экологию на планете
Epson, японская корпорация по производству оборудования, наиболее известная своими принтерами, закрывает свое подразделение лазерных принтеров из соображений устойчивости. Согласно заявлению, опубликованному на сайте The Register, компания решила прекратить продажу оборудования для лазерных принтеров к 2026 году. Вместо этого компания сосредоточится на своих более экологически чистых струйных принтерах. Хотя компания некоторое время назад прекратила продажу лазерных принтеров в Соединенных Штатах, она сохранила эту линейку принтеров на других рынках, включая Европу и Азию. С 2026 года потребители больше не смогут покупать новые лазерные принтеры по всему миру, но Epson пообещала продолжать поддерживать существующих клиентов расходными материалами и запасными частями.
Компания Epson утверждает, что ее струйные принтеры на 85% более энергоэффективны, чем лазерные, и производят на 85% меньше углекислого газа. Эти статистические данные могут не иметь значения для людей, которые время от времени печатают дома, но они дают "возможность" предприятиям и некоммерческим организациям сократить свои счета за электроэнергию и уменьшить выбросы углекислого газа.
Для струйных принтеров обычно также требуется меньше одноразовых ресурсов. В то время как лазерные принтеры полагаются на тонер, фьюзеры, проявитель и другие одноразовые детали; струйные просто используют чернила и емкость для отработанных чернил. Мало того, что струйные принтеры производят почти на 60 процентов меньше электронных отходов, чем их лазерные аналоги, их производство также немного бережнее к окружающей среде: для создания одного картриджа с тонером требуется сжигание от 2,5 до 4,5 литров масла.
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Решение прекратить все продажи лазерных принтеров, вероятно, является частью «Environmental Vision 2050» Epson, круговой экономической модели, которую компания впервые приняла в 2018 году и пересмотрела в прошлом году. Основное внимание уделяется обещанию Epson к 2050 году стать углеродно-отрицательным и «свободным от подземных ископаемых».
Тем не менее, струйные принтеры не являются окончательным решением для устойчивой печати. Струйные картриджи относительно быстро высыхают, в результате чего некоторые пользователи принтеров покупают больше чернил, чем фактически используют. Струйная печать стоит дороже в расчете на страницу, а это означает, что экономия энергии, полученная за счет отказа от лазерного принтера, не может быть компенсирована. Компания Epson также недавно попала в неприятную ситуацию из-за того, что заставила некоторых пользователей принтеров обратиться к авторизованному специалисту по ремонту, чтобы починить машины, которые внезапно вышли из строя. А некоторым владельцам принтеров Epson L360, L130, L220, L310 и L365 даже пришлось полностью заменять свои устройства на более новые.
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