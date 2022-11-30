Со временем галактики могут слиться в единую большую эллиптическую галактику, но пока столкновение выглядит довольно беспорядочно.

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Космический телескоп "Хаббл" более десяти лет работает на орбите без технического обслуживания, но ему по-прежнему удается получать одни из самых потрясающих изображений и вести наблюдение за космическими объектами. Наглядный пример - новый снимок слияния галактик, известных как Arp-Madore 417-391. Телескоп Хаббл направил свои зеркала на эти отдаленные взаимодействующие галактики и обнаружил необычное кольцеобразное образование.

Arp-Madore 417-391 находится на расстоянии около 670 миллионов световых лет в южном созвездии Эридана. Со временем галактики могут слиться в единую большую эллиптическую галактику, но на данный момент столкновение выглядит довольно беспорядочным. Два галактических ядра видны с одной стороны образования, а с другой образовалось обширное кольцо.

Это изображение получено с помощью усовершенствованной камеры для съемок (ACS), которая была добавлена к телескопу во время обслуживания в 2002 году. За последние 20 лет ACS был ответственен за некоторые из самых знаковых изображений космоса, включая сверхглубокое поле Хаббла (HUDF) и Abell 1689 (с его гравитационной линзой шириной 2 миллиона световых лет).

Хаббл также использовал оптику ACS в 2012 году, чтобы провести точные измерения того, как наша галактика Млечный Путь движется относительно соседней галактики Андромеды. Астрономы пришли к выводу, что галактики столкнутся примерно через 4 миллиарда лет (астроному предполагают, что это не первое столкновение в истории нашей галактики). Когда это произойдет, результаты могут быть аналогичны тому, что мы наблюдаем с Arp-Madore 417-391.

Астронавты Джеймс Х. Ньюман (на роботизированном манипуляторе) и Майкл Дж. Массимино устанавливают ACS во время миссии обслуживания Хаббла.

Вам может быть интересно, почему мы наблюдаем за Arp-Madore 417-391 через Хаббл, а не с помощью более нового и продвинутого космического телескопа Джеймса Уэбба. На самом деле тут все просто, телескоп Джеймса Уэбба начал свою работу в начале этого года после более чем 20 лет планирования и строительства, и по-прежнему пользуется большим спросом у астрономов. Затем астрономы расставили приоритеты для своих наблюдений, поэтому космический телескоп Джеймса Уэбба сейчас очень загружен и занимается другими наблюдениями. К тому же, в отличие от Хаббла, Уэбб находится слишком далеко для обслуживания такого рода миссий.

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Таким образом, "Хаббл" помогает "Уэббу", проводя наблюдения за ранее ненаблюдаемыми объектами, такими как Arp-Madore 417-391. Команда астрономов фиксирует эти наблюдения, когда это возможно, между другими запланированными кампаниями. В конце концов, астрономы составят список объектов, которые требуют тщательного наблюдения с помощью телескопа Уэбба и передовых наземных телескопов.