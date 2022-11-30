Epson, японская корпорация по производству оборудования, наиболее известная своими принтерами, закрывает свое подразделение лазерных принтеров из соображений устойчивости. Согласно заявлению, опубликованному на сайте The Register , компания решила прекратить продажу оборудования для лазерных принтеров к 2026 году. Вместо этого компания сосредоточится на своих более экологически чистых струйных принтерах. Хотя компания некоторое время назад прекратила продажу лазерных принтеров в Соединенных Штатах, она сохранила эту линейку принтеров на других рынках, включая Европу и Азию. С 2026 года потребители больше не смогут покупать новые лазерные принтеры по всему миру, но Epson пообещала продолжать поддерживать существующих клиентов расходными материалами и запасными частями.





Компания Epson утверждает, что ее струйные принтеры на 85% более энергоэффективны, чем лазерные, и производят на 85% меньше углекислого газа. Эти статистические данные могут не иметь значения для людей, которые время от времени печатают дома, но они дают "возможность" предприятиям и некоммерческим организациям сократить свои счета за электроэнергию и уменьшить выбросы углекислого газа.

Для струйных принтеров обычно также требуется меньше одноразовых ресурсов. В то время как лазерные принтеры полагаются на тонер, фьюзеры, проявитель и другие одноразовые детали; струйные просто используют чернила и емкость для отработанных чернил. Мало того, что струйные принтеры производят почти на 60 процентов меньше электронных отходов, чем их лазерные аналоги, их производство также немного бережнее к окружающей среде: для создания одного картриджа с тонером требуется сжигание от 2,5 до 4,5 литров масла.

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Решение прекратить все продажи лазерных принтеров, вероятно, является частью «Environmental Vision 2050» Epson, круговой экономической модели, которую компания впервые приняла в 2018 году и пересмотрела в прошлом году. Основное внимание уделяется обещанию Epson к 2050 году стать углеродно-отрицательным и «свободным от подземных ископаемых».

Тем не менее, струйные принтеры не являются окончательным решением для устойчивой печати. Струйные картриджи относительно быстро высыхают, в результате чего некоторые пользователи принтеров покупают больше чернил, чем фактически используют. Струйная печать стоит дороже в расчете на страницу, а это означает, что экономия энергии, полученная за счет отказа от лазерного принтера, не может быть компенсирована. Компания Epson также недавно попала в неприятную ситуацию из-за того, что заставила некоторых пользователей принтеров обратиться к авторизованному специалисту по ремонту, чтобы починить машины, которые внезапно вышли из строя. А некоторым владельцам принтеров Epson L360, L130, L220, L310 и L365 даже пришлось полностью заменять свои устройства на более новые.