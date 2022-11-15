Новый двухсекционный шатун Thunder Rod может повысить КПД двигателей внутреннего сгорания.

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Небольшое изменение конструкции двигателя может улучшить характеристики и эффективность двигателей внутреннего сгорания, об этом заявила компания Transcend Energy Group. Инженеры компании продемонстрировали модифицированный двигатель на недавно завершившейся выставке SEMA в Лас-Вегасе.

В последние годы по всему миру рекламируются электромобили, которые должны остановить загрязнение окружающей среды и помочь странам отказаться от углеводородного топлива, поэтому идея с улучшением двигателя внутреннего сгорания может показаться глупой. Тем не менее, президент Transcend Energy Group Джон Вудард убежден, что мы не раскрыли потенциал двигателей внутреннего сгорания.

В беседе с Road and Track Вудард сказал, что двигатели внутреннего сгорания недостаточно эффективны и после многих лет работы в одном и том же режиме двигатели засоряются и автолюбители ищут новые масла для повышения их эффективности. Однако Вудард и его команда нашли простое решение, которое может эффективно изменить наш взгляд на двигатели внутреннего сгорания.

Первый в мире двухсекционный шатун





Шатун соединяет коленчатый вал двигателя с поршнем и отвечает за преобразование энергии поршня в энергию вращения, которая вращает кривошип. В обычном двигателе поршень является точкой поворота на шатуне.

Однако в своей радикально новой конструкции двухсекционного шатуна, получившего название Thunder Rod, Вудард и его команда переместили положение шарнира на плечо шатуна, создав гораздо более прямолинейное движение поршня и тем самым увеличив КПД двигателя.

Вудард сообщил Road and Track, что их конструкция позволяет поршню оставаться нейтральным со стороны груза и зацепляться только тогда, когда он находится на другой стороне. Изменение конструкции позволяет использовать поршень без "толстой юбки". Однако это также увеличило общий вес поршня. Вударда это не сильно беспокоит, так как его команда уверена, что это никак не влияет на общую скорость поршня, даже если он проходит разные части хода поршня с разной скоростью.





Тестирование в двигателях LS

Вудард и его команда сосредоточили своё внимание на 5,3 и 6,2-литровых двигателях LS из-за их высокого спроса на вторичном рынке. Когда команда протестировала Thunder Rod на 5,3-литровом двигателе V8, полученный выходной крутящий момент был аналогичен крутящему моменту стандартного 6,2-литрового двигателя V8, прирост составил около 30 процентов.

Команда также обнаружила улучшения в степени сжатия для 6,2-литрового двигателя LS, оснащенного Thunder Rod, который показал 90 кг на квадратный дюйм, в то время как стандартный двигатель выдает только 70 кг на квадратный дюйм.

Хоть на бумаге эти цифры и впечатляют, эксперты не уверены, как они будут реализованы в реальных условиях. Изменения, внесенные в конструкцию шатуна, также требуют изменений в конструкции головки поршня и распределительного вала. До тех пор, пока эти изменения не будут внесены и протестированы, реальные последствия изменений конструкции не будут полностью известны, говорится в отчете Road and Track.

Вудард и его команда обратились к производителям оригинальных двигателей, чтобы получить отзывы об их конструкции и возможностях дальнейшего улучшения системы.

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Смогут ли их идеи спасти двигатель внутреннего сгорания от забвения или так и останутся небольшим предметом коллекционирования для любителей ДВС в будущем, станет известно в ближайшие годы.