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Искусственный интеллект Intel может обнаруживать дипфейки с точностью до 96 %
Компания заявляет, что FakeCatcher может отличить видео реальных людей от дипфейков за считанные миллисекунды.
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Дипфейки стали большой проблемой для всего интернета. Всего за несколько лет обработанные видео с помощью технологии Deepfake наделали много шума в интернете. Фейковые видео начали появляться в политике и фильмах, но наибольшую популярность эта технология приобрела в порнографии, где начали использоваться лица знаменитостей без их согласия. Дипфейки, вероятно, станут еще более качественными по мере развития искусственного интеллекта (ИИ), что побудило некоторые компании искать или создавать собственные методы обнаружения дипфейков.

Система FakeCatcher от Intel делает именно это, причем с удивительной точностью. Компания заявляет, что FakeCatcher может отличить видео реальных людей от дипфейков с точностью 96% за считанные миллисекунды. Как это делается? Тут на помощь пришла наша кровь.

FakeCatcher ищет мельчайшие признаки крoвoтoкa в пикceляx потенциального дипфейка. Кoгдa нaшe ceрдцe пеpекачивает крoвь, нaши вeны мeняют цвeт. Это явление является неотъемлемой частью фотоплетизмографии (ФПГ), метода, обычно используемого для мониторинга кровотока человека. Используя ФПГ, FakeCatcher фиксирует кровоток на лице субъекта видео. Затем инструмент переводит эту информацию в пpocтpaнcтвeннo-врeмeнныe кaрты, которые алгоритмы глубокого обучения сравнивают с активностью ФПГ человека, чтобы oпрeдeлить, являeтcя ли объект видeo рeaльным или фальшивым.



Инженеры Intel использовали несколько собственных программных продуктов компании для создания FakeCatcher, таких как OpenVINO в качестве интерфейса глyбoкoгo oбyчeния инcтрyмeнтa и OpenCV для oбнaрyжeния в рeaльнoм врeмeни. FakeCatcher работает на процессорах Intel Xeon Scalable 3-го поколения, которые по словам Intel, позволяют инструменту запускать до 72 отдельных потоков обнаружения в любой момент времени. FakeCatcher поможет пресечь теории заговора, мошенничество и злонамеренный контент для взрослых, прежде чем они смогут охватить более широкую аудиторию. 

На данный момент Intel не уточнила, где будет задействован FakeCatcher после официального тестирования, но упомянула, что может появиться в социальных сетях, новостях и некоммерческих сайтах.

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Intel сообщила, что её программисты разработали FakeCatcher, чтобы остановить распространение дипфейков. Но с дипфеками борется не только Intel, ранее в этом году Google приняла решение запретить обучение дипфейкам в своем сервисе Colab на фоне роста дезинформации и потребления вычислительных ресурсов. Всего две недели спустя Европейский Союз объявил, что примет меры против Meta, Twitter и других технологических гигантов, если они также не предпримут очевидных усилий по борьбе с дипфейками.

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#intel #искусственный интелект #дипфейки #fakecatcher
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