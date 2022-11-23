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Vivo выпустила смартфоны премиум-класса X90 и X90 Pro с процессором MediaTek Dimensity 9200
Vivo X90 Pro оснащен топовым 1-дюймовым сенсором, а ванильная модель X90 имеет новый дисплей, сверхбыструю зарядку и новый процессор, что и ее старшие "братья". В Китае он стоит менее 520 долларов.
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Vivo выпустила новый смартфон премиум-класса X90 Pro+ с операционной системой Android 13 и новейшим топовым процессором Snapdragon 8 Gen 2. Помимо флагманского смартфона были представлены - X90 и X90 Pro с высокопроизводительным процессором MediaTek Dimensity 9200 в обновленном дизайне.

Модели X90 и X90 Pro похоже, что не имеют новейшей передовой технологии отображения E6, тем не менее, Vivo утверждает, что их новые 6,78-дюймовые AMOLED-панели FHD + Q9 от компании BOE достаточно конкурентоспособны благодаря поддержке HDR10+, частоте обновления 120 Гц, ШИМ -затемнению 2160 Гц и яркости 1300 нит в версии Pro.

В ванильной X90 также отсутствует 1-дюймовый мобильный сенсор, в то время как Pro-версия объединяет свой трендовый основной сенсор с 2 видами автофокусировки (фазовый и лазерный) и OIS, не говоря уже о 50-мегапиксельном телеобъективе и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камере.

Модели Х90 позиционируются как смартфоны усовершенствованные с помощью сопроцессора V2, который дополняет нейронную обработку, производительность и энергоэффективность Dimensity 9200. Сопроцессор V2 доступен во всей линейке X90, даже в ванильной модели.

Соответственно, все новые модели поставляются с технологиями Zeiss Pixel Shift, Flare Portrait и Natural Color. Версии Pro и Pro+ оснащены сенсором IMX989 и датчиком Sony IMX866, который в настоящее время является эксклюзивным для компании Vivo. X90 и X90 Pro поддерживают быструю проводную зарядку на 120 Вт, но Pro-версия, помимо этого, поддерживает беспроводную зарядку на 50 Вт.

X90, вопреки ранним сообщениям, также является единственным представителем серии, предлагающим 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти, а также имеющий 3 цветовых решения по сравнению с моделями Pro.

Рекомендованная цена на X90 составляет 3699 юаней ( ~ 517 долларов), а версия Pro с конфигурацией 8/256 ГБ стоит 4999 юаней (~ 700 долларов). Со вчерашнего дня можно сделать предварительный заказ на китайском рынке, о поставках в другие страны пока не сообщается.

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#смартфон #mediatek dimensity 9200 #vivo x90 #vivo x90 pro
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