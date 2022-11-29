Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Сообщается, что Nvidia прекращает производство своих самых популярных графических процессоров Turing
Nvidia прекратила производство карт RTX 2060 в начале ноября. Теперь в список добавлена GTX 1660.
рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
4090 в Ситилинке по норм ценам
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!

реклама

Теперь, когда Nvidia выпустила RTX 4090 и 4080, она отчаянно пытается очистить все свои склады от старых графических процессоров. Конец майнинга криптовалют и экономическая нестабильность привели к потоку графических процессоров, часто по выгодным ценам. По крайней мере, это применимо для AMD, поскольку цены на графические процессоры Nvidia по-прежнему выше, чем ожидалось. Тем не менее, Nvidia действительно хочет уменьшить ассортимент своих видеокарт, потому что новые очень плохо продаются. Сообщается, что один из способов сделать это — прекратить производство двух самых популярных серий: RTX 2060 и GTX 1660.

Информация о предстоящем прекращении производства этих основных графических процессоров поступает из китайских СМИ (на сайте TechSpot). Инсайдеры утверждают, что Nvidia прекратила производство видеокарт RTX 2060 в начале ноября. Теперь в список добавлена бюджетная и довольно таки востребованная на данный момент GTX 1660. Обе видеокарты нашли признание у геймеров, ищущих игры в разрешении 1080p с ограниченным бюджетом. RTX 2060 в настоящее время является второй по популярности видеокартой в последнем рейтинге Steam. GTX 1660 — восьмая. В линейку RTX 2060 входит несколько моделей: OG RTX 2060 2019 года с 6 ГБ ОЗУ, версия 12 ГБ 2020 года и RTX 2060 Super с 8 ГБ видеопамяти. Эти видеокарты стоят от 170 до 400 долларов.

Asus TUF GTX 1660 из эпохи, когда видеокарты были "крошечными".

GTX 1660 всегда была диковинкой, поскольку она была выпущена, чтобы предложить альтернативу видеокартам RTX от Nvidia. Если вы помните, серия Turing была первой, которая начала поддерживать трассировку лучей. Однако очень немногие игры её поддерживали и включение трассировки сильно повлияло на производительность. По-видимому, это заставило Nvidia выпустить графический процессор Turing без трассировки лучей, также известный как GTX 1660. Эта линейка состоит из трех графических процессоров: оригинального 1660, 1660 Ti и версии Super, все с 6 ГБ видеопамяти. Это недорогие видеокарты, некоторые модели которых продаются по цене чуть более 100 долларов.

Это, по-видимому, последняя попытка Nvidia "расчистить поле" для своей будущей RTX 4060. Компания также пытается избавиться от своих существующих запасов RTX 3060, поэтому предоставление покупателям меньшего количества вариантов может подтолкнуть людей к покупке дорогих RTX 4000. Неясно, какая цена будет у RTX 4060, но учитывая нынешнюю политику компании, то новые видеокарты будут намного дороже версии 3060. Nvidia значительно повысила цены на свои графические процессоры 40-й серии. Хотя для флагмана 4090 это сработало нормально, с RTX 4080 стоимостью 1200 долларов дело обстоит иначе. Покупатели, похоже, устали от взвинчивания цен на модели высокого класса.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
13600K очень дешево в Регарде
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
3070 за 45 тр в Ситилинке
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Несмотря на усилия Nvidia, "старые" видеокарты еще какое-то время будут существовать на всех интернет-площадках. Но как только они исчезнут, рынок столкнется с нехваткой доступных графических процессоров. На данный момент из линейки Ampere, RTX 3050 — самая доступная карта, она стоит почти 300 долларов. RTX 3060 немного дороже, но и производительность лучше. По мнению экспертов, RTX 4060 будет стоить примерно 499 долларов. Намечается плохая тенденция, которая, по-видимому, будет только ухудшаться, если только AMD не сможет составить реальную конкуренцию компании Nvidia, своими картами среднего уровня, как она это сделала с ее высокопроизводительными графическими процессорами RDNA3.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #turing #rtx 4090 #rtx 2060 #gtx 1660 #графические процессоры
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Разогнанная Radeon RX 6500 XT нового поколения продаётся в США за $99
Nvidia прекратила выпуск видеокарт серий RTX 2060 и GTX 1660
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британский ученый утверждает, что наша Вселенная — это всего лишь симуляция, от начала до конца
55
Украина, Молдавия и Польша – у кого ещё в 2023 году может пропасть свет, и сколько стоит русофобия
15
Половина родителей в России проводят время в видеоиграх вместе с детьми — опрос
3
Утечка: праздничная раздача игр в Epic Games Store может продлиться почти месяц
2
Биткоин замер в шаге от большого обвала – сколько будет стоить цифровое золото под Новый год
13
Почему стоит покупать дорогие смартфоны Xiaomi, и какие 30 аппаратов получат новую прошивку MIUI 14
1
В США решили отказаться от самолетов - "невидимок" в 2040 году, строится последняя модель NGAD
2
В вопросе покупать или нет RTX 4080 поставлена точка — итоги лучших тестов собраны воедино
70
В Украине замечен новый дрон-камикадзе – на что способен Герань-2, и кто стоит за созданием БПЛА
4
Россия поднялась на четвертое место в мире по золотовалютным резервам
13
В Германии считают, что США готовили Украину к конфликту с Россией с 2014 года
9
Пользователи китайских соцсетей требуют объявить США торговую войну и запретить продажу iPhone в КНР
15
Почему я не планирую покупать видеокарты NVIDIA – самый выгодные видеокарты AMD в магазинах РФ
30
Huawei Mate X3 скоро составит конкуренцию модели Galaxy Z Fold 4
+
Китайские десантные корабли типа 075 "Хайнань" готовятся к военной операции против Тайваня
1
Кому нужна дорогая видеокарта, есть ли разница между 30 fps и 60 fps в играх, и какой монитор купить
36
Западные СМИ сообщают о массовых протестах в Китае
6
Устойчивые к антибиотикам бактерии могут быть уничтожены искусственными подсластителями
+
Замечен Intel Core i7-1370P — новая модель получила на два P-ядра больше и разгоняется до 5 ГГц
2
СМИ: в России уже идёт работа над созданием супергеройских вселенных
10

Популярные статьи

Nvidia поднимает цены на свои видеокарты, вопреки здравому смыслу, а AMD демпингует
46
10 самых популярных процессорных кулеров 2022 года — выбираем оптимальную модель
139
Почему Россия начала копировать китайские автомобили, а не создавать свои
97
О корпусах для горячих систем
35
Что будет с городами Украины зимой, если Россия решит "потушить" энергосистему
270
Какую GeForce RTX 3070 выбрать - разбираем ВСЕ варианты разных вендоров по VRM и охлаждению
68
Как комментаторы могут вводить в заблуждение, и почему не бывает "сигнальных" GND линий у видеокарт
35
Evil West: злой и кровавый Дикий Запад
2
Опыт использования Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold - без компромиссов, почти
21
Медведев: поставленные на Украину Patriot сразу же станут законной целью для ударов российской армии
8

Сейчас обсуждают

Aleksej Falcvagen
09:06
Дмитрий Алкогольевич Медведев, запасной президент РФ. И кто его боится, он же шут потешный
Медведев: поставленные на Украину Patriot сразу же станут законной целью для ударов российской армии
Spambomber_16
09:04
Помойка ТНТ всё глубже погружается в дерьмо.
Филипп Киркоров сыграет роль Ипполита в ремейке фильма Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
Enforsen Bsv
09:04
… В принципе обсуждать особо нечего . Со времен древнего Рима, когда восставала какая то большая колония , а Рим по каким то причинам не мог туда послать свои легионы … Рим подкупал (скупал) вождей пр...
Медведев: поставленные на Украину Patriot сразу же станут законной целью для ударов российской армии
Spambomber_16
09:03
Что ты несёшь, автор, падение популярности торрент-трекеров? Окстись, наеборот, рост неуклонный. Пусть правообладатели позеленеют от досады. Fuck copyright! Да здравствуют корсары.
Раздающий на торрентах пират из Дании едва не угодил в тюрьму, но история получила счастливый конец
maxflanger
09:03
Зеля просто стрелочник, он огребет то что до него заваривалось. В общем он либо в постоянном угаре и ему пофиг либо реальный дебил и не понимает чем это все закончится. И да ни одна страна не заслужив...
Что будет с городами Украины зимой, если Россия решит "потушить" энергосистему
3000kyky Sakh
09:01
Поделитесь хоть одним фактом ущемления прав русскоязычных до 2014года?
Что будет с городами Украины зимой, если Россия решит "потушить" энергосистему
Козак Турчинов
08:58
чувак это Б,У карты от 2021 с ферм. рефаб. знакомый заказывал и отзывов не хомяков дофига. то что 6500 урезка оверпрайс не делает карты с ферм по низкой цене лучше. и по крайней мере затычка не сдох...
Разогнанная Radeon RX 6500 XT нового поколения продаётся в США за $99
Yoda_
08:57
Ventus 2X худшая карта? Ха-ха-ха. Даунвольт и она бустит выше 2 ГГц при этом жрёт в районе 150 Вт. Легко нагибает 3070ti. Шума минимум. Уже год на ней сижу. Карта просто конфетка.
Какую GeForce RTX 3070 выбрать - разбираем ВСЕ варианты разных вендоров по VRM и охлаждению
demianus
08:55
Так-то я с тобой полностью согласен, но такой статус не позволит вообще вести какие-либо рыночные операции с рашкой.
Евросоюз объявил Россию "государством-спонсором терроризма", но настоящие террористы сидят в Европе
Ляд
08:53
Десятки тысяч белорусов записывали себя кривичами даже во время переписей 19 века и начала 20-го. Не вводите людей в заблуждение. :)
Белорусская студия Sector13 анонсировала Losted — историческую ролевую игру
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем