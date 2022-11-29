Nvidia прекратила производство карт RTX 2060 в начале ноября. Теперь в список добавлена GTX 1660.

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Теперь, когда Nvidia выпустила RTX 4090 и 4080, она отчаянно пытается очистить все свои склады от старых графических процессоров. Конец майнинга криптовалют и экономическая нестабильность привели к потоку графических процессоров, часто по выгодным ценам. По крайней мере, это применимо для AMD, поскольку цены на графические процессоры Nvidia по-прежнему выше, чем ожидалось. Тем не менее, Nvidia действительно хочет уменьшить ассортимент своих видеокарт, потому что новые очень плохо продаются. Сообщается, что один из способов сделать это — прекратить производство двух самых популярных серий: RTX 2060 и GTX 1660.

Информация о предстоящем прекращении производства этих основных графических процессоров поступает из китайских СМИ (на сайте TechSpot). Инсайдеры утверждают, что Nvidia прекратила производство видеокарт RTX 2060 в начале ноября. Теперь в список добавлена бюджетная и довольно таки востребованная на данный момент GTX 1660. Обе видеокарты нашли признание у геймеров, ищущих игры в разрешении 1080p с ограниченным бюджетом. RTX 2060 в настоящее время является второй по популярности видеокартой в последнем рейтинге Steam. GTX 1660 — восьмая. В линейку RTX 2060 входит несколько моделей: OG RTX 2060 2019 года с 6 ГБ ОЗУ, версия 12 ГБ 2020 года и RTX 2060 Super с 8 ГБ видеопамяти. Эти видеокарты стоят от 170 до 400 долларов.

Asus TUF GTX 1660 из эпохи, когда видеокарты были "крошечными".

GTX 1660 всегда была диковинкой, поскольку она была выпущена, чтобы предложить альтернативу видеокартам RTX от Nvidia. Если вы помните, серия Turing была первой, которая начала поддерживать трассировку лучей. Однако очень немногие игры её поддерживали и включение трассировки сильно повлияло на производительность. По-видимому, это заставило Nvidia выпустить графический процессор Turing без трассировки лучей, также известный как GTX 1660. Эта линейка состоит из трех графических процессоров: оригинального 1660, 1660 Ti и версии Super, все с 6 ГБ видеопамяти. Это недорогие видеокарты, некоторые модели которых продаются по цене чуть более 100 долларов.

Это, по-видимому, последняя попытка Nvidia "расчистить поле" для своей будущей RTX 4060. Компания также пытается избавиться от своих существующих запасов RTX 3060, поэтому предоставление покупателям меньшего количества вариантов может подтолкнуть людей к покупке дорогих RTX 4000. Неясно, какая цена будет у RTX 4060, но учитывая нынешнюю политику компании, то новые видеокарты будут намного дороже версии 3060. Nvidia значительно повысила цены на свои графические процессоры 40-й серии. Хотя для флагмана 4090 это сработало нормально, с RTX 4080 стоимостью 1200 долларов дело обстоит иначе. Покупатели, похоже, устали от взвинчивания цен на модели высокого класса.

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Несмотря на усилия Nvidia, "старые" видеокарты еще какое-то время будут существовать на всех интернет-площадках. Но как только они исчезнут, рынок столкнется с нехваткой доступных графических процессоров. На данный момент из линейки Ampere, RTX 3050 — самая доступная карта, она стоит почти 300 долларов. RTX 3060 немного дороже, но и производительность лучше. По мнению экспертов, RTX 4060 будет стоить примерно 499 долларов. Намечается плохая тенденция, которая, по-видимому, будет только ухудшаться, если только AMD не сможет составить реальную конкуренцию компании Nvidia, своими картами среднего уровня, как она это сделала с ее высокопроизводительными графическими процессорами RDNA3.