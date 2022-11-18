реклама
За последние несколько десятилетий на рынке дронов наблюдался впечатляющий рост. То, что когда-то было технологией, зарезервированной для узкоспециализированных любителей и для военных целей, стало массовым и появлилась во всех современных городах. В настоящее время существует множество дронов, предназначенных для чего угодно: от любительских гонок до кинематографии, создания контента для социальных сетей и промышленного шпионажа.
Brinc — это стартап, который появился в 2017 году, но в полную силу дела пошли только в конце 2020 года. Вместо создания создания дронов, предназначенных для развлечения, Brinc разрабатывает и производит дроны для тактических задач, хотя и с оговоркой. Согласно официальным заявлениям Brinc, видение компании состоит в том, чтобы «сделать мир лучше» и она обязуется никогда не создавать технологии, предназначенные для причинения вреда или убийства людей — немного странное заявление, учитывая потенциальный вред от тактических дронов.
На сегодняшний день Brinc выпустила только два продукта — Brinc ball, небольшой телефон в форме шара, который можно бросать в труднодоступные или опасные места, разработанный для экстремалов и Lemur S, универсальный тактический дрон, который по утверждению компании предназначен для обеспечения безопасности людей.
Lemur S — беспилотник с изюминкой
Разработанный с учетом тактических задач, Lemur S имеет корпус из нейлона, армированного углеродным волокном, а также имеет защитные кожухи для пропеллеров, которые обеспечивают ему необходимую прочность, чтобы натыкаться на предметы, не получая при этом больших повреждений. У дрона время полета составляет 31 минуту, а в режиме ожидания - 10 часов. Он был протестирован на падение с высоты 15 метров и имеет встроенный режим черепахи для самокоррекции, когда он падает на "голову".
Дополнительная прочность дрона необходима, когда нужно разбить прочное окно. Стеклобой представляет собой переднюю насадку с крошечным вращающимся кусочком карбида вольфрама. Чтобы использовать стеклобой, оператор просто раскручивает его, а затем влетает прямо в стеклянную цель, которую он хочет разбить. Brinc утверждает, что стеклобой может разбить автомобильное, закаленное и большинство бытовых стекол.
Brinc также оснастил Lemur S возможностями двусторонней связи с громкоговорителем мощностью 105 дБ и двумя встроенными микрофонами, которые могут улавливать голоса на расстоянии до 20 метров. Коммуникационные функции Lemur S подтверждают заявления Brinc о том, что его технология является ценным активом в спасательных операциях и для деэскалации потенциальных конфликтов на митингах.